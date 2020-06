Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Nach der Kursrally der vergangenen Tage startet der Dax mit Verlusten in die neue Woche. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien waren zwar positiv, doch hierzulande ziehen die Aktien von Wirecard und die Papiere der Autobauer den Leitindex in die Tiefe. Zudem nehmen viele Anleger nun ihre Gewinne mit.

Nach einer euphorischen Rally mit einem Plus von bis zu rund 18 Prozent in zehn Handelstagen startet der Dax Börsen-Chart zeigen zu Wochenbeginn mit Verlusten. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,97 Prozent schwächer bei 12.723 Punkten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 3,4 Prozent auf 12.847,68 Punkte zugelegt. Die milliardenschweren Konjunkturspritzen von Europäischer Zentralbank und Bundesregierung beflügelten ebenso wie besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten.

Zuletzt war der Dax wieder bis auf sieben Prozent an sein Rekordhoch von Mitte Februar herangerückt. Ein Großteil des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März sind im Zuge der V-förmigen Erholungsrally aufgeholt - getrieben von Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen sowie Lockerungen in der Corona-Krise.

Die steilen Trends seien schwer durchzuhalten, kommentierten die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick die jüngste Entwicklung im Dax. Es dränge sich der Eindruck auf, dass Faktoren wie die sozialen Unruhen in den USA, die noch immer mögliche neuerliche Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits, teils katastrophale Wirtschaftszahlen und nicht zuletzt bereits mehr als ambitionierte Bewertungsniveaus komplett ignoriert würden.

Der MDax Börsen-Chart zeigen verlor am Montag in den ersten Handelsminuten 1,12 Prozent auf 26.895,25 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es in ähnlicher Größenordnung nach unten.

Wirecard und Autoaktien unter Druck

Im Dax richten sich am Montag mal wieder die Blicke auf Wirecard Börsen-Chart zeigen. Der Zahlungsabwickler kommt nicht zur Ruhe. Nach Untersuchungen der Geschäftsräume durch die Staatsanwaltschaft rutschten die Papiere um 5 Prozent ab. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand des Konzerns. Es gehe um den Verdacht der Marktmanipulation. Investoren begehren nun auf.

Die erneute Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen auf europäische Autos setzt den deutschen Fahrzeugherstellern zu. Die Aktien von BMW Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigenund Volkswagen Börsen-Chart zeigen verlieren bis zu 1,1 Prozent.

Laut dem US-Fernsehsender CNBC interessiert sich der Essenslieferant Delivery Hero Börsen-Chart zeigen für den US-Rivalen Grubhub. Übernahmespekulationen seien immer gut für die Stimmung, hieß es aus dem Handel. Die Aktie notierte 3 Prozent schwächer.

Die Commerzbank stufte die Aktien von Kion Börsen-Chart zeigen nach der zuletzt deutlichen Kurssteigerung von "Buy" auf "Hold" ab mit einem von 55 auf 60 Euro angehobenen Kursziel.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

US-Jobdaten geben asiatischen Börsen Aufschwung

Die asiatischen Aktien sind am Montag gestiegen. Die überraschende Erholung der US-Beschäftigung ließ die Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hoffen. Der Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums zeigte, dass die Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent im April auf 13,3 Prozent im vergangenen Monat gesunken ist. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 19,8 Prozent gerechnet.

"Obwohl es in den USA einige Risikofaktoren wie Demonstrationen und Bedenken über eine zweite Coronavirus-Welle gibt, rücken die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiedereröffnung in den Mittelpunkt", sagte Masahiro Ichikawa, Leitender Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Fed-Chef Jerome Powell sagte, die US-Wirtschaft könnte das Ausmaß der Beschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie länger als ein Jahr zu spüren bekommen. Chinesische Handelsdaten, die am Sonntag veröffentlicht wurden, zeigten auch die anhaltenden Auswirkungen der Epidemie.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 23.145 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1624 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent.

US-Börsenschluss Freitag: Corona-Sorgen wie weggewischt

Auch am US-Aktienmarkt scheinen die Corona-Sorgen derzeit wie weggeblasen. Am Freitag ging es für die Indizes nach den extrem positiven US-Arbeitsmarktdaten weiter bergauf. "Schon die bisherige Aufholjagd nach dem Corona-Crash sprengt die Vorstellungskraft. Börse und ökonomische Realität scheinen aktuell so weit auseinander zu driften wie schon lange nicht mehr", kommentierten die Charttechnik-Experten von Index Radar.

Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen kletterte im Verlauf erneut auf ein Rekordhoch und schloss mit plus 2,02 Prozent auf 9824,39 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,62 Prozent auf 3193,93 Zähler hoch. Noch stärker präsentierte sich der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen , der um 3,15 Prozent auf 27.110,98 Punkte anzog. Auf Wochensicht ist dies für den Dow mit einem Zuwachs von fast sieben Prozent die beste Bilanz seit knapp zwei Monaten.

Ölpreise klettern nach Opec-Entscheidung weiter

Die Ölpreise sind nach der Entscheidung der Staaten des Förderkartells Opec und der Kooperationspartner über eine verlängerte Drosselung der Produktion weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen legte am Montagmorgen um bis zu 1,11 Dollar oder knapp drei Prozent auf 43,41 Dollar zu und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um bis zu 89 Cent oder rund zwei Prozent auf 40,44 Dollar. Damit setzten die Ölpreise ihre rasante Erholung der vergangenen Wochen fort.

Die Opec und ihre Partner hatten am Samstag beschlossen, die Drosselung der Ölproduktion um einen weiteren Monat zu verlängern. Die teilnehmenden Länder der sogenannten Opec+ hätten bei einer Videokonferenz dafür gestimmt, dass auch im Juli die Ölproduktion um knapp zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag gedrosselt werde, hieß es. Dies soll helfen, die Ölpreise zu stabilisieren. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist der Ölverbrauch eingebrochen.

Das Kartell teilte weiter mit, dass die bislang bestehende Vereinbarung zu einer "vorläufigen Erholung der Weltwirtschaft und des Ölmarktes" beigetragen habe. Alle großen Produzenten müssten sich nun weiterhin zur Stabilisierung des Marktes verpflichten. Die Organisation Erdöl produzierender Staaten (Opec) und die anderen Länder hatten sich im April darauf verständigt, die Öl-Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag für die Monate Mai und Juni zu kürzen.

Die Ölpreise befinden sich nach dem Corona-Crash seit Ende April auf einem Erholungskurs. So stieg der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent seit dem Mitte April erreichten Tief inzwischen wieder um rund 170 Prozent. Auch die Preise für die US-Sorte WTI zogen wieder kräftig an. Im Zuge der Corona-Krise waren die Ölpreise kollabiert - so fiel der Brent-Preis von rund 60 Dollar Mitte Februar bis auf 16 Dollar im April.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1288 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1330 Dollar festgesetzt.

Damit haben sich die Kursgewinne des Dollar vom vergangenen Freitag nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zu Beginn der neuen Handelswoche nicht weiter fortgesetzt. Im Gegenzug war der Euro am Freitag etwas unter Druck geraten.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern herrscht an den Finanzmärkten generell eine risikofreundlichere Stimmung, nachdem es zuletzt Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft gegeben hatte. Hiervon kann auch der Euro profitieren.

Am Morgen war außerdem bekannt geworden, dass Japan im ersten Quartal nicht so tief in die Rezession gerutscht war wie bisher gedacht. Im weiteren Handelsverlauf dürften die Anleger am Devisenmarkt Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Blick haben. Die Notenbankchefin wird sich am Nachmittag in einer Anhörung von dem Europäischen Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen.

