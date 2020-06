In der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung nach der Coronavirus-Krise decken sich die Anleger in Frankfurt mit Aktien ein. Im Fokus stehen Volkswagen und Heidelberger Druck.

Kaum verändert ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag nach dem kleinen Vortages-Rücksetzer in den Handel gestartet. Er notierte mit minus 0,09 Prozent auf 12 808,50 Punkten. Am Montag war er noch 0,2 Prozent schwächer bei 12.819,59 Punkten aus dem Handel gegangen. So rückt nach der kleinen Atempause zum Wochenstart am Dienstag die Marke von 13.000 Punkten wieder näher.

Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 27.042,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen notierte unverändert.

"Die größten Optimisten auf dem Börsenparkett träumen drei Monate nach dem Corona-Crash schon wieder von einem neuen Rekordhoch", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle verschwinde zunehmend aus den Köpfen.

In elf Handelstagen war der Dax zuletzt ohne größeren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12.913 Zähler nach oben gerannt. Der Optimismus angesichts der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise dauere an, heißt es bei der Credit Suisse, und habe die Anleger zuletzt sogar gerade in besonders konjunktursensible Werte getrieben.

Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Dienstag 0,8 Prozent höher erwartet. In New York waren die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen am Vortag erneut in Rekordhöhen geklettert. Zugleich hatte der marktbreite S&P 500 seine in diesem Jahr angelaufenen Verluste ausgebügelt. Ihm fehlen nun weniger als 5 Prozent zu seinem Rekordhoch aus dem Februar. Im Dax sind es noch knapp sieben 7 Prozent.

"Aktien werden im Moment wohl vor allem aus Hoffnung und aus Mangel an Alternativen gekauft. Alle, die jetzt noch einsteigen, müssen wissen, wie hoch die Rückschlagrisiken sind", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Impulse werden von den Beratungen der US-Notenbank (Fed) erwartet, die bis Mittwoch über den weiteren geldpolitischen Kurs berät. Um die Folgen der schweren Rezession abzufedern, hat sie, wie andere Notenbanken auch, die Geldschleusen weit geöffnet. Zuletzt hatte sie am Montag die Bedingungen ihres Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen gelockert. Das hat nach Einschätzung vieler Experten dazu beigetragen, dass der wirtschaftliche Absturz etwas abgemildert werden dürfte.

"Der echte Test für die Wirtschaft kommt dann, wenn in den kommenden Monaten die staatlichen Hilfsprogramme zurückgefahren werden", sagte Rupert Thompson, Chefinvestor bei der Vermögensverwaltung Kingswood. "Es ist bei weitem nicht klar, ob alle neuen Arbeitslosen wieder Jobs finden."

Wie tief der Absturz in Europa war, davon geben die Daten zum deutschen Außenhandel und zur Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone Aufschluss. Demnach sind die deutschen Exporte wegen der Corona-Rezession bei vielen wichtigen Handelspartnern so drastisch eingebrochen wie noch nie. Die Ausfuhren sanken im April um 24,0 Prozent zum Vormonat, teilte das Statistikamt am Dienstag mit. Dies sei der "größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990". Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 15,6 Prozent gerechnet, nachdem es schon im März einen Rückgang von 11,7 Prozent gegeben hatte.

Unternehmensseitig stehen die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Heidelberger Druck Börsen-Chart zeigen. Nach einem Pressebericht zu den jüngsten Ereignissen bei Volkswagen haben die im Dax notierten Vorzüge des Autobauers im frühen Dienstagshandel um 0,2 Prozent nachgegeben. Heidelberger Druck erwartet 2020/21 weiteren Umsatzrückgang und hohen Verlust. Die Papiere steigen am Dienstag im frühen Handel über 4 Prozent. Fraport meldet eine leichte Aufwärtsbewegung am Frankfurter Flughafen in Sachen Passagierzahlen. Die Aktie treibt das dennoch nicht an, am Dienstagmorgen gibt sie nach.

Eurokurs wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1285 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag ebenfalls auf 1,1285 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel seit dem Wochenauftakt. Der Kurs des Euro wird weiter von der Zurücknahme von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung gestützt. Zu Beginn der Woche hatte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihre drastischen Schritte gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gerechtfertigt.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur vergleichsweise wenig bewegt und sind im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,83 Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um elf Cent auf 38,30 Dollar.

Damit haben die Ölpreise die Verluste vom Wochenauftakt vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Montag war von Saudi-Arabien klargestellt worden, dass freiwillige Förderkürzungen ab Juli nicht mehr fortgesetzt werden, was einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zur Folge hatte. Das führende Opec-Land hat freiwillige Förderkürzungen über ein mit anderen Förderstaaten vereinbartes Ziel hinaus ergriffen, um den Preisverfall am Ölmarkt zu stoppen.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus rücken. Am Abend werden Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) erwartet, bevor die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung am Mittwoch auf dem Programm stehen. Am Markt wird erwartet, dass die amerikanischen Ölreserven weiter sinken.