Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Der Dax dürfte am Montag wieder über die Marke von 10.600 Punkten klettern. Gewinne an Asiens Börsen stützen den deutschen Leitindex Index.

Erholung an der Börse: Am Montag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten und die Marke von 10.600 Punkten wieder übersteigen. Am Freitag war er bereits 1,2 Prozent fester bei 10.465,17 Punkten aus dem Handel gegangen. Die sinkende Zahl der Neuinfektionen gibt Börsianern Hoffnung auf weitere Lockerungen.

Auch der Ölpreis legte wieder deutlich zu. Parallel setzte die Krisenwährung Gold ihren Höhenflug fort.

Neben der Coronavirus-Pandemie stehen erneut einige Geschäftsergebnisse der Firmen im Blick. Unter anderem öffnen die Immobilienunternehmen Ado Properties und Grand City die Bücher. Im Ausland werden die Ergebnisse von Ryanair Börsen-Chart zeigen und Telecom Italia erwartet.

Wirecard Aktie nach Kurssturz im Blick

Im Blick der Anleger steht am Montag erneut die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard, die erneut ins Visier von Shortsellern geraten ist. Am Freitag hatte die Aktie zeitweise mehr als 15 Prozent verloren. Einer der umstrittenen Drittpartner von Wirecard, Al Alam, hatte am Freitag mitgeteilt, sein Geschäft zu schließen. Zeitweise fielen die Aktien am Freitag um bis zu 20 Prozent auf nur noch 72 Euro - und damit auf das Niveau vom September 2017. Dann aber berappelten sie sich wieder etwas. Am Montag im vorbörslichen Handel notierte die Aktie rund 2 Prozent im Plus und stabilisierte sich zunächst auf niedrigem Niveau.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Asiens Börsen mit Gewinnen

Die schrittweise Rückkehr zum Alltag infolge der weltweiten Lockerung der Beschränkungen haben am Montag bereits die Anleger in Asien aufatmen lassen. "Die Volkswirtschaften Europas und der USA haben wahrscheinlich im April ihren Tiefpunkt erreicht und beginnen langsam wieder zum Leben zu erwachen", erklärte Christian Keller, Ökonom bei Barclays. So sind die Häuserpreise in China wieder leicht gestiegen - ein Zeichen für eine graduelle Rückkehr zur Normalität.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, äußerte sich am Wochenende zurückhaltend in einem Interview: Eine wirtschaftliche Erholung in den USA könne sich bis ins nächste Jahr hinziehen und eine vollständige Erholung von einem Coronavirus-Impfstoff abhängen.

Japan rutscht in Rezession

Die Anleger sind auch durch die jüngsten Daten aus Japan verunsichert. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht. Die Pandemie hat Lieferketten und Unternehmen massiv gestört, insbesondere in handelsabhängigen Ländern wie Japan und China.

Zur Unsicherheit trugen auch die Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China bei: Der Streit über den Einfluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei eskalierte am Freitag. Während die USA weitere Beschränkungen für das Unternehmen verkündeten, drohte China im Gegenzug mit Maßnahmen gegen die US-Konzerne Apple, Cisco, Qualcomm und Boeing.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 20.178 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1460 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Euro kaum verändert

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,10 Yen und stagnierte bei 7,1031 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9714 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0824 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0515 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2105 Dollar.

mit dpa und reuters