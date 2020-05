Die Wall Street liefert für den Aktienhandel in Europa keine klaren Vorgaben. Händler erwarten den Dax am Dienstag mit leichten Verlusten. Die Allianz und die Deutsche Post bekommen die Folgen der Corona-Krise deutlich zu spüren.

Der Dax dürfte am Dienstag zunächst etwas nachgeben und sich damit weiter von der Marke von 11.000 Punkten entfernen: Knapp eine Stunde vor dem Börsenbeginn berechneten Händler und Banken den Dax zum Start etwa 0,16 Prozent schwächer auf 10.808 Punkte. Tags zuvor war das Börsenbarometer fast an die runde Marke heran gelaufen, dann aber zurückgeprallt. Es droht der zweite erfolglose Test binnen Wochen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 könnte 0,3 Prozent tiefer in den Tag starten.

"Die Vorsicht ist zurück", fasste Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets die Gemütslage der Anleger zum aktuellen Stand der Corona-Krise zusammen. "Die Investoren müssen erst den richtigen Ausgleich finden zwischen Lockerungsmaßnahmen auf der einen Seite und der zunehmenden Erkenntnis über das Ausmaß der Schäden für die Wirtschaft auf der anderen." Entsprechend durchwachsen fielen die Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien aus.

Am Dienstag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Die Furcht der Anleger vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle hatte dem Leitindex zum Wochenauftakt zugesetzt. Er ging 0,7 Prozent schwächer aus dem Handel. Auch die laufende Bilanzsaison steht ganz unter dem Eindruck der Pandemie-Auswirkungen auf die Wirtschaft. Vor Handelsbeginn legten bereits Allianz und Deutsche Post Geschäftszahlen vor.

Deutsche Post-Gewinn bricht um die Hälfte ein

Trotz der Corona-Krise hat die Deutschen Post Börsen-Chart zeigen im ersten Quartal beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 1 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro zu. Allerdings bekamen die Bonner die Folgen der Virus-Pandemie dennoch deutlich zu spüren. Wie bereits bekannt, sackte das operative Ergebnis (Ebit) um fast die Hälfte auf 592 Millionen Euro ab, die Umsatzrendite fiel um 3,7 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Das Aus für den Streetscooter verursachte zusätzliche Kosten in Millionenhöhe. Die Produktion des Elektrolieferwagens wird noch in diesem Jahr eingestellt.

Allianz-Gewinn fällt um 22 Prozent

Bei der Allianz Börsen-Chart zeigen wiederum haben die Schäden und Marktturbulenzen infolge der Coronavirus-Pandemie im Schaden- und Unfallgeschäft und in der Lebensversicherung deutliche Spuren hinterlassen. Im ersten Quartal brach der operative Gewinn im Jahresvergleich wie angekündigt um 22 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro ein, wie Europas größter Versicherer am Dienstag in München mitteilte. Der Überschuss sackte um 29 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro ab. Für eine neue Gewinnprognose für 2020 ist es aus Sicht von Vorstandschef Oliver Bäte weiterhin zu früh. Das ursprüngliche Ziel eines operativen Gewinns von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro sei aber wohl nicht zu erreichen.

Der im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Softwareanbieter Teamviewer Börsen-Chart zeigen machte in der Corona-Krise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte als ohnehin bereits in Aussicht gestellt und erhöhte die Prognosen für das Gesamtjahr. Mit dem Ausbruch der Pandemie hatte sich die Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen bedeutend erhöht. Auf Tradegate zogen die Papiere um rund vier Prozent an.

Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen hingegen war noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die negativen Folgen der Pandemie belasteten vor allem das Auto- sowie das Stahlgeschäft. Dazu machten sich Kosten für die Neuausrichtung des Konzerns bemerkbar. Besserung ist nicht in Sicht. Die Anteilsscheine fielen auf Tradegate um mehr als sechs Prozent.

Eurokurs gibt weiter nach

Der Euro hat am Dienstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am frühen Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt wieder etwas höher bei 1,0809 Dollar gehandelt. Zum Wochenauftakt hatte der Euro noch bei etwa 1,0850 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0824 Dollar festgesetzt.

Erst am Nachmittag könnten neue US-Konjunkturdaten für Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Zahlen zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt. Wegen dem jüngsten Verfall der Ölpreise wird am Markt mit einem starken Rückgang der Inflation gerechnet.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt 29,73 US-Dollar. Das waren 9 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 24,35 Dollar.

Am Montag hatten die Preise trotz der Aussicht auf eine geringere Produktion Saudi-Arabiens nachgegeben. Am Markt gab es Zweifel an der Umsetzung zusätzlicher Kürzungen durch den Wüstenstaat. Mit der zusätzlichen Kürzung um eine Million Barrel pro Tag im Juni will das Königreich die in der "Opec+" zusammengefassten Ölstaaten gemeinsam mit anderen Förderländer ermutigen, die jüngst beschlossenen Kürzungen umzusetzen.

Auch die Lockerungen der Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus in vielen europäischen Volkswirtschaften reichte zuletzt nicht aus, um eine weitere deutliche Erholung der Preise zu bewirken. Die Sorge vor einem erneuten Anstieg der Corona-Fälle drückt weiter auf die Stimmung am Markt.

Wall Street liefert keine klaren Vorgaben

Die Wall Street liefert keine klaren Handelsvorgaben für den Tag. Die Furcht vor einer neuen Virus-Infektionswelle hatte die jüngste Erholung an den US-Börsen am Montag ausgebremst. Sorgen bereiteten den Anlegern die wieder erhöhte Ansteckungsrate in Deutschland und die steigenden Infektionszahlen in Südkorea. Jedoch griffen in den USA Anleger bei Aktien von Pharmawerten zu, was die Verluste bei den Indizes eindämmte.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,5 Prozent tiefer auf 24.222 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen rückte dagegen 0,8 Prozent auf 9192 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 2930 Punkten aus dem Handel.

"Es besteht die Sorge, dass wir in den letzten Wochen vielleicht ein wenig voreilig waren", sagte Marktstratege Art Hogan vom Vermögensverwalter National Securities in New York. "Es wird erst mal nicht vorangehen, bis klar wird, wie lange es tatsächlich dauern wird, bis die Geschäfte wieder ins Rollen kommen und was vor uns liegt." Beflügelt von massiven Konjunkturhilfen von Regierungen und Notenbanken hatten die US-Börsen in den vergangenen Tagen einen Teil ihrer Verluste wettgemacht. In der abgelaufenen Woche legte der Dow-Jones-Index rund 2,6 Prozent zu.

Aktien aus der Tourismusbranche gerieten besonders stark unter Druck. Die Kreuzfahrtbetreiber Carnival und Norwegian verloren bis zu 5,6 Prozent. Die Fluggesellschafen American Airlines und United gaben bis zu 5,7 Prozent ab. Marriott-Aktien fielen um 5,5 Prozent. Die Hotelkette verfehlte mit ihren Quartalszahlen die bereits drastisch gesenkten Erwartungen der Marktteilnehmer.

Zu den Kursgewinnern gehörten hingegen die Aktien von Pfizer Börsen-Chart zeigen und Merck & Co. Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von bis zu 2,4 Prozent. In der Pharmabranche wird fieberhaft an einem Coronavirus-Impfstoff und wirksamen Medikamenten gegen Covid-19 gearbeitet.

