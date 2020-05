Kursverluste: Auf den Kursrutsch an der Wall Street folgt am Mittwoch eine Verkaufswelle im Dax

Der Dax kommt in dieser Woche nicht in die Gänge: Am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus.

Belastet von der Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in der Coronavirus-Pandemie wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er im Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie und der Furcht vor einer neuen Infektionswelle 0,1 Prozent im Minus bei 10.819,50 Punkten geschlossen.

Am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,33 Prozent auf 10.676 Punkte. Von der bereits erfolglos getesteten Marke von 11.000 Punkten wird sich das Börsenbarometer damit wohl noch weiter entfernen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen dürfte ähnlich schwach starten.

"Die nächsten zwei Wochen dürften entscheidend sein, nachdem viele Länder ihre strengen Maßnahmen nun gelockert haben", sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Grund genug für einen Großteil der Investoren, zunächst eine eher abwartende Haltung einzunehmen."

Am Vorabend warnte zudem der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt US-Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran.

Kopfzerbrechen bereiten Börsianern auch die wieder wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Regierung in Peking denkt offenbar über eine Nachverhandlung des Handelsabkommens mit den USA nach. US-Präsident Donald Trump hatte China zuletzt wegen der Coronavirus-Krise schwere Vorwürfe gemacht und auch Konsequenzen im Handelsstreit angedroht. Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Industrieproduktion in der Euro-Zone und in Großbritannien. Dem Königreich droht Schätzungen zufolge die schlimmste Rezession seit 300 Jahren.

Unternehmensseitig stehen erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnen die Commerzbank Börsen-Chart zeigen und der Internet-Anbieter United Internet Börsen-Chart zeigen ihre Bücher.

Tui Börsen-Chart zeigen will wegen des Geschäftseinbruchs durch die Corona-Pandemie rund 8000 Arbeitsplätze abbauen. Die Verwaltungskosten sollen um 30 Prozent sinken, Investitionen zurückgefahren werden. Der Tourismus gehört zu den am schwersten von der Krise betroffenen Branchen. TUI sicherte sich in Deutschland einen staatlich garantierten Überbrückungskredit von 1,8 Milliarden Euro. Aktuell verfüge das Unternehmen über 2,1 Milliarden Euro liquider Mittel.

Die Commerzbank hat wegen der Belastungen aus der Corona-Krise im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Verlust von 295 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 122 Millionen im Vorjahresquartal, wie die Commerzbank am Mittwoch mitteilte. Das Geldhaus bezifferte die Corona-bedingten Belastungen auf 479 Millionen Euro. Die Erträge fielen um 14 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien rund 1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Dienstag.

Der im MDax notierte Telekommunikationsanbieter United Internet hat seinen Umsatz dank neuer Kunden erhöht. Die Erlöse legten im ersten Quartal um 4,1 Prozent auf knapp 1,33 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen aus Montabaur mitteilte. Das Betriebsergebnis (Ebitda) stieg lediglich um 0,4 Prozent auf fast 301 Millionen Euro. Die Drillisch-Mutter begründete dies unter anderem mit Kosten für Integrationsprojekte sowie den Start des 5G-Netzaufbaus und dem veränderten Telefonieverhalten in der Corona-Krise. United Internet bestätigte den Jahresausblick. Auf Tradegate bewegten sich die Papiere kaum vom Fleck und schlugen sich damit besser als der schwach erwartete Gesamtmarkt.

Deutsche Wohnen profitierte auch im ersten Quartal von steigenden Mieten. Allerdings hatten höhere Verwaltungskosten den Betriebsgewinn gedrückt. Die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns verloren auf Tradegate mehr als ein Prozent.

Der angeschlagene Autozulieferer Leoni Börsen-Chart zeigen hat trotz der Coronakrise seinen Verlust im ersten Quartal halbiert. Der Fehlbetrag sank unter dem Strich um 49 Prozent auf 67 Millionen Euro. Der Betriebsverlust (Ebit vor Sondereffekten) schrumpfte um 19 Prozent auf 17 Millionen Euro. Die Aktien des im im Nebenwerteindex SDax gelisteten Unternehmens fielen auf Tradegate um fast drei Prozent.

Euro-Kurs hält Vortagsgewinn

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0848 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0858 Dollar festgesetzt.

Am Vortag konnte der Euro noch von einer Dollar-Schwäche profitieren und war zeitweise bis auf 1,0885 Dollar gestiegen. Am Markt wurde auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spekuliert, wobei mittlerweile auch negative Leitzinsen in den USA für möglich gehalten werden. Allerdings hatten mehrere US-Notenbanker negativen Zinsen eine Absage erteilt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Industrieproduktion der Eurozone im März. Wegen der Corona-Krise wird mit einem drastischen Einbruch gerechnet.

Ölpreis sinkt

Ölpreis profitiert von Hoffnung auf steigende Nachfrage Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch nachgegeben. Am Markt überwog die Sorge, dass zu frühe Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen eine neue Corona-Infektionswelle zur Folge haben könnten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen lag am Morgen bei 29,51 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 19 Cent auf 25,59 Dollar.

In einigen asiatischen Staaten wie China und Südkorea waren die Fallzahlen in der Corona-Krise erneut gestiegen, auch in Deutschland wurden die gesetzten Grenzwerte für Neuinfektionen in einigen Regionen zuletzt wieder überstiegen. Auch der US-Immunologe Anthony Fauci hatte am Dienstag während einer per Video übertragenen Aussage vor einem US-Senatsausschuss vor zu schnellen Lockerungen gewarnt, dies könne ernste Konsequenzen haben.