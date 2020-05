Dax-Kurve in Frankfurt: Der Dax hatte am Montag mit rund 2,9 Prozent im Plus geschlossen

Der Dax klettert auch am Dienstag weiter nach oben. Nicht nur die Aktienkurse, auch die Ölpreise erholen sich weiter. Der Euro präsentiert sich am Morgen stabil. Einmal mehr sorgt Wirecard für Schlagzeilen, die Aktie gibt deutlich nach.

Nach der Rally vom Vortag startet der Dax Börsen-Chart zeigen auch am Dienstag mit Gewinnen in den Handel. Kurz nach der Eröffnung notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher bei 11.482 Punkten. Beflügelt von Konjunkturhoffnungen hatte er am Montag 2,9 Prozent auf 11.391,28 Punkte zugelegt. Damit schließt der Dax im Chart nach und nach die große Lücke, die im Zuge des Corona-Crash Anfang März durch den schwersten Tagesverlust seit 9/11 aufgerissen worden war.

Die Börsianer setzen in der Corona-Krise weiter auf Normalisierung. Jörg Zeuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, hatte tags zuvor nach den Daten des ifo-Instituts von "Raum für Zuversicht" für die Unternehmen gesprochen.

Hoffnungsvolle Nachrichten kommen aus den USA, wo tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Impfstoffhersteller Novavax startet nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Corona-Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet.

"Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand."

Aktien von Wirecard tauchen ab

Vor Handelsbeginn sorgte Wirecard Börsen-Chart zeigen am Morgen für Schlagzeilen. Der wegen möglicher Bilanzmanipulationen unter Druck stehende Zahlungsdienstleister hat erneut die Vorlage der testierten Zahlen für 2019 verschoben. Die Veröffentlichung soll nun am 18. Juni statt wie zuletzt geplant am 4. Juni erfolgen. Die Aktien brachen um rund 5 Prozent ein.

Der Kurs der seit September 2018 im deutschen Leitindex Dax notierten Aktie steht seit der Veröffentlichung des KPMG-Sonderberichts ohnehin massiv unter Druck. Der Kurs stürzte zeitweise um fast die Hälfte auf 72 Euro ab, konnte sich aber zuletzt unter anderem wegen des Vorstandsumbaus zumindest wieder etwas erholen.

Konjunkturdaten im Fokus

Im Mittelpunkt stehen am Dienstag erneut Konjunkturdaten: Das Konsumklima in Deutschland hat sich nach dem Schock der Corona-Pandemie im Vormonat wieder ganz leicht erholt. Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK legte den Wert für Juni auf minus 18,9 Punkte fest - 4,2 Punkte mehr als noch im Mai. Dies sei aber noch immer der zweitniedrigste Wert, der jemals für das Konsumklima in Deutschland gemessen wurde, teilte die GfK am Dienstag mit.

Auch für die USA werden Daten zum Verbrauchervertrauen erwartet. Die weltweit führende Volkswirtschaft hängt besonders stark vom privaten Konsum ab - in der Krise sind Dutzende Millionen Menschen arbeitslos geworden.

Ölpreise erholen sich weiter

Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Erholungskurs fortgesetzt. Händler begründeten die steigenden Preise mit der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlageformen wie Rohstoffe profitierten davon. Zudem besteht die Hoffnung auf eine anziehende Ölnachfrage infolge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 36,25 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 34,33 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise deutlich von ihrem Einbruch zu Beginn der weltweiten Corona-Krise erholt. Dazu beigetragen haben unter anderem erhebliche Produktionskürzungen namhafter Produzenten. Russland gibt sich deshalb zuversichtlich, dass sich der Rohölmarkt bereits im Juni oder Juli wieder im Gleichgewicht befindet, wie Energieminister Alexander Nowak am späten Montagabend sagte.

Belastet wird die Stimmung jedoch durch die politischen Spannungen zwischen den USA und China. Getrübt wird das Verhältnis der beiden Wirtschaftsmächte durch das Bestreben Chinas, die Kontrolle über die Sonderverwaltungszone Hongkong durch ein Sicherheitsgesetz auszuweiten. Hinzu kommt Streit über die Schuld an der globalen Corona-Krise

Kurs des Euro stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zunächst über 1,09 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0918 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp unter der Marke von 1,09 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0910 Dollar festgelegt.

Der Euro befinde sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen politischen Risiken einerseits und einer positiveren Stimmung an den Märkten im Zuge weiterer Corona-Lockerungen andererseits, schrieben die Devisenexperten der Commerzbank. Im frühen Handel habe letzteres dominiert, weshalb der Eurokurs gegenüber dem Dollar zulegt habe. Doch angesichts des anhaltenden Zwists innerhalb der Europäischen Union über einen Corona-Wiederaufbaufonds dürfte die Luft im Euro-Dollar-Wechselkurs schnell dünn werden für die Gemeinschaftswährung./la/bgf

mit Nachrichtenagenturen