Börse Dax steigt weiter - Neue Hoffnung auf US-Konjunkturpaket

Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen lässt Anleger kalt. Interessant ist an der Börse nur, dass es neue Hoffnungen auf ein Konjunkturpaket in den USA gibt. Die Aktien von Henkel setzen sich an die Dax-Spitze, auch die Papiere von Zalando sind gefragt.