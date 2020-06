Die Furcht vor der viel diskutierten "zweiten Welle" der Coronavirus-Pandemie lässt Anleger zum Wochenbeginn in Deckung gehen. Die nationale Gesundheitsbehörde Chinas meldete am Montag 49 neue Infektionsfälle - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch Erkrankungen gegeben hatte. Zu dem neuen Ausbruch war es auf einem Großmarkt Pekings gekommen.

Gut eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen ein Minus von 2,4 Prozent auf 11.663 Punkte. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 11.949,28 Punkten geschlossen.

Noch vor einer Woche hatte das Barometer fast 1.200 Punkte höher notiert, ehe eine düstere Wirtschaftsprognose der US-Notenbank Fed die Anleger wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Die runde Marke von 12.000 Punkten rückt nun weiter in die Ferne.

"Die Besorgnis über eine zweite Infektionswelle nimmt zu, so dass einige Bezirke Pekings wieder Sperrmaßnahmen eingeführt haben" schrieb Analyst Hao Zhou von der Commerzbank. Eine vollständige Abriegelung wie in Wuhan zu Beginn der Corona-Krise hält der Devisenexperte allerdings für unwahrscheinlich. Auch der Anstieg der Fallzahlen in den USA beunruhigt die Anleger: Am Samstag wurden mehr als 25.000 Neuinfektionen gemeldet.

Konjunkturdaten aus China haben auch nicht dazu beigetragen, den Appetit der Anleger wieder anzuregen. Zwar stieg Chinas Industrieproduktion im Mai um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Analysten hatten allerdings nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft mit einem Gewinn von fünf Prozent gerechnet. Auch die Einzelhandelsumsätze gingen als Zeichen einer schwachen Inlandsnachfrage deutlicher als erwartet um 2,8 Prozent zurück.

"Die aktuelle Korrektur im Dax ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bewertungen am Aktienmarkt kämen nun von ihren horrenden Niveaus zumindest etwas herunter.

Lufthansa und MTU unter Druck

Unter Druck geraten dürften an der Börse nun wieder die Titel, die als besonders Corona-sensibel gelten. Dazu zählen im Dax neben der Lufthansa Börsen-Chart zeigen auch die Papiere des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines Börsen-Chart zeigen und die Autobranche und deren Zulieferer wie auch der Chipkonzern Infineon Börsen-Chart zeigen. Diese Aktien zählten im vorbörslichen Handel denn auch zu den größten Verlierern. Im MDax Börsen-Chart zeigen gaben Fraport Börsen-Chart zeigen und Airbus Group Börsen-Chart zeigen stärker nach.

Aktien von Hugo Boss Börsen-Chart zeigen legten vorbörslich auf Tradegate leicht zu. Händler werten es positiv, dass der britische Sportmodeanbieter Frasers Group mit gut fünf Prozent der Aktien beim Metzinger Modekonzern eingestiegen ist.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Angst vor zweiter Viruswelle beendet Rally in Asien

Die asiatische Aktien sind am Montag aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle in China ins Stolpern geraten. Die Verluste beendeten eine starke Rally seit Ende März, die durch fiskalische Impulse und Lockerungen der Beschränkungen angeheizt worden war. "Jeder neue Ausbruch wird von den Anlegern sehr, sehr vorsichtig betrachtet. Der Markt ist sich bewusst, dass die Covid-19-Frage noch nicht gelöst ist. Es ist ein Realitätscheck", sagte James McGlew, Analyst beim Börsenmakler Argonaut. Er erwartet eine weitere Korrektur, da "die Märkte in Zahlen ausdrücken, was vor uns liegt."

Einige Ökonomen setzen dennoch auf eine Rückkehr der Risikofreude an den Märkten. "Wir gehen durch die bereits gewonnene politische Erfahrung mit dem Virus-Ausbruch davon aus, dass jede zweite Welle wahrscheinlich überschaubarer ist als die erste", schrieben die Analysten von Morgan Stanley.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 22.184 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen sank um 0,3 Prozent und lag bei 1566 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

Euro weiter auf niedrigem Niveau

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist zu Wochenbeginn unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagmorgen bei 1,1251 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,1304 (Donnerstag: 1,1348) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8846 (0,8812) Euro.

Bereits Ende letzter Woche hatte sich die Stimmung an den internationalen Börsen stark eingetrübt und so auch den Euro belastet. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger verunsichert.

Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise haben am Montag stark nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 37,41 US-Dollar. Das waren 1,32 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,73 Dollar auf 34,53 Dollar.

Börsianer begründeten die Verluste mit neu aufgeflammten Konjunktursorgen. Bereits am Donnerstag waren die Ölpreise auf Talfahrt gegangen, nachdem die US-Notenbank einen düsteren Ausblick für die größte Volkswirtschaft der Welt geliefert hatte. Am Freitag dann hatten die Preise in dem trüben Umfeld etwas weiter nachgegeben.

mg/dpa-afx