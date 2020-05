Kursverluste: Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Vier Tage lang in Folge gab der Dax nach. Dank der späten Wende an der Wall Street sind die Handelsvorgaben für den Freitag aber gut. Banken haben einen festen Start des Dax berechnet. Zahlen zur Entwicklung der deutschen und europäischen Wirtschaft dürften die Anleger besonders interessieren.

Nach vier Verlusttagen in Folge wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag rund 1 Prozent höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen Spekulationen auf eine langwierige Rezession wegen der Coronavirus-Pandemie zwei Prozent im Minus bei 10.337,02 Punkten geschlossen. Allerdings legten die US-Börsen nach Handelsschluss in Europa deutlich zu und liefern somit fest Handelsvorgabe für Dax & Co.

Börsianer warten am Freitag gespannt auf die Zahlen zur Entwicklung der deutschen und europäischen Wirtschaft im ersten Quartal. Experten erwarten Rückgänge bei Bruttoinlandsprodukt von 2,2 und 3,8 Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019.

Außerdem richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, bei denen Analysten für April ein Minus von zwölf Prozent prognostizieren. Der US-Großbank JPMorgan zufolge brachen die Kreditkartenumsätze ihrer Kunden im März und Anfang April sogar um 40 Prozent ein.

Hierzulande sorgen einmal mehr Geschäftszahlen für Aufmerksamkeit. So startete der Batteriehersteller Varta Börsen-Chart zeigen robust in das neue Geschäftsjahr. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Zwar seien negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht gänzlich auszuschließen, jedoch gebe es bislang keine Hinweise darauf. Die Anleger zeigten sich sehr erfreut: Die Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate gut sechs Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Der im Umbau steckende Maschinen- und Anlagenbauer Gea Börsen-Chart zeigen trotzte der Corona-Krise im ersten Quartal und legte beim Betriebsgewinn deutlich zu. Die positive Entwicklung führte das Unternehmen vor allem auf die im Januar erneuerte Konzernorganisation sowie auf operative Verbesserungen durch die im letzten Jahr eingeleiteten Sparmaßnahmen zurück. Auch diese Nachrichten fielen auf fruchtbaren Boden: Auf Tradegate zogen die Anteilsscheine um fast fünf Prozent an.

Wall Street liefert nach starkem Schlussspurt gute Vorgaben

An der Wall Street hatten sich die Aktienmärkte nach einer schwachen Eröffnung kräftig berappelt und deutlich fester geschlossen. Vor allem Aktien aus dem Finanzsektor und der Ölbranche führten die Erholung an. Zuvor hatten schwache US-Arbeitsmarktdaten und kritische Worte von US-Präsident Donald Trump in Richtung China für Belastung gesorgt.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 1,62 Prozent fester bei 23 625,34 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 2852,50 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen rückte um 1,05 Prozent auf 9094,43 Punkte vor.

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag nach einer neuen Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. In der Corona-Krise fällt der weltweite Ölverbrauch nach Einschätzung der IEA weniger stark als zunächst befürchtet. Ausgangsbeschränkungen für Menschen werden vielerorts gelockert, Unternehmen arbeiten wieder, wie der Interessenverband führender Industriestaaten am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Aktien von Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen und Chevron beendeten den Handel im Mittelfeld des Dow.

Die in der Corona-Krise deutlich unter die Räder gekommenen Finanzwerte erholten sich merklich. An der Dow-Spitze standen American Express Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 7,4 Prozent. Die Aktien von JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen stiegen um 4,2 Prozent und jene von Wells Fargo um 6,8 Prozent.

Die Papiere von Cisco Börsen-Chart zeigen ragten mit einem Plus von 4,5 Prozent ebenfalls positiv heraus. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf im vergangenen Quartal trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Anleger. Besondere Beachtung fanden die Zahlen, weil sie mit dem April bereits einen vollen, massiv von der Corona-Krise geprägten Monat enthalten.

Der Eurokurs fiel im US-Handel unter die Marke von 1,08 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,0798 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0792 (Mittwoch: 1,0875) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9266 (0,9195) Euro gekostet. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen gewannen 10/32 Punkte auf 100 12/32 Punkte und rentierten mit 0,62 Prozent.