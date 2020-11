Börse Dax ringt mit 13.000-Punkte-Marke

An der New Yorker Wall Street haben die Anleger Gewinne eingestrichen und die Indizes mit Verlusten geschlossen. Der Dax fällt am Freitag zunächst leicht ab und ringt mit der Marke von 13.000 Punkten. Auf Wochensicht steht aber noch ein ordentliches Plus.