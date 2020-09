Börse am Donnerstag Dax startet mit Verlusten, Luftfahrtbranche unter Druck

Die wieder größer werdenden Konjunktursorgen haben die Anleger in den USA am Vortag in die Flucht getrieben. Der deutsche Aktienmarkt folgt den negativen Vorgaben. Besonders unter Druck stehen Unternehmen aus der Luftfahrtbranche.