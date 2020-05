Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Im Tagesverlauf wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Virus-Krise beraten, es wird mit einer weiteren Öffnung gerechnet.

In Erwartung einer weiteren Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in Deutschland wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er 2,5 Prozent im Plus bei 10.729,46 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Virus-Krise beraten.

Insidern zufolge soll dabei unter anderem die Wiedereröffnung aller Handelsgeschäfte beschlossen werden. Parallel zu weiteren Lockerungen haben Bund und Länder eine Schutz-Klausel vereinbart. Sollte nach der Lockerung für das öffentliche Leben die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen, sollten sofort lokale und regionale Beschränkungen wieder eingeführt werden, heißt es in dem Reuters vorliegenden Entwurf für die Schaltkonferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten. Daneben geben zahlreiche Konjunkturdaten Auskunft über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die europäischen Einzelhandelsumsätze. Besonderes Augenmerk richten Börsianer auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten rechnen für April mit einem Abbau von gut 20 Millionen Stellen. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2009 lag bei 835.000 gestrichenen Jobs.

In den USA hat die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise die Börsen am Dienstag auf Erholungskurs gehalten. Gemeinsam mit dem wieder anspringenden Ölpreis sorgte sie dafür, dass der Dow Jones Industrial mit 23 883,09 Punkten ein Plus von 0,56 Prozent über die Ziellinie brachte. Allerdings hatte er dabei im Späthandel merklich an Schwung verloren. Noch eine Stunde vor Schluss hatte er etwa eineinhalb Prozent im Plus gestanden.

Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas freundlicher tendiert. Allerdings wird weiterhin nicht an allen wichtigen Börsenplätzen gehandelt. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt weiterhin. In Festlandchina trat der CSI auf der Stelle. Hongkong verzeichnete leichte Kursgewinne von 0,9 Prozent. In den USA hatte die Erholung am Vortag etwas an Schwung verloren.

Euro wenig verändert

Der Kurs des Euro hat nach Vortagesverlusten am Mittwochmorgen wenig verändert notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0838 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0843 (Montag: 1,0942) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den milliardenschweren Staatsanleihekäufen der EZB unter Druck geraten. Vor dem Urteil hatte er noch knapp über 1,09 Dollar notiert. Das Gericht hatte die Anleihekäufe im Rahmen des Programms PSPP, das im Jahr 2015 aufgelegt wurde, als teilweise kompetenzwidrig erklärt. Das in der Corona-Krise neu aufgelegte Programm PEPP ist von dem Urteil nicht direkt betroffen.

Die EZB hatte am Vorabend erklärt, dass sie das Urteil zur Kenntnis nehme. Die Notenbank werde jedoch an ihrer Politik festhalten und alles tun, um Preisstabilität zu gewähren. "So wichtig das gestrige Urteil daher aus juristischer Sicht sein mag, in absehbarer Zeit schränkt es die EZB in dem, was sie sich bislang vorgenommen hat, nicht ein", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Eine Erholung der Gemeinschaftswährung bei weiterem Abklingen der Corona-Unsicherheit sei weiterhin wahrscheinlich.

