Dax im Plus: Index-Kurve an der Frankfurter Börse

Der Dax setzt seine Erholungs-Kursrally fort und erobert zum Wochenstart die Marke von 11.000 Punkten zurück. Seit dem Tief im März hat der deutsche Leitindex bereits wieder rund 30 Prozent zugelegt. In Asien legen die Indizes am Montag deutlich zu.

Nach der Kursrally in der Vorwochte peilt der Dax Börsen-Chart zeigen am Montag die psychologisch wichtige runde Marke von 11.000 Punkten an. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp ein Prozent höher auf 11.011 Punkte. Vor zwei Wochen war dieser Test trotz des bisherigen Erholungshochs nach dem Corona-Crash von gut 11.235 Punkten noch nicht nachhaltig gelungen. Die Rezessionswarnung der EZB hatte den Dax damals belastet.

Die Vorzeichen stehen angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise nun allerdings recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig.

Wirecard und Bitcoin im Fokus

Im Fokus der Dax-Anleger bleiben zum Wochenstart die Papiere von Wirecard Börsen-Chart zeigen . Der Zahlungsabwickler reagiert mit einem Vorstandsumbau auf die nicht abreißende Kritik an der Art und Weise der Geschäftsführung. Bereits am Freitag im späten Handel hatte die Aktie rund 9 Prozent zugelegt und war auf 92 Euro gestiegen - allerdings hatte sie noch vor wenigen Wochen mehr als 140 Euro gekostet.

Von Interesse ist zudem der Kurs der Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen nach heftigen Schwankungen am Wochenende. Am Freitag war der Kurs der Cyberwährung zeitweise wieder über die Marke von 10.000 Dollar gestiegen.

Henkel mit nur leichtem Umsatz-Rückgang

Der Konsumgüterkonzern Henkel Börsen-Chart zeigen hat im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie nur einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse sanken um 0,8 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Während sich das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln robust entwickelte, musste die Klebstoffsparte wegen einer deutlich sinkenden Nachfrage in der Autoindustrie Einbußen hinnehmen. Auch das Kosmetikgeschäft verlief schwächer - hier belastete die Schließung von Friseursalons im Zuge der Corona-Krise. Ergebniszahlen nennt der Dax-Konzern erst zum ersten Halbjahr. Henkel hatte bereits Anfang April vorläufige Zahlen veröffentlicht und im Zuge dessen die Prognose für 2020 zurückgezogen. Einen neuen Ausblick gab Henkel nicht.

Asiens Börsen mit Gewinnen

Die asiatischen Börsen sind am Montag der Wall Street ins Plus gefolgt. Die langsamen Lockerungen weiterer Länder hob die Stimmung der Anleger, obwohl einige Staaten mit einem Anstieg neuer Coronavirus-Fälle zu kämpfen haben. Frankreich lockert aufgrund der abflachenden Fallzahlen ab heute die strengen, seit acht Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen: Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen und für rund eine Millionen Kinder beginnt wieder die Schule.

Im Gegensatz dazu sind in Deutschland und Südkorea die Zahl der Infizierten wieder leicht angestiegen. Die Wall Street hatte sich am Freitag erholt, nachdem sich die US-Arbeitsmarktdaten vom April zwar als düster, aber nicht ganz so schlimm wie von Analysten befürchtet herausgestellt haben.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt: Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 20.467 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1480 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,82 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0777 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9701 Franken. Parallel dazu stieg der Euro Börsen-Chart zeigen um 0,1 Prozent auf 1,0846 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0524 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2424 Dollar.

Ölpreise fallen leicht, Saudi-Arabien verdreifacht Mehrwertsteuer

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 30,68 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 15 Cent auf 24,59 Dollar.

Nach Entspannungssignalen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China in der Vorwoche verwiesen Marktbeobachter auf die immer noch schwache Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt und die Sorge vor erneut steigenden Fallzahlen in der Corona-Krise. In China sanken allerdings zuletzt die Lagerbestände an Rohöl, was eine weitere Nachfrageerholung andeutete.

"Es gibt auf jeden Fall Anzeichen für eine Entspannung des Angebotsüberschusses", hieß es von Howie Lee, Ökonom der Oversea-Chinese Banking Corporation. Der aktuelle Preisrückgang sehe für ihn wie ein leichter Bruch mit der Gesamtbewegung am Markt aus.

Die Belastungen in Folge der Corona-Krise und des Preiskriegs beim Öl zwangen Saudi-Arabien zuletzt zu Sparmaßnahmen. Neben einer Leistungskürzung für Staatsbedienstete gab die Regierung bekannt, die Mehrwertsteuer von aktuell 5 Prozent zu verdreifachen. Ein Wiederaufflammen des Preiskriegs mit Russland scheint daher auch vor dem Hintergrund der stark steigenden russischen Corona-Fallzahlen unwahrscheinlich.

la/dpa/reuters