Der Dax ist am Dienstag mit einem leichten Minus gestartet. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,08 Prozent auf 13.439,98 Punkte moderat nach. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte um 0,19 Prozent auf 28.461 Zähler leicht zu.

An den US-Börsen hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vortag neue Höchststände erreicht. Auch an den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag eine freundliche Tendenz durch - mit der Ausnahme der Börsen in China.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba zeigte sich allerdings skeptisch: Die Aufwärtsdynamik des Dax habe jüngst nachgelassen. "Während neue, positive Impulse fehlen, um dem Markt neuen Schwung zu verleihen, könnte auf der anderen Seite die Risikoaversion jederzeit wieder zunehmen".

Zu den größten Verlieren am deutschen Aktienmarkt gehörte nach einem Anteilsverkauf durch die RAG-Stiftung Evonik Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 3,6 Prozent. Am Vorabend hatte der Großaktionär RAG Stiftung ein Aktienpaket von 5,4 Prozent zu 25,30 Euro je Aktie bei Investoren platziert.

Ein negativer Analystenkommentar drückte zudem Beiersdorf Börsen-Chart zeigen . Nach einer Herabstufung durch die Experten der französischen Großbank Societe Generale büßten die Aktien des Konsumgüterkonzerns zum Handelsauftakt 1,2 Prozent ein.

Zweifel an den Geschäftsaussichten machen Varta Börsen-Chart zeigen erneut zu schaffen. Die Aktien des Batterie-Herstellers fallen im Frankfurter Frühhandel um weitere 3,8 Prozent. Damit summiert sich das Minus der vergangenen Tage auf 31 Prozent. Das ist der stärkste Kursrutsch seit dem Börsengang 2017.

Einen Blick wert sein dürften am Mittag und frühen Nachmittag die Quartalsberichte der drei Großbanken JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen , Wells Fargo Börsen-Chart zeigen und Citigroup Börsen-Chart zeigen .

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Euro kaum verändert, Yuan legt zu, Gold fällt

Der Eurokurs hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1140 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1126 Dollar festgesetzt. Kursgewinne verzeichnete dagegen der Yuan. Die Währung Chinas profitierte von der Entscheidung der US-Regierung, die Volksrepublik nicht mehr als Währungsmanipulator zu brandmarken. Für Auftrieb sorgten auch solide Außenhandelsdaten aus China für den Monat Dezember. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Yuan auf den höchsten Stand seit Juli vergangenen Jahres.

Der wachsende Konjunkturoptimismus angesichts der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China macht Gold immer unattraktiver. Das Edelmetall verbilligt sich um weitere 0,8 Prozent und kostet 1535,63 Dollar je Feinunze.

Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Händler sprachen von fehlenden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,30 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg ebenfalls leicht um drei Cent auf 58,11 Dollar.

In den vergangenen Tagen sind die Rohölpreise spürbar gefallen. Am Montag wurden einmonatige Tiefstände erreicht. Ein wichtiger Grund ist die tendenzielle Entspannung im Verhältnis der USA zu Iran. Wegen der geringeren Kriegsgefahr sind die Risikoaufschläge am Erdölmarkt deutlich gesunken.

Hinzu kommt eine Annäherung zwischen den USA und China. Dies unterstreicht die Entscheidung der US-Regierung, China nicht mehr als Währungsmanipulator zu brandmarken. Am Mittwoch wollen die beiden Länder eine Vereinbarung zur Entschärfung ihres Handelsstreits unterzeichnen.