Der Dax setzt am Mittwoch seine Erholungsrally fort. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv. Im Fokus stehen am frühen Morgen Aktien von Infineon.

In Erwartung eines Rettungsplans für die europäische Wirtschaft startet der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch mit Gewinnen. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 11.548 Punkten. Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Konjunktur ein Prozent auf 11.504 Punkte zugelegt.

Gegen Mittag will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihre Vorschläge für die Ankurbelung der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Konjunktur vorlegen. Vergangene Woche hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds ins Gespräch gebracht, der Staaten Zuschüsse zahlt und über Anleihen finanziert wird, die die EU-Kommission aufnimmt.

Ein Alternativ-Plan von vier EU-Staaten sieht vor, lediglich günstige Kredite anzubieten. Dem Widerstand der "Sparsamen Vier" zum Trotz bringe das Einlenken Merkels neuen Schwung in die Diskussion um eine Vergemeinschaftung von Schulden, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des "Beige Book" am Abend (MESZ). Vom Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed erhoffen sie sich Hinweise auf weitere Konjunkturhilfen.

Infineon im Fokus

Aus Anlegersicht stehen am Morgen die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen im Fokus. Der Chiphersteller hat sich am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Cypress-Übernahme frisches Geld beschafft. Mit der Ausgabe neuer Aktien seien brutto 1,06 Milliarden Euro erlöst worden, teilte Infineon am späten Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Die neuen Aktien waren ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in einem beschleunigten Verfahren zum Kauf angeboten worden. Der Preis für die neuen Anteilscheine liegt bei 19,30 Euro je Stück. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft lag am Dienstag bei 20,16 Euro.

Den erwarteten Erlös will Infineon früheren Angaben zufolge zur teilweisen Finanzierung des Kaufs des US-Konzerns Cypress nutzen. Mit dem Geld soll ein Teil der Darlehen abgelöst werden, die zur Finanzierung der Akquisition aufgenommen wurden. Der neun Milliarden Euro teure Kauf ist der größte der Unternehmensgeschichte. Die neuen Infineon-Aktien sollen ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt sein.

Positive Vorgaben von der Wall Street

Die Hoffnung auf die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs und eine Wiederbelebung des Geschäftslebens hat Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt ermuntert. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 übersprang erstmals seit gut zweieinhalb Monaten die psychologisch wichtige Marke von 3000 Zählern, konnte dieses Niveau aber nicht bis zum Handelsschluss halten. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gewann 2,2 Prozent auf 24.995 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Stock Market 100 Börsen-Chart zeigen rückte 0,2 Prozent auf 9.340 Punkte vor. Der S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 2.991 Punkte zu.

Investoren setzten darauf, dass schon vor dem Jahresende ein Impfstoff marktreif sein werde, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. Außerdem erwarteten sie eine Erholung der Konjunktur, da immer mehr Bundesstaaten ihre Pandemie-Restriktionen lockern. Kalifornien, der Bundesstaat mit den schärfsten Einschränkungen, kündigte an, den Kundenzutritt in Geschäfte wieder zu gestatten. Die New Yorker Börse öffnete wieder den Parketthandel. Zu diesem Anlass läutete der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, die traditionelle Glocke zum Börsenstart.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Novavax beginnt mit Impfstoff-Tests an Menschen

Den allgemeinen Optimismus schürte eine Ankündigung von Novavax. Die Pharmafirma beginnt mit ersten Tests eines Corona-Impfstoffs am Menschen. "Der Markt reagiert, als ob wir den Impfstoff schon hätten", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Dabei befinden wir uns noch in einem frühen Stadium der Wirkstoff-Entwicklung." Novavax-Aktien stiegen zwischenzeitlich um 13 Prozent und lagen bei Handelsschluss über vier Prozent im Plus. Die Titel des Rivalen Moderna, der vergangene Woche Versuche mit seinem Impfstoff-Kandidaten an Menschen angekündigt hatte, büßten über elf Prozent ein.

Gefragt waren auch die Papiere von Merck & Co. Börsen-Chart zeigen , die sich um 1,2 Prozent verteuerten. Der US-Pharmakonzern steigt in das Rennen um Corona-Mittel ein. Hierfür übernahm Merck einen österreichischen Impfstoff-Hersteller. Parallel dazu vereinbarte die Firma Kooperationen zur Entwicklung eines weiteren Impfstoffs und eines Medikamentes zur Behandlung der Krankheit.

Öl verteuert sich - Dollar und Gold unter Verkaufsdruck

Auch an den Rohstoffmärkten waren die Konjunkturoptimisten in der Überzahl. Die Rohöl-Sorte WTI aus den USA verteuerte sich um ein Prozent auf 34,25 Dollar je Barrel (159 Liter). Sie profitiere zusätzlich von Spekulationen, dass die großen Exportländer ihre aktuellen Förderbeschränkungen bis ins zweite Halbjahr hinein verlängern werden, sagte Bjarne Schieldorp, Chef-Anlagestratege für Rohstoffe der Bank SEB.

mit Nachrichtenagenturen