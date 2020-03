Der Dax nähert sich langsam wieder der Marke von 10.000 Zählern. An der Wall Street hatten die Indizes am Vorabend im Plus geschlossen. In China reagieren die Indizes mit Gewinnen auf neue Konjunkturdaten.

Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas ins Stocken geraten. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 9815 Punkte und damit kaum verändert zum Schlusskurs am Vortag. Die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten bleibt nach der Erholung der vergangenen Tage aber in Reichweite.

Offizielle Wirtschaftsdaten aus China haben am Dienstag die Hoffnungen auf eine Erholung der Märkte geschürt. Chinas Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sprang im März auf 52,0, nach einem Rekordtief von 35,7 im Februar, und übertraf die Erwartungen der Analysten von 45,0. Diese warnten jedoch, dass der Index die tatsächliche Verbesserung überbewerten könnte, da er den Nettosaldo von Unternehmen messe, die eine Expansion oder einen Rückgang melden. Wenn ein Unternehmen nach einem erzwungenen Stillstand seine Arbeit wieder aufnehme, würde es sich als Expansion zeigen, was nichts über das allgemeine Aktivitätsniveau aussage.

Chinas Börsen leicht im Plus

Die Börse in Shanghai legte daraufhin leicht zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Die Börse in Tokio gab dagegen im späten Handel nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen rutschte zuletzt ins Minus.

Auch der Dax Börsen-Chart zeigen nähert sich wieder der Marke von 10.000 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte am Montag ebenso wie die US-Börsen im Plus geschlossen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenbaute im späten Handel seine Gewinne leicht aus. Für den heutigen Dienstag erwarten Börsianer einen neuen Angriff des Dax auf die Marke von 10.000 Zählern.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,6 Prozent auf 108,41 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0899 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9597 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1022 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0580 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,6 Prozent auf 1,2341 Dollar.

US-Pharmawerte stark gefragt

Mit einem Plus von knapp 8 Prozent standen die Aktien des Pharmakonzerns Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen am Montag an der Spitze des Dow Jones. Das Unternehmen will bis September klinische Tests mit seinem experimentellen Coronavirus-Impfstoff beginnen. Der Impfstoff soll Anfang 2021 experimentell zum Einsatz kommen. Um 6,4 Prozent aufwärts ging es für die Papiere von Abbott Laboratories Börsen-Chart zeigen. Die US-Medikamentenaufsicht hatte zuvor einen Coronavirus-Test zugelassen, mit dem der Krankheitserreger binnen Minuten diagnostiziert werden kann.

Bis zu fast 14 Prozent verloren dagegen die Aktien der Kreuzfahrtabieter Norwegian Cruise, Royal Caribbean und Carnival. Die Experten von Berenberg hatten ihre Kursziele für die Unternehmen um etwa ein Drittel gekappt. Reiseanbieter leiden derzeit besonders unter der Pandemie, wegen der die meisten Reisen abgesagt wurden.

mit dpa und reuters