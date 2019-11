Am Montag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Er dürfte mit einem Verlust von 0,6 Prozent starten und wieder unter die Marke von 13.200 Punkten zurückfallen. Am Freitag hatte er bereits 0,5 Prozent verloren auf 13.228,56 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer - nach dem Hoch am Donnerstag bei rund 13 300 Punkten - die Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein leichter Rückgang ab.

Anleger dürften zum Wochenbeginn zunächst Vorsicht walten lassen und die weitere Entwicklung im Handelskonflikt abwarten. US-Präsident Donald Trump beklagte sich über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche mit China. Die Gespräche gingen voran, aber langsam, "viel zu langsam für mich", sagte Trump. Er betonte erneut, dass vor allem China Interesse an einem Abkommen habe. "Wenn es kein großartiger Deal ist, werde ich ihn nicht machen", sagte der US-Präsident.

Asiens Börsen nach Eskalation in Hongkong unter Druck

In Asien standen die Börsenampeln daraufhin auf rot, vor allem in Shanghai und Hongkong gerieten die Aktienkurse unter Druck. Bei den Anti-Regierungsprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone war zudem erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen worden.

Transaktionssteuer soll Grundrente finanzieren

Hierzulande sorgen die Details zum Durchbruch bei der Grundrente für zusätzliche Verunsicherung. Hunderttausende Bezieher kleiner Renten sollen zwar ab 2021 eine Grundrente bekommen. Finanziert werden soll dies aber ausschließlich aus Steuermitteln - etwa durch die geplante Finanztransaktionssteuer. Diese Börsensteuer ist seit Jahren hoch umstritten.

Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Der Versicherungskonzern Talanx etwa will nach einem Sondergewinn 2019 beim Überschuss auch im kommenden Jahr die Marke von 900 Millionen Euro übertreffen. Analysten hatten jedoch im Schnitt mehr als einer Milliarde Euro erwartet. Die Aktien fielen auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 2 Prozent.

TeamViewer Aktien legen nach Quartalszahlen zu

Die Aktien des seit kurzem an der Börse notierten Softwarekonzerns Teamviewer stiegen auf Tradegate um gut 3,5 Prozent und profitierten damit von überraschend guten Quartalszahlen. Teamviewer hatte im September mit einem Emissionsvolumen von gut 2,2 Milliarden Euro den größten deutschen Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dot-Com-Blase hingelegt.

Zahlreiche Konjunkturdaten erwartet

Bei den Konjunkturdaten richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die Inflation in Deutschland (Mittwoch) und Europa (Freitag). Von diesen Zahlen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde. Am Donnerstag kommen Daten zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum hinzu. Der erwartete Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,1 Prozent werde es amtlich machen, dass die Bundesrepublik in eine Rezession gerutscht sei, sagt Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Eine baldige Wende sei nicht in Sicht, auch wenn der ZEW-Index am Dienstag voraussichtlich eine deutliche Stimmungsaufhellung der heimischen Börsenprofis signalisieren werde.

Nikkei gibt nach, Shanghai fällt deutlich

Nach einer mehrwöchigen Rally nutzen einige Asien-Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 0,3 Prozent auf 23.332 Punkte und der Börse Shanghai büßte 1,8 Prozent auf 2910 Zähler ein. Die jüngsten Signale im Zollstreit zwischen den USA und China sowie die Unruhen in Hongkong drückten auf die Stimmung, sagte Analyst James McGlew vom Brokerhaus Argonaut. "Die Proteste in Hongkong ziehen sich schon eine Weile hin und in der Finanzwelt setzt sich die Einschätzung durch, dass sie die Wirtschaft inzwischen deutlich beeinträchtigen." Bei erneuten gewaltsamen Auseinandersetzungen setzte die Hongkonger Polizei Medienberichten zufolge scharfe Munition gegen Demonstranten ein.

la/dpa/reuters