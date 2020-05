Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Die negativen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell belasten auch am Donnerstag die Kurse. Der Dax startet nach negativen Vorgaben aus Asien und den USA ebenfalls mit Verlusten. Im Fokus stehen die Aktien von RWE, der Deutschen Telekom und Wirecard.

Der Dax Börsen-Chart zeigen bleibt unter Druck: Kurz nach Handelsstart notierte der deutsche Leitindex 1,26 Prozent schwächer bei 10.409 Punkten.

"Die Hoffnungen auf eine schnelle, V-förmige Erholung in wichtigen Wirtschaftsnationen schwinden immer mehr", erklärte Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets. Die Folge: Aktienkurse, Öl- und Metallpreise fallen, und die Anleger suchen in vermeintlichen sichereren Häfen wie Anleihen, Gold oder dem japanischen Yen ihr Glück, so der Experte.

Für Mollstimmung am US-Aktienmarkt hatte Notenbank-Chef Jerome Powell gesorgt. Seiner Ansicht nach könnten weitere Konjunkturhilfen als Reaktion auf die Corona-Krise nötig sein, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Der wirtschaftliche Schock durch die Pandemie scheine der größte in der Geschichte zu sein, und auch die finanzpolitische Antwort darauf sei die schnellste und größte in der Nachkriegsgeschichte, sagte Powell. Die bisherigen Pakete seien aber womöglich nicht das letzte Kapitel. Weitere politische Maßnahmen könnten notwendig sein.

Zudem machte Donald Trump einmal mehr Stimmung gegen China. Der Präsident der Vereinigten Staaten wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften der Welt.

Telekom und RWE gefragt, Wirecard schwankt

Ansonsten läuft an diesem Donnerstag die Berichtssaison der Unternehmen noch einmal zu Hochtouren auf. Allein aus dem Dax öffneten vier Konzerne ihre Bücher. So verdiente die Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen zum Jahresauftakt trotz Covid-19 wieder mehr.

Auch RWE Börsen-Chart zeigen startete gut in das neue Geschäftsjahr. Mit einem Plus von 0,6 Prozent gehörten die Aktien zu den wenigen Gewinnern im Dax.

Der in der Kritik stehende Zahlungsdienstleister Wirecard Börsen-Chart zeigen erzielte imersten Quartal etwas weniger Wachstum als in den Vorquartalen. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis bestätigte das Unternehmen derweil. Die Aktien von Wirecard gaben 2,6 Prozent nach.

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA Börsen-Chart zeigen hingegen wird wegen der Corona-Pandemie vorsichtiger. Abweichend von der ersten qualitativen Prognose Anfang März geht das Management nun von einer erheblichen Belastung des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums aus, die bei Merck alle Unternehmensbereiche betrifft.

Abseits der Berichtssaison platzierte der Finanzinvestor Permira als Hauptaktionär des Softwareanbieters Teamviewer Börsen-Chart zeigen einen Teil seiner Aktien am Markt und machte damit nach der Rekordrally der Papiere Kasse. Teamviewer profitiert in der Krise von hoher Nachfrage nach Fernwartungs- und Homeoffice-Software. Die Anteilscheine verloren rund sieben Prozent ein.

Asiatische Märkte nach Powell-Äußerung im Minus

Auch die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag empfindlich auf die Warnungen von US-Notenbankchef Powell vor einer langwierigen Rezession reagiert.

Zudem lösten die Aussagen des führenden US-Experten für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, bei den Anlegern Bedenken darüber aus, wie die Wirtschaft aus wochenlangen Beschränkungen hervorgehen würde. Der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte bei seiner Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats ausgesagt, dass sich der Staat bis zum Vorliegen eines Impfstoffes auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren solle, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Eine zu frühe Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens könne nicht nur Menschen, sondern auch die Erholung der Wirtschaft gefährden.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 20.138 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1463 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Dow fällt auf Drei-Wochen-Tief

Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt vom Vortag am Mittwoch fortgesetzt. Belastet wurden die Börsen von fallenden Ölpreisen, wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in der Corona-Krise sowie den Äußerungen des Fed-Chefs.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen fiel im Verlauf auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 2,17 Prozent bei 23.247,97 Punkten. Bereits am Vortag hatte der Leitindex fast 2 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 1,75 Prozent auf 2820,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen konnte sich mit Ach und Krach über der Marke von 9000 Punkten halten und fiel letztlich um 1,23 Prozent auf 9000,08 Punkte.

Euro schwächer

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0807 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zur Wochenmitte noch über 1,0850 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine breitangelegte Dollar-Stärke. Am Markt trieb die Sorge vor wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise die Anleger zuletzt wieder etwas stärker in als sicher empfundene Anlagen. Hiervon profitierte der US-Dollar, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet.

Zu den größeren Verlieren am Devisenmarkt zählte am Morgen der australische Dollar. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corna-Krise ist die Zahl der Beschäftigten in Australien im April so stark wie noch nie gefallen. Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Daten zur Preisentwicklung in Deutschland für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Ölpreis unverändert, Saudi-Arabien reduziert Fördermenge

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag kaum bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen betrug zuletzt 29,24 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 16 Cent auf 25,45 Dollar.

Weder die am Vortag präsentierten überraschend gesunkenen US-Rohölbestände, noch die von Saudi-Arabien reduzierten Fördermengen für einige asiatische Kunden konnten die Preise am Ölmarkt nachhaltig antreiben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hält sich Saudi-Arabien offenbar wie erwartet an die zwischen führenden Ölnationen vereinbarten Einschnitte bei der Produktion und senkte Liefermengen an Kunden in Asien. Die Agentur beruft sich dabei auf Aussagen von Händlern des Ölkonzerns Saudi Aramco. Vor einigen Tagen hatte das Land zugesagt, zusätzlich zu den bereits vereinbarten Kürzungen im Juni eine Millionen Barrel am Tag weniger fördern zu wollen.

Düstere Prognosen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) drückten zudem auf die Stimmung am Markt. Wie die Opec am Mittwoch mitteilte, dürfte die globale Ölnachfrage in diesem Jahr auf 90,6 Millionen Barrel pro Tag fallen. Bisher wurde von 92,8 Millionen Barrel pro Tag ausgegangen.

Die Ölnachfrage wird durch die Beschränkungen in der Corona-Krise massiv belastet. So ist die Nachfrage nach Treibstoff aus dem Luft- und dem Straßenverkehr weltweit eingebrochen. Wichtige Abnehmer wie die USA, Europa und Indien sind besonders betroffen. Gleichzeitig bewegt sich das Angebot auf einem hohen Niveau.

