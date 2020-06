Am Vortag hatten Dax und Dow noch nachgegeben. Nun erwarten Händler am Mittwoch grüne Vorzeichen für den deutschen Leitindex. Die US-Notenbank werde Garant einer weiterhin lockeren Geldpolitik bleiben und den Leitzins nicht antasten, glauben Analysten.

In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatten ihn Gewinnmitnahmen 1,6 Prozent ins Minus auf 12.617 Punkte gedrückt.

Ungeachtet der überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag bleibe eine lockere Geldpolitik weiterhin notwendig, sagt Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Fed werde daher den Leitzins nicht antasten und ihr Bekenntnis zu Wertpapierkäufen in unbegrenzter Höhe bekräftigen. Sie könnte allerdings den Spekulationen auf negative Leitzinsen den Wind aus den Segeln nehmen.

Auch an der Wall Street hatten Anleger sich in Erwartung neuer Signale von der US-Notenbank mit Käufen zurückgehalten. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Dienstag 1,1 Prozent tiefer auf 27.272 Punkten. Der S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3207 Punkte ein. Die US-Börsen seien in kurzer Zeit sehr stark gestiegen, sagte Tim Chubb, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Girard. Daher müssten sie für ein zwei Wochen erst einmal verschnaufen.

Der Technologie-Index Nasdaq Börsen-Chart zeigen tanzte allerdings aus der Reihe und markierte den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. Das Marktbarometer rückte 0,3 Prozent auf 9953 Punkte vor. Angetrieben wurde der Index von Kursgewinnen der Schwergewichte wie Amazon Börsen-Chart zeigen . Die Aktien des Online-Händler gewannen drei Prozent. Mehrere Analysten hoben dank verbesserter Geschäftsaussichten ihre Kursziele für Amazon an.

Die Fed werde den Leitzins am Mittwoch nicht antasten, prognostizierte auch Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise. Auch bei den Wertpapierkäufen seien keine Änderungen zu erwarten. "Wir glauben, dass die Fed bis September und auf mehr makroökonomische Klarheit warten möchte, bevor sie sich zu neuen Konjunkturplänen verpflichtet."

Gewinnmitnahmen bei Tesla - Starkes Debüt für Vroom

Bei den Einzelwerten stand Tesla Börsen-Chart zeigen im Rampenlicht. Zwar gaben die Titel um knapp 1 Prozent nach. US-Milliardär und Anteilseigner Ron Baron sagte in einem TV-Interview, er wolle seine Beteiligung an Tesla verzehnfachen.

Die Dividendenpapiere der Kinokette AMC rutschten um 7 Prozent ab. In Kalifornien dürfen Lichtspielhäuser zwar ab Freitag wieder öffnen, aber nur unter strengen Hygieneauflagen und mit reduzierter Besucherzahl.

Die Papiere von Vroom stiegen bei ihrem Börsendebüt dagegen auf 47,90 Dollar. Sie waren zu 22 Dollar ausgegeben worden. Damit wird der Online-Gebrauchtwagenhändler mit gut fünf Milliarden Dollar bewertet.

Enttäuschende Zahlen zu den Auslieferungen im Mai setzten der Aktie von Boeing Börsen-Chart zeigenzu. Der Anteilsschein des US-Flugzeugbauers verlor knapp sechs Prozent. Der Airbus-Konkurrent hat im Mai nur vier Verkehrsflugzeuge ausgeliefert nach sechs im April. Fluggesellschaften weltweit sind hart von der Corona-Pandemie getroffen worden, außerdem wurde das Boeing-Modell 737 MAX nach zwei Abstürzen mit Hunderten von Todesopfern mit einem Flugverbot belegt.

mit Nachrichtenagenturen