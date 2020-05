Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten Gewinnen starten. Am Donnerstag hatte er dank ermutigender chinesischen Konjunkturdaten 1,4 Prozent im Plus bei 10.759,27 Punkten geschlossen.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die offiziellen US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten rechnen mit dem Wegfall von 22 Millionen Jobs, nachdem die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch den Abbau von etwa 20 Millionen Stellen signalisiert hatten.

Gewinne von Siemens und ING eingebrochen

Parallel dazu halten zahlreiche Firmenbilanzen Investoren auf Trab: Siemens berichtete schon am Morgen von einem Gewinneinbruch von zwei Drittel im zweiten Geschäftsquartal und hat seine Prognose für das laufende Jahr kassiert.

Auch die niederländische Bank ING Börsen-Chart zeigen legte Zahlen vor: Hohe Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle wegen der Corona-Krise haben der Bank im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 40 Prozent eingebrockt. ING legte 661 Millionen Euro für den Ausfall von Darlehen zurück, mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt jedoch eine noch höhere Risikovorsorge erwartet. Die gesamten Erträge fielen um 1,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Höhere Provisionseinnahmen federten Rückgänge an anderer Stelle ab.

An der Wall legt der Dow Jones Börsen-Chart zeigen zu, schaffte es aber wiederholt nicht nachhaltig über die umkämpfte Marke von 24.000 Punkten. Ein zeitweiser Anstieg von bis zu 1,7 Prozent verblasste, am Ende stand der Index noch 0,89 Prozent höher bei 23.875 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,15 Prozent auf 2881,19 Punkte zu.

Nasdaq hängt Dow weiter ab

Unter den Technologiewerten ging der gute Lauf in dieser Woche weiter: Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigenstieg um 1,30 Prozent auf 9101 Zähler. Er schraubte damit sein Hoch seit Ende Februar weiter nach oben. Den Dow hängt er schon länger ab: Während der große US-Leitindex im bisherigen Jahresverlauf wegen der Viruskrise gut 16 Prozent verloren hat, hat der Nasdaq-Index 2020 mit etwa vier Prozent Plus eine positive Bilanz.

Euro steigt leicht

Der Eurokurs hat am Freitag an seine Vortagesgewinne angeknüpft und ist leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0843 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte er noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0783 (Mittwoch: 1,0807) Dollar festgesetzt.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Der Markt wartet zunächst auf die Zahlen zur deutschen Handelsbilanz. Die Corona-Krise dürfte laut Volkswirten im März sowohl die Exporte als auch die Importe stark belastet haben.

In den USA steht dann am Nachmittag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Ökonomen erwarten im April einen Rückgang der Beschäftigtenzahl von 22 Millionen. Bei der Arbeitslosenquote wird ein kräftiger Anstieg von gut 4 auf über 16 Prozent erwartet.

mit Nachrichtenagenturen