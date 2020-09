Börse am Freitag Gewinnmitnahmen bedrohen gute Wochenbilanz

Nach dem Kursrutsch an der Wall Street wird der Dax voraussichtlich niedriger starten. Am Donnerstag hatten Anleger bereits Gewinne mitgenommen - der deutsche Leitindex gab so stark nach wie seit fünf Wochen nicht. Im Fokus stehen die Papiere von Vonovia und Covestro.