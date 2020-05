Der Dax wird zum Wochenauftakt höher erwartet. Die Spannungen zwischen den USA und China aufgrund der neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong scheint Anleger hierzulande nicht zu beeinflussen. Im Fokus stehen die Aktien von Bayer und der Lufthansa.

Mit weiteren Gewinnen dürfte am Montag der Dax Börsen-Chart zeigen an seine starke Vorwoche anknüpfen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 1,06 Prozent auf 11.191 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitbarometer der Euro-Zone wird 0,9 Prozent höher erwartet.

In der Vorwoche hatte der Dax mit einer Rally von fast sechs Prozent die runde Marke von 11.000 Punkten zurückerobert. Zum Wochenauftakt ist wegen feiertagsbedingt geschlossener Börsen in London und den USA mit einem ruhigen Handel zu rechnen.

Die Börsianer schauten weiter nach Hongkong, bislang jage die Entwicklung aber den Anlegern weltweit noch keinen größeren Schrecken ein, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Mit Sicherheitsgesetzen will China stärker als je zuvor in seiner autonomen Sonderverwaltungsregion eingreifen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kam es deshalb wieder zu Demonstrationen. Die Börse in Hongkong reagierte zum Wochenauftakt mit weiteren Verlusten. Gleichzeitig warnte China die USA vor einem "neuem Kalten Krieg".

Das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China werde zweifelsohne auch in dieser Woche die Märkte beeinflussen, kommentierten die Experten der Helaba. Darüber hinaus bleibe das Coronavirus mit der Gefahr einer zweiten Welle im Fokus. Beide Belastungsfaktoren begrenzten wohl das Potenzial für den Dax auf der Oberseite, hieß es weiter.

Im Blick steht hierzulande am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das ein Bild der konjunkturellen Stimmung im Mai liefern wird. Im vergangenen Monat war der Geschäftsklimaindex wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief gestürzt.

Bayer kommt offenbar im Glyphosat-Streit weiter

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt tendierten die Papiere der Lufthansa Börsen-Chart zeigen auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich etwas höher mit 0,6 Prozent. Es gibt aber immer noch keinen Durchbruch bei den Staatshilfen für die Fluggesellschaft.

Nach einem Insider-Bericht über einen Teilerfolg von Bayer Börsen-Chart zeigen im Glyphosat-Streit bei US-Vergleichsverhandlungen gewannen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns auf Tradegate fast fünf Prozent.

Im Fokus steht zudem Volkswagen Börsen-Chart zeigen. Gut viereinhalb Jahre nach Auffliegen des Dieselskandals verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Vormittag das erste höchstrichterliche Urteil. Damit entscheidet sich, ob der Autohersteller betroffenen Autobesitzern wegen der illegalen Abgastechnik Schadenersatz zahlen muss. Vorbörslich auf Tradegate rückten die im Dax notierten Volkswagen-Vorzüge um knapp ein Prozent vor.

Japans Börse im Aufwind - Hongkong unter Druck

Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der japanischen Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Epidemie gibt der dortigen Börse Auftrieb. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg am Montag um 1,6 Prozent auf 20.717 Punkte. Die Börse Shanghai kam mit 2814 Zählern dagegen kaum vom Fleck und der Hongkonger Hang Seng rutschte sogar um 0,6 Prozent ab.

Hier lasteten die Spannungen zwischen den USA und China auf der Stimmung, sagte Takuya Kanda, Chef-Analyst des Research-Instituts Gaitame.com. "Die Lage war schon schlecht und wird sich wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong sicher noch verschlimmern." Die Zentralregierung in Peking will mit ihrem Vorstoß künftig Sicherheitskräfte in die Sonderverwaltungszone verlegen können. Die USA kritisieren die Pläne.

In Japan machte Investoren die geplante Aufhebung des Notstandes in der Region Tokio Mut. Außerdem plant die Regierung ein weiteres, umgerechnet 862 Milliarden Euro schweres Hilfspaket, um die Pandemie-Folgen abzufedern. Vor diesem Hintergrund gewannen die Indizes für die konjunkturabhängigen Branchen Transport, Eisen und Stahl sowie Immobilien um bis zu 7,8 Prozent.

Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Montagmorgen weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit geringfügig weniger als am Freitagabend. Die Lage am Devisenmarkt war zunächst ruhig. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0904 Dollar festgesetzt.

Ölpreise bewegen sich wenig

Die Ölpreise haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Händler sprachen von fehlenden Impulsen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 35,11 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen geringfügig auf 33,40 Dollar.

Die Rohölpreise haben sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Einbruch seit Jahresbeginn erholt. Ausschlaggebend für die Erholung sind Produktionskürzungen großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Zudem besteht die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage, nachdem diese in der Corona-Krise eingebrochen war.

