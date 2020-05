Dax-Anleger wagen sich am Donnerstag zurück an den Markt und trotzen damit zunächst schwachen Konjunkturdaten. Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen bleiben zentrales Thema: Das bekommt auch die Münchener Rück zu spüren, deren Gewinn drastisch eingebrochen ist. Zalando indes erfreut seine Aktionäre mit einen positiven Umsatzausblick.

Nach den jüngsten Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie sind die Anleger in Frankfurt zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen. Einerseits setzen viele auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Andererseits fielen die jüngsten Konjunkturdaten so schlecht aus wie nie zuvor. Der Dax Börsen-Chart zeigen ging am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 10.649 Punkten in den Handel. Am Mittwoch hatte der Dax belastet von schwachen Konjunkturdaten mehr als 1 Prozent schwächer bei 10.606 Punkten geschlossen. Vor einer Woche war der deutsche Leitindex noch auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen.

"Die Lockerung der Corona-Maßnahmen wird zwar als positiv angesehen, jeder dieser Schritte birgt aber auch Risiken", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "So schwingt in den Köpfen der Investoren auch immer die Angst vor einer zweiten Infektionswelle mit."

Dabei erreichten am Morgen zunächst einmal schlechte Konjunkturdaten die Anleger: Deutschlands Industrie erwartet einen nie dagewesenen Einbruch ihrer Produktion. Der auf einer Umfrage unter Unternehmen basierende Index des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo stürzte im April auf den tiefsten Punkt der Wiedervereinigung. Für den Monat März, als der Shutdown begann, meldete das Statistische Bundesamt am Donnerstag einen Rückgang der Industrieproduktion um 9,2 Prozent. Das Bundeswirtschaftsministerium warnte vor einem "nochmals deutlich stärkeren Produktionseinbruch" für April.

Im frühen Geschäft stachen die Aktien von Zalando Börsen-Chart zeigen besonders hervor: Mit einem Plus von 7,9 Prozent gehörten sie zu den stärksten Werten im MDax Börsen-Chart zeigen. Der Online-Modehändler erwartet in der Viruskrise ein Umsatzwachstum zwischen zehn und 20 Prozent. Weil Einzelhandelsgeschäfte lange geschlossen waren und immer noch Restriktionen gelten, bestellen mehr Menschen ihre Kleidung im Internet. Das Unternehmen gelte als einer der Gewinner der Virus-Panik, sagte ein Händler.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners aus Frankfurt sieht an diesem Morgen vor allem in der "beeindruckenden Entwicklung" der chinesischen Exporte einen Lichtblick in der aktuellen Krise. Der Dax indes sei zurzeit aber wohl gefangen in einer Handelsspanne zwischen 10.000 und 11.000 Punkten. "Für einen Ausbruch nach oben ist die Nachrichtenlage weiterhin nicht gut genug. Für einen Ausbruch nach unten gab es bislang zu viele Käufer, die in Abwärtsbewegungen hinein gekauft haben."

Schon vor Handelsbeginn berichtete die Munich Re Börsen-Chart zeigen über einen drastischen Gewinneinbruch im ersten Quartal. Der weltgrößte Rückversicherer hat wegen der Corona-Krise erhebliche Rückstellungen bilden müssen - unter anderem im Zuge der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio und der Absage anderer Großveranstaltungen.

Der Baustoffhersteller HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen bekam zwar auch die Corona-Krise im Auftaktquartal zu spüren, doch der Umsatz ging im Jahresvergleich weniger stark zurück als von Analysten im Schnitt befürchtet. Vorbörslich ging es mit der Aktie nach oben.

Zahlenreigen im MDax

Zudem erreichte eine Flut von Geschäftsberichten aus dem MDax den Markt: So etwa vom Spezialchemiekonzern Evonik Börsen-Chart zeigen , der seine Jahresziele senkte, aber an der Dividende festhält oder vom Internet-Modehändler Zalando Börsen-Chart zeigen , der trotz der Corona-Krise 2020 mit einem deutlichen Umsatzanstieg rechnet. Auch der Energiekonzern Uniper Börsen-Chart zeigen sieht sein Geschäft durch die Pandemie kaum beeinträchtigt, weshalb er an den Jahreszielen festhielt. Der angeschlagene Lichtkonzern Osram Börsen-Chart zeigen berichtete angesichts der Pandemie ebenfalls über ein solides zweites Quartal. Im Fokus steht hier aber nach wie vor die geplante Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller AMS .

Der Motorenbauer Deutz Börsen-Chart zeigen indes rutschte angesichts von Corona im ersten Quartal in die roten Zahlen und verwies auf einen durch die Krise deutlich verstärkten Nachfragerückgang.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett sind weiterhin die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen. "Zwischen der Freude über weitere Lockerungen der Beschränkungen und drohenden düsteren Wirtschaftsausblicken bleibt der Markt hin und her gerissen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Wall Street: Dow dreht im späten Handel deutlich ins Minus

An der New Yorker Wall Street musste sich der Dow Jones Börsen-Chart zeigen trotz guten Starts den wachsenden Konjunktursorgen der Anleger beugen und ging schließlich mit einem Verlust von 0,91 Prozent auf 23.664 Punkte aus dem Handel. Investoren hoffen zwar neuerdings wieder verstärkt auf Auswege aus dem Lockdown in den USA, sie mussten aber auch durchwachsene Unternehmenszahlen und düstere Konjunkturdaten mit abwiegen: So hat die US-Privatwirtschaft wegen der Corona-Krise im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze abgebaut.

Noch höhere Verluste im Dow verhinderten einige im Leitindex enthaltene Technologiewerte. Unter den Dow-Favoriten wurden Anstiege bei Microsoft Börsen-Chart zeigen oder Apple Börsen-Chart zeigenvon bis zu einem Prozent damit begründet, dass Anleger in Zeiten, in der zahlreiche Menschen weltweit zu Hause bleiben, hier weiter auf ein gutes Abschneiden der Konzerne setzen. Ähnliches zeigte sich an der Technologiebörse Nasdaq besonders deutlich bei den Papieren des Streaminganbieters Netflix Börsen-Chart zeigen, die um 2,3 Prozent anzogen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigenkletterte um 0,61 Prozent auf 8984 Punkte.

