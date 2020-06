Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte Unternehmensanleihen kaufen. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Firmen hoch. Das beruhigt die Anleger wieder. Nach sechs Handelstagen mit Verlusten dürfte es nun wieder deutlich aufwärts gehen.

Die Rückendeckung der US-Notenbank Fed hellt die Stimmung an den Börsen am Dienstag merklich auf. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten dürfte es mit dem Dax Börsen-Chart zeigen wieder kräftig aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 3 Prozent auf 12.269 Punkte. Damit läge der Dax wieder über der 12.000er Marke.

Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Ebenso kündigte sie an, das Kreditprogramm auf gemeinnützige Organisationen auszuweiten. Das verhalf dem Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem erwägt die Trump-Regierung ein Infrastruktur-Programm im Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

"Die Federal Reserve eilt zur Hilfe", betitelte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda einen Marktkommentar. Mit dem Kauf von Anleihen greife sie den Unternehmen unmittelbar unter die Arme - zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Anleger angesichts einer drohenden zweiten Infektionswelle in eine Wagenburg zurückgezogen hätten. Mit dem frischen Geld der Fed könne das Motto nun also wieder "Back to Business" und somit pro Aktienkäufe lauten.

An Asiens Börsen ging es bereits kräftig aufwärts mit den Kursen, am stärksten in Tokio. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird zum Start mit einem Plus von 2,6 Prozent erwartet.

Zalando-Großaktionär Kinnevik verkauft Aktien

Mit Blick auf die Einzeltitel gibt es am Morgen kaum Impulse. Im Dax könnten Aktien von Linde Börsen-Chart zeigen in der breiten Markterholung etwas zurückbleiben. Die Investmentbank HSBC senkte die Papiere des Herstellers von Gasen von "Kaufen" auf "Halten". Auf Tradegate zeigte sich der Kurs davon bislang allerdings ungerührt mit einem Plus von 2,5 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der Commerzbank schob die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer Börsen-Chart zeigen am Morgen um mehr als 3 Prozent an.

Zalando-Aktien Börsen-Chart zeigen gerieten im vorbörslichen Handel nach einer Aktienplatzierung durch den Großaktionär Kinnevik unter Druck.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Fed-Ankündigung lässt asiatische Börsen Virussorgen vergessen

Die gute Stimmung der Anleger nach dem offiziellen Start des Anleihekaufprogramms der US-Notenbank Fed zerstreute die Sorgen über eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen. "Die Märkte werden weiter steigen, solange die Volkswirtschaften wieder öffnen und solange die Zahl der Coronavirus-Fälle nicht groß genug ist, um die Wiedereröffnung zu stoppen", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney.

Die globalen Aktienmärkte waren seit Ende vergangener Woche aufgrund von Sorgen um die US-Wirtschaft und nach dem Ausbruch eines neuen Coronavirus-Clusters in Peking im Zusammenhang mit einem Lebensmittelgroßmarkt stark gefallen.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 3,3 Prozent höher bei 22.245 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 2,8 Prozent und lag bei 1574 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 2,1 Prozent.

Dow beendet schwankungsreichen Tag im Plus

Der Handel an den US-Börsen war am Montag von nervösen Schwankungen geprägt. Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle sank der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit einem frühen dreiprozentigen Abschlag erst unter die Marke von 25.000 Punkten, dann kamen aber die Schnäppchenjäger und trieben ihn in der Spitze um etwa 1000 Punkte nach oben. Am Ende blieb ein Anstieg um 0,62 Prozent auf 25.763,16 Punkte übrig.

Ein Wiederanstieg der Infektionen in einigen US-Bundesstaaten und neue Ansteckungen in China trieben den Anlegern erst die Sorgenfalten auf die Stirn. Nach dem Rücksetzer des Dow auf den tiefsten Stand seit Ende Mai griffen sie im Tagesverlauf aber wieder beherzter zu. Die Fed trug mit ihren Aussagen zum Kauf von Unternehmensanleihen dazu bei, dass die Risikoscheu der Anleger nachließ.

Andere wichtige US-Indizes verbuchten noch etwas größere Gewinne. Der marktbreite S&P 500 verteidigte die zeitweise unterschrittene 3000-Punkte-Marke mit einem Anstieg um 0,83 Prozent auf 3066,59 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen schaffte es sogar mit 1,17 Prozent ins Plus auf 9776,89 Zähler.

Lesen Sie auch: U, V oder L - Geldanlagetipps für jedes Szenario

Euro deutlich über 1,13 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1342 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1253 (Freitag: 1,1304) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 (0,8846) Euro.

Bereits am Montagabend hatten die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed dem Euro Auftrieb verleihen und die Gemeinschaftswährung über 1,13 Dollar gehievt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 39,80 US-Dollar. Das waren 8 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 5 Cent auf 37,17 Dollar zu.

Am Montag hatten zunächst neu aufgeflammte Sorgen in der Corona-Krise den Handel belastet, bevor die Preise ins Plus drehten.

Mit Nachrichtenagtenturen