Börse Dax kann der Tech-Rally an der Wall Street nicht folgen

Die Vorgaben von der Wall Street sind uneinheitlich. Während die US-Technologiewerte - allen voran Tesla - in der Favoritenrolle bleiben, kam der Dow Jones nicht so recht vom Fleck. Händler erwarten am Dienstag bestenfalls einen kaum veränderten Dax zum Start.