um Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge an diesem Montag niedriger starten

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge an diesem Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er nach anfänglichen Gewinnen 0,7 Prozent im Minus bei 12.089,39 Punkten geschlossen. Börsianer verfolgen weiterhin aufmerksam die Coronavirus-Infektionszahlen in den USA und anderen Staaten. Hieraus versuchen sie abzuleiten, ob und wie stark diese Entwicklung die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft beeinträchtigt. Über die Aussichten für die europäische Konjunktur informieren die Barometer für die Stimmung in den europäischen Unternehmen und bei den Verbrauchern. Außerdem stehen die deutschen Inflationsdaten auf dem Terminplan.

Der Dax dürfte zum Wochenbeginn mit leichten Verlusten starten und die Marke von 12.000 Punkten testen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 037 Punkte und damit 0,43 Prozent unter dem Vortagsniveau. Damit dürfte der deutsche Leitindex an die Verluste der vergangenen Woche anknüpfen.

Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Vergangene Woche hatten vor allem die hohen Neuinfektionszahlen in den Vereinigten Staaten den Dax um knapp zwei Prozent nach unten gedrückt. Zum Wochenauftakt wird es vor allem spannend, ob der deutsche Leitindex unter die Marke von 12.000 Punkten fällt - zuletzt bewegte sich der Dax in der engen Bandbreite von 12.000 bis 12.500 Zählern.

Die Furcht vor einer zweiten Corona-Infektionswelle ist an die US-Börsen zurückgekehrt und hatte den Dow Jones Industrial Börsen-Chart zeigen am Freitag zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkte gedrückt. In der Nacht zu Montag wurden wieder hohe Neuinfektionszahlen in den USA gemeldet. Daneben dämpften Konjunkturdaten die Stimmung. Mit einem Abschlag von 2,84 Prozent auf 25 015,55 Punkte ging das weltweit bekannteste Börsenbarometer letztlich aus dem Handel. Der Wochenverlust summiert sich auf 3,3 Prozent.

Das Anfang Juni in einer beeindruckenden Rally zurückeroberte Niveau von 27.580 Punkten rückte damit noch ein wenig weiter in die Ferne. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 2,42 Prozent auf 3009,05 Punkte ein. Der Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen sank um 2,50 Prozent auf 9849,35 Zähler, nachdem der technologielastige Index der Nasdaq-Börse noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet hatte.

In Asien haben die Aktienmärkte wegen der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle und schwacher US-Vorgaben am Montag auf breiter Front nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen büßte rund eine Stunde vor Handelsende rund zwei Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Am Montag ist sowohl der Konjunktur- als auch Unternehmenskalender relativ leer. In Deutschland stehen die Verbraucherpreise an. Bei den Einzelwerten dürfte es bei dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard Börsen-Chart zeigen hoch hergehen. Die noch im Dax notierte Aktie hatte in den vergangenen sieben Handelstagen knapp 99 Prozent verloren und sollte weiter heftig schwanken. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate erholten sich die Anteilsscheine im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag um bis zu 43 Prozent.

Einen Blick wert sein könnten auch die Papiere von Ströer Börsen-Chart zeigen, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs sie wegen ihrer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft hat. Auf Tradegate fielen die Papiere des Anbieters von Außenwerbung im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag um 1,4 Prozent.

Der deutsche Wohnimmobilienkonzern Ado Properties will den Berliner Konkurrenten Consus Real Estate komplett übernehmen. Nach eigenen Angaben hat Ado bereits Zusagen der Aktionäre, um auf einen Anteil von insgesamt mehr als 80 Prozent zu kommen. Finanzieren will Ado den Deal mit einer Kapitalerhöhung von 450 Millionen Euro. Zudem sollen die eigenen Aktionäre auf eine Dividende für das Jahr 2019 verzichten. Auf Tradegate wurde bislang noch kein Kurs gestellt.

Die vor Kurzem von Aroundtown übernommene Immobiliengesellschaft TLG hat sich von Einzelhandelsimmobilien im Wert von knapp einer halben Milliarde Euro getrennt. Die Objekte befinden sich in ganz Deutschland und wurden über dem letzten Buchwert verkauft, wie TLG Immobilien am Montagmorgen in Berlin mitteilte. Mit dem Geld will TLG seine Liquidität und Kapitalstruktur stärken und sich künftig auf Büroimmobilien konzentrieren. Auf Tradegate stiegen die Aroundtown-Titel zuletzt leicht.

Euro hält sich über 1,12 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1247 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1213 Dollar fest gesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Die amerikanische Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen unter Druck. Der Euro konnte im Gegenzug etwas zulegen. In der Vorwoche war der US-Dollar wegen der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle in der Corona-Pandemie als sicherer Anlagehafen gefragt gewesen.

Zu den Gewinnern am Markt zählte am Morgen das britische Pfund. Am Markt wurde auf Aussagen des Premierministers Boris Johnson verwiesen, der umfangreiche staatliche Investitionen in die Infrastruktur des Landes angekündigt hatte, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einzudämmen. Außerdem gehen die Gespräche zwischen den Unterhändlern Großbritanniens und der EU über ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase im Tagesverlauf in eine neue Runde.

Lesen Sie auch: U, V oder L - Geldanlagetipps für jedes Szenario

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 40,24 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 37,70 Dollar.

Bereits am Freitag waren die Ölpreise wegen der sich verschärfenden Corona-Krise in den USA gefallen. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass die Pandemie in vielen Regionen der Welt weiterhin nicht unter Kontrolle sei. Am Wochenende hatte die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen erstmals die Marke von 10 Millionen überschritten. Ein Viertel der Infektionen wurden aus den USA gemeldet, wo sich die Pandemie weiter rasch ausbreitet.

Nach Einschätzung von Howie Lee, Analyst bei der Oversea-Chinese Banking Corp in Singapur, dürften die Ölpreise vorerst ihren Höhepunkt erreicht haben. In den kommenden Wochen sei eher mit einer Konsolidierung und damit mit sinkenden Ölpreisen zu rechnen. Der Experte geht davon aus, dass die Notierungen in den vergangenen Wochen sich soweit erholt haben, dass Förderunternehmen in den USA nicht mehr so stark unter Druck stehen.