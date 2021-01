Dax nimmt Kurs auf 14.000 Punkte Anleger bleiben nach Machtwechseln in den USA in Feierlaune

Deutlicher hätte die Reaktion auf den Wechsel im Weißen Haus kaum sein können: In den USA und in Deutschland haben viele Indizes neue Höchststände erreicht. Die gute Stimmung hält auch am Donnerstag an.