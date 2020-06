Dax-Kurve in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Nach zwei Tagen mit Gewinnen wird der Dax am Donnerstag tiefer erwartet. Die Vorgaben aus den USA und Asien waren ebenfalls negativ. Im Fokus der Anleger stehen hierzulande die Aktien von Wirecard: Das Unternehmen will heute nun endlich die endgültige Bilanz veröffentlichen.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage ein leichter Rücksetzer an. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,68 Prozent tiefer auf 12.298 Punkte. Am Dienstag und Mittwoch hatte der Dax insgesamt um fast vier Prozent zugelegt. Händler sprachen daher von einer leichten Gegenbewegung.

Wichtige Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, die die Finanzmärkte weiter im Griff hat, gab es in den vergangenen Stunden nicht. Im Tagesverlauf stehen dann unter anderem mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Neuigkeiten zu dem zuletzt stark unter der Krise leidenden US-Arbeitsmarkt an. Zudem könnte die Notenbank-Entscheidung in Großbritannien (13 Uhr) die Märkte bewegen.

In Deutschland rücken am Vormittag einige Einzelwerte in den Fokus. So wird mit Spannung die endgültige Bilanz des im Dax notierten Zahlungsabwicklers Wirecard Börsen-Chart zeigen erwartet. Zuletzt blieben beim Durchleuchten der Bücher viele Fragen offen. Der Konzern will nun vor Börsenstart endlich die mehrfach verschobene Bilanz für 2019 und die kompletten Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen.

In der zweiten Reihe stehen zudem die Zahlen des IT-Systemanbieters Cancom Börsen-Chart zeigen für das erste Quartal an. Zudem gibt es eine Reihe von Hauptversammlungen - wie die des Chemiekonzerns BASF Börsen-Chart zeigen aus dem Dax oder Delivery Hero Börsen-Chart zeigen, Scout24 Börsen-Chart zeigen24 und Varta Börsen-Chart zeigen aus dem MDax Börsen-Chart zeigen. Hier werden aber keine allzu spannenden Neuigkeiten erwartet.

Asiatische Börsen rutschen aus Angst vor zweiter Viruswelle ab

Die Hoffnungen der Anleger an den asiatischen Börsen auf ein schnelles globales wirtschaftliches Comeback nach der Coronavirus-Pandemie wurden von steigenden Coronavirus-Fallzahlen in den USA und China zunichtegemacht. Mehrere US-Bundesstaaten berichteten von einem Anstieg neuer Infektionen, darunter Kalifornien, Florida, Texas und auch Oklahoma, wo Präsident Donald Trump am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung abhalten will.

Auch in China sind die Ansteckungen nach einem Cluster, das auf einen Lebensmittelmarkt in Peking zurückzuführen ist, noch nicht unter Kontrolle: Chinas Hauptstadt hat zahlreiche Flüge gestrichen, Schulen geschlossen und einige Stadtteile abgeriegelt.

"Es ist ein großer Schock für die Märkte, dass China, das so wie es schien die Krankheit erfolgreich bekämpft hatte, eine zweite Welle erlebt. Und in den USA sehen wir in vielen Staaten Rekordzahlen", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Dies deute darauf hin, dass je mehr die Wirtschaft wieder anläuft, es umso mehr Infektionen gibt. "Die Menschen haben gedacht, dass sich die Wirtschaft von Juli bis September nach dem trostlosen April-Juni schnell erholen wird. Aber das wird jetzt ungewiss", fügte er hinzu.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 22.229 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen sank um 0,3 Prozent und lag bei 1583 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Dow Jones bröckelt ab - Nasdaq im Plus

Nach drei gewinnträchtigen Handelstagen in Folge hat die Wall Street am Mittwoch wieder nachgegeben. Dabei überlagerten auch hier neue Befürchtungen über die Ausbreitung der Corona-Pandemie die anhaltenden Hoffnungen erneut auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. An der Technologiebörse Nasdaq ging der Höhenflug hingegen gebremst weiter.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 26.119,61 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 3113,49 Punkte. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann hingegen 0,33 Prozent auf 9982,48 Zähler.

Euro hält sich über 1,12 US-Doller

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag im frühen Handel etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1256 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch bei 1,1225 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1232 (Dienstag: 1,1308) Dollar festgesetzt.

