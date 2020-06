Gewinnmitnahmen dürften dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zusetzen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Im Fokus stehen heute Aktien von SAP, RWE, Wirecard und Hugo Boss.

Nach dem Vortageskurssprung halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts geopolitischer Spannungen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Peking erst einmal zurück. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. Der X-Dax als Indikator für den Dax Börsen-Chart zeigen deutet knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf einen quasi unveränderten Dax bei 12.313 Zählern hin.

Der Leitindex hatte am Dienstag dank neuer Konjunkturprogramme in den USA kräftig zugelegt um fast dreieinhalb Prozent und sich wieder weit über der 12 000er-Marke etabliert. Bei 12.315,66 Punkten ging er aus dem Handel. Der Korea-Konflikt nimmt an Schärfe derzeit wieder zu. Dazu kommen Spannungen zwischen Indien und China.

Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Großmarkt in Peking wurde die chinesische Hauptstadt inzwischen teilweise abgeriegelt. "China war als erstes Land von Corona betroffen, jetzt hat China als erstes Land die zweite Welle", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Frage ist jetzt, ob diese zweite Welle auch vielen anderen Ländern bevorsteht." Erneute wirtschaftliche Abriegelungen würden die ohnehin trüben Wirtschaftsausblicke noch mehr eintrüben, so Altmann.

Der Aktienhandel könnte aber auch weiter vom sogenannten großen Verfall geprägt sein. Denn: am Freitag laufen an den Derivatebörsen Terminkontrakte und Optionen auf die großen Börsenindizes und Aktien aus. Das führt zuvor nicht selten zu Kursausschläge an den Kassamärkten, die fundamental und nachrichtlich nicht zu begründen sind.

Auswirkungen dürfte auch die Nachricht aus Japan haben. Die Exporte sind im Mai so stark eingebrochen wie seit 2009 nicht mehr. Für das schlechte Ergebnis sorgte vor allem das US-Geschäft, das sich als Folge der Corona-Pandemie halbierte.

Für Gesprächsstoff dürfte zudem Fed-Chef Jerome Powell sorgen, der sich am Abend weiter vor Abgeordneten des US-Kongress äußert. Am ersten Tag der Anhörung sagte er, mit einer vollständigen Erholung der US-Wirtschaft sei erst dann zu rechnen, wenn die Bürger von der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie überzeugt seien. Insbesondere die Arbeitslosigkeit werde nur langsam sinken. Wahrscheinlich seien weitere Hilfen von Regierung und Notenbank nötig, um die Wirtschaft zu stützen. In Deutschland steigt die Neuverschuldung wegen der Corona-Krise um 218 Milliarden Euro. Am Mittag nennt Finanzminister Olaf Scholz Details.

Unter den Einzeltiteln könnten SAP-Aktien Börsen-Chart zeigen das Interesse auf sich ziehen nach Quartalszahlen des Kontrahenten Oracle Börsen-Chart zeigen vom Vorabend. Diese wertete Analyst Brad Zelnick von der Bank Credit Suisse recht positiv angesichts der belastenden Corona-Krise. Oracle-Aktien hatten nachbörslich um 2,5 Prozent zugelegt. SAP-Aktien zeigten sich auf Tradegate dagegen zunächst schwächer.

Papiere von Wirecard Börsen-Chart zeigen fielen auf mit einem Plus von 1,3 Prozent im vorbörslichen Handel. Der wegen Bilanzvorwürfen immer wieder im Rampenlicht stehende Zahlungsabwickler veröffentlicht am Donnerstag detaillierte Geschäftszahlen.

RWE-Aktien Börsen-Chart zeigen könnten indes von positiven Analystenkommentaren profitieren.

Beim Modekonzern Hugo Boss Börsen-Chart zeigen steht die erfolgreich beendete Suche nach einem neuen Chef im Fokus. Bei Börsianern kommt der designierte Konzernlenker Daniel Grieder, der schon Tommy-Hilfiger-Chef war, gut an. Einige Analysten monieren aber, dass er sein Amt am 1. Juni 2021 antreten wird.

Euro unter 1,13 US-Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich zur Wochenmitte kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochmorgen zuletzt bei 1,1272 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1308 (Montag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8843 (0,8887) Euro gekostet.

Ein wieder gestärkter Dollar hatte den Euro bereits am Dienstagnachmittag spürbar unter die Marke von 1,13 Dollar gedrückt. Unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA hatten den Greenback gestützt, während erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland kaum Beachtung fanden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen dann Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch unter Druck geblieben. Damit setzte sich die bereits im späten Handel am Dienstag eingesetzte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Mittwochmorgen 40,46 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 70 Cent auf 37,68 Dollar.

Zuletzt drückte wieder die anhaltende Furcht vor einer zweiten Corona-Welle auf die grundsätzlich positive Stimmung am Rohölmarkt. Nach dem Virus-Ausbruch auf einem Großmarkt in Peking wurde die chinesische Hauptstadt inzwischen teilweise abgeriegelt. Die Anleger fürchteten vor diesem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Öl sinken könnte. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als erwartet.