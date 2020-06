Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeichnet sich für den Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag ein recht stabiler Start ab. Der deutsche Leitindex hatte am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12.281 Zähler verloren.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 12.294 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax zunächst der Marke von 12.500 Punkten genähert, war dann jedoch einmal mehr in Richtung seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 12.149 Punkten abgedreht. Einen Verlust von zeitweise anderthalb Prozent konnte er bis zum Handelsende dann aber eindämmen.

Nach dem spektakulären Kurssturz behalten Anleger Wirecard Börsen-Chart zeigen im Auge. Fondsgesellschaften wie DWS und Union Investment prüfen wegen des Bilanz-Desasters Klagen. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters zog personelle Konsequenzen und stellte den für das organisatorische Geschäft zuständigen Vorstand Jan Marsalek frei.

Dem in einen Bilanzskandal verwickelten Dax-Konzern droht der Verlust von Milliardenkrediten. Wenn das Unternehmen am heutigen Freitag keinen von Wirtschaftsprüfern testierten Jahres- und Konzernabschluss vorlegt, könnten Kredite von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden. Das hatte der Zahlungsdienstleister am Donnerstag bekannt gegeben. Ob die Kreditgeber bei Wirecard stillhalten, ist unklar. Sicher ist aber, dass sich zumindest die Bonitätseinstufung des Konzerns deutlich verschlechtern dürfte, sollten die Kreditgeber den Daumen senken.

Vorerst letzter Handelstag für Lufthansa-Aktie im Dax

Die Lufthansa Börsen-Chart zeigen hat derweil ihren zunächst letzten Handelstag im Dax. In Folge des massiven Kurseinbruchs in der Corona-Krise steigen sie in den kleinen Bruder MDax ab und werden im Leitindex durch Deutsche Wohnen Börsen-Chart zeigen ersetzt.

Heinz Hermann Thiele, der neuerdings 15 Prozent an der Fluggesellschaft hält und sich gegen das staatliche Rettungspaket für die Airline wehrt, besorgt sich vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa zum Staatseinstieg frisches Geld. Der Mehrheitseigentümer von Knorr-Bremse , die KB Holding von Thiele, bietet institutionellen Anlegern rund acht Millionen Aktien zum Verkauf an. Lufthansa gewannen vorbörslich auf Tradegate gut 1,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Knorr-Bremse-Aktien fielen auf Tradegate.

Eine Hochstufung der Papiere der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen von "Underperform" auf "Neutral" durch die Credit Suisse könnte sich positiv auf die Titel des Logistikers auswirken, die damit ihr Anfang letzter Woche erreichtes Hoch seit dem Corona-Crash bei knapp über 32 Euro testen dürften. In einer von Kapazitätsengpässen geprägten Branche gebe es Chancen für das Express-Geschäft der Post, begründete Analyst Neil Glynn die Kaufempfehlung.

EU-Gipfel verhandelt über Rettungsfonds

Daneben richten die Anleger ihren Blick auf den EU-Gipfel, bei dem über den Wiederaufbaufonds gesprochen werden soll. Der scheidende Euro-Gruppenchef Mario Centeno sieht Spielraum für Verhandlungen zwischen den EU-Ländern über den Fonds. Deutschland und Frankreich wollen den von der Corona-Krise schwer getroffenen EU-Staaten mit einem 500 Milliarden Euro schweren Fonds helfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge wird es an diesem Freitag aber noch keine Entscheidung geben.

Eurokurs und Ölpreise legen etwas zu

Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1215 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit ein wenig höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1222 (Mittwoch: 1,1232) Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und erneut zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,92 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 39,21 Dollar.

Vor allem die Lockerungen der Corona-Auflagen in vielen Ländern stützten zuletzt die Ölpreise. Dies führt tendenziell zu einem Anziehen der Nachfrage nach Ölprodukten. Allerdings gibt es in verschiedenen Ländern immer wieder Ausbrüche des Virus, was die Unsicherheit hoch hält.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Dow Jones mit Verlusten - Angst vor zweiter Welle

Verunsichert durch neue Corona-Fälle blieben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag in Deckung. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,2 Prozent tiefer auf 26.080 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen rückte dagegen moderate 0,3 Prozent auf 9943 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3115 Punkte zu.

"Die Anleger suchen verzweifelt nach etwas, um optimistisch zu sein, aber wir sind noch nicht über den Berg", sagte Portfolio-Managerin Katerina Simonetti vom Vermögensverwalter UBS Private Wealth Management. In mehreren US-Bundesstaaten steigen die Corona-Neuinfektionen stark an. Dazu kommt der Ausbruch in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Ohne eine Impfung oder eine Lösung für dieses Gesundheitsproblem werde die Wirtschaft weiter unter der Pandemie leiden, sagte Anlagestratege Nate Fischer vom Vermögensverwalter Strategic Wealth Partners. Das zeigte auch die weiter angespannte Lage am US-Arbeitsmarkt. Vorige Woche stellten mehr als 1,5 Millionen Bürger erstmals einen Antrag auf staatliche Stütze.