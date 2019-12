Am letzten Handelstag des Jahres haben sich Anleger in Frankfurt mit Käufen zurückgehalten. Der Dax notierte am Montag kurz nach Handelsstart 0,2 Prozent schwächer bei 13.310 Punkten. Seit Jahresauftakt liegt er aber gut 26 Prozent im Plus und steuert damit auf den stärksten Jahresgewinn seit 2012 zu. "Die Anleger dürften schon heute die Sektflaschen kalt stellen", sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte, der noch vor dem Wochenende ein neues Hoch erreicht hatte, gab ähnlich moderat nach. Hier ging es um 0,21 Prozent nach unten auf 28 476,88 Zähler. In Europa notierte der EuroStoxx 50 um 0,21 Prozent schwächer bei 3774,36 Zählern.

Der Handel endet in Frankfurt an diesem Montag bereits um 14.00 Uhr. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Nach dem schwachen Börsenjahr 2018 kann sich das zu Ende gehende 2019 sehen lassen. Im Dax stehen aktuell rund 26 Prozent Kursplus zu Buche, der größte Gewinn seit 2012.

Die stärksten Dax-Werte des Jahres MTU ist Gewinner des Jahres im Dax. Die im September in Deutschlands erste Börsenliga aufgestiegene Aktie des Triebwerkherstellers hat 2019 bislang um 64 Prozent an Wert gewonnen (Stand: Freitag, 27. Dezember, 14 Uhr). Adidas-Chef Kasper Rorsted, gerade als Manager des Jahres gekürt, hatte im Jubiläumsjahr seiner Firma Grund zum Feiern. Der Kurs stieg auf Jahressicht um 60 Prozent - und das nach dem fortgesetzten Höhenflug der Vorjahre. Die Deutsche Post kann ihren Aktienkurs noch schneller erhöhen als das Porto: plus 44 Prozent. Wie ein Gewinner der aktuellen Weltlage sieht RWE auf den ersten Blick nicht aus. Der Kraftwerkskonzern, Zielscheibe von Klimaprotesten und Kohleausstieg, verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf aber tatsächlich ein Kursplus von 43 Prozent. Kurz vor Jahresschluss konnte RWE noch die Stromproduktion vom einstigen Wettbewerber Eon übernehmen. SAP-Co-Chefin Jennifer Morgan ist nicht nur die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Sie übernimmt im Duo mit Christian Klein (r) von Bill McDermott auch die Führung über die wertvollste Gesellschaft im Dax: SAP führt nach Marktkapitalisierung haushoch, nach dem Wertgewinn um 40 Prozent ist der Abstand weiter gewachsen. Der Rückversicherungskonzern Munich Re lässt die Dividende verlässlich weiterfließen. Die Rendite allerdings ist nicht mehr so rekordverdächtig, seit der Kurs auf Rekordwerte steigt - um 39,5 Prozent in diesem Jahr. Linde wird nach der Fusion mit Praxair aus Großbritannien und den USA geführt, zählt aber weiterhin als Dax-Konzern zur deutschen Industrieelite - nach 39 Prozent Kursplus als zweitwertvollster Konzern im Dax. Die Bewertung ist jedoch ambitioniert: fast 50-mal so hoch wie der erwartete Jahresgewinn. Die Deutsche Börse zeigt sich unbeeindruckt von Regierungsplänen für eine Finanztransaktionssteuer. Die eigene Aktie legte um fast 35 Prozent zu. Ausgerechnet der Dieselgate-Urheber Volkswagen scheint vergleichsweise unbeschadet durch die aktuelle Autokrise zu kommen. Die Vorzugsaktien gewannen 27 Prozent - sind gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 7 aber immer noch mit die günstigsten im Dax. Die Allianz-Aktie erreicht mit 26 Prozent annähernd die Performance des Dax insgesamt (in den Index werden allerdings ausgeschüttete Dividenden mit eingerechnet). Konzernchef Oliver Bäte weiß seit Jahren nicht, wohin mit dem vielen Geld, und lässt es deshalb an die Aktionäre ausschütten. Heidelbergcement führt mit einem Plus von 22 Prozent das Dax-Mittelfeld an. Siemens steuert in die Spätphase der Ära Joe Kaeser. Nach der Abspaltung der Medizintechnik soll sich auch die Energiesparte verselbständigen. Nach vorübergehender Schwäche sprang die Aktie in der zweiten Jahreshälfte wieder hoch - plus 21,6 Prozent. Selbst Bayer zeigt mit einem Kursgewinn von 21,5 Prozent noch eine starke Performance - trotz aller Probleme um die Folgekosten der rekordteuren Monsanto-Übernahme. Dass Werner Baumann als erstem Vorstandschef die Entlastung durch die Aktionäre verweigert wurde? Fast schon vergessen. Die Immobilienbranche ist wegen steigender Mieten politisch ins Kreuzfeuer geraten, bis hin zu Forderungen nach einer Enteignung. Dass es da was zu holen gäbe, zeigt Deutschlands größter Vermieter: Vonovia konnte seinen Aktionären noch 21,4 Prozent Kursplus bescheren. Der Gesundheitskonzern Fresenius hat 2019 nach einem ungewohnt schwachen Vorjahr zum Übergangsjahr erklärt - und die Kurve offenbar gekriegt: plus 19 Prozent. Innerhalb des Fresenius-Konzerns ist die Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care der Nachzügler. Der Dialysespezialist legte um 18,8 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern Infineon hat mit der Übernahme von Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro einen großen Schritt zur Expansion gemacht. Dafür wurde das Kapital mit 10 Prozent neuen Aktien erhöht, was die alten Anteile entsprechend verwässert. Trotzdem stieg der Kurs um 17,8 Prozent. Beiersdorf legte im ersten Jahr unter CEO Stefan de Loecker, der auf Wachstum umschalten will, um 17,7 Prozent zu. Damit ist allerdings ein aggressives Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30 erreicht, das eher zu wirklich dynamischen Unternehmen passen würde. Merck hat in diesem Jahr für knapp sechs Milliarden Euro Versum Materials ergattert, einen US-Hersteller von Elektronikmaterialien für Halbleiter- und Displayhersteller. Das Gewicht der Pharmasparte sinkt damit weiter. Die Aktie des Familienunternehmens gewann 17,5 Prozent. Als weltgrößter Chemiekonzern hat BASF mit schlechter Konjunktur zu kämpfen. Die Aktie der Ludwigshafener stieg um 12,4 Prozent. Eon erfindet sich ein weiteres Mal neu: raus aus der Stromproduktion, auch aus den Erneuerbaren, dafür klare Marktdominanz bei Netzen und Vertrieb. Die staatlich garantierten Renditen machen die Aktie zum Dividendentitel mit fast 5 Prozent Rendite. Der Kurs ist dafür eher langweilig: plus 11,6 Prozent. Schlecht lief der Start für Ola Källenius bei Daimler, der in Stuttgart plötzlich einem Sanierungsfall vorsteht und nicht mehr so viel von der Zukunft spricht. Die Aktionäre müssen sich mit niedriger Rendite begnügen, der Kurs legte immerhin noch um 9 Prozent zu. BMW ist zum Nachzügler in der ohnehin schwächelnden Autoindustrie abgestiegen. Die Großaktionäre Stefan Quandt und Susanne Klatten mussten den Titel der reichsten Deutschen abgeben, die Aktie stieg um magere 4 Prozent. Obwohl die Deutsche Telekom sich vor dem Durchbruch zur Fusion der hochprofitablen US-Tochter T-Mobile mit Sprint wähnt, hat die T-Aktie jede Dynamik wieder verloren. Um 0,6 Prozent bewegte sie sich 2019 abwärts - einer von sieben Dax-Werten, die selbst im starken Börsenjahr 2019 verloren. Als einziges Unternehmen im Dax verspricht die Deutsche Bank keine Dividende. Auf Sicht ist mit weiter roten Zahlen zu rechnen, selbst der fürs Vorjahr bereits ausnahmsweise gemeldete Gewinn wurde nachträglich gestrichen. Da wirkt das Kursminus von 0,7 Prozent für 2019 überraschend moderat - doch nur, weil die Aktie schon vorher im Keller war: Als größter Verlierer 2018 startete die Aktie bereits unter 7 Euro ins Jahr. Covestro ist das Schlusslicht im Dax, gemessen am Börsenwert. Für den Plastikkonzern ging es um 2,6 Prozent abwärts. Dafür bietet jetzt keiner eine höhere Dividendenrendite: 5,5 Prozent. Auf dem drittletzten Platz steht Henkel mit minus 2,7 Prozent. Konzernchef Hans van Bylen muss seinen Posten zum Jahresende räumen, weil er es nicht schaffte, dem früher erfolgsverwöhnten Konzern wieder Dynamik zu geben. Continental sucht nach einem veritablen Gewinneinbruch sein Heil in einem Kahlschlag. Die Aktie büßte auf Jahressicht 4 Prozent an Wert ein. Die Lufthansa ist mit minus 16 Prozent klar auf der Verliererseite. Schon im Vorjahr hatte das Unternehmen Mühe, mit dem Preiskampf am Himmel klarzukommen. Ganz am Ende steht mit Wirecard der Aufsteiger des Jahres 2018. Angesichts der wilden Berg- und Talfahrt der Aktie ist das Minus von 20 Prozent jedoch nur eine Momentaufnahme.

Gefragt waren die Aktien von Borussia Dortmund, die um 3,6 Prozent auf 8,795 Euro zulegten und ihr unterdurchschnittliches Jahresergebnis im SDax damit auf gut 10 Prozent aufbesserten. Der deutsche Fußball-Vizemeister hat den umworbenen norwegischen Nachwuchsstürmer Erling Haaland unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige unterschrieb einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag. Sein bisheriger Verein Red Bull Salzburg war nach der Vorrunde aus dem europäischen Pokalwettbewerb Champions League ausgeschieden - obwohl Haaland in sechs Gruppenspielen acht Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet hatte.

Der Euro ist am Montag über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit vier Monaten. Erneut wurde die Gemeinschaftswährung durch eine Dollar-Schwäche gestützt. Zweitweise stieg der Kurs bis auf fast 1,1211 US-Dollar und stand damit so hoch wie seit August nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1153 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich bereits den dritten Handelstag in Folge eine breitangelegte Schwäche der US-Währung, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Marktbeobachter erklärten den schwachen Dollar mit Positionsanpassungen großer institutioneller Anleger kurz vor dem Jahresende. Seit den Weihnachtsfeiertagen hat die Dollar-Schwäche dem Euro einen Kursgewinn von etwa einem Prozent beschert.

Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Das Handelsvolumen dürfte vergleichsweise niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen haben.

Preis für Nordseeöl auf Dreimonatshoch

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen und der Preis für Rohöl aus der Nordsee erreichte den höchsten Stand seit drei Monaten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 68,40 US-Dollar und damit so viel wie seit September nicht mehr, als ein Angriff auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien einen starken Preissprung ausgelöst hatte. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um acht Cent auf 61,80 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA. Am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl zuletzt um 5,5 Millionen Barrel auf 441,3 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten zwar einen Rückgang der Lagerbestände erwartet, waren aber nur von einem Abschmelzen um 1,5 Millionen Barrel ausgegangen. Fallende US-Ölreserven sorgen in der Regel für steigende Ölpreise.

Im Verlauf des Dezembers haben die Ölpreise kräftig zugelegt. Als Ursache gilt unter anderem ein Durchbruch bei den Verhandlungen zur Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China, der die Ölpreise zuvor immer wieder belastet hatte. Außerdem hatte das Ölkartell Opec mit verbündeten Staaten eine Ausweitung der Förderkürzung beschlossen.

luk / Reuters, dpa