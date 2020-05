Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart vorerst zu stabilisieren. Der Dow Jones hatte am Vorabend aufgrund steigender Ölpreise ein kleines Plus geschafft. Im Fokus stehen hierzulande die Aktien von Infineon und Siemens Healthineers.

Vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Anleihe-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank startet der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 10.613 Punkte in den Handel. Am Montag war er 3,6 Prozent schwächer bei 10.466,80 Zählern aus dem Handel gegangen. Besonders gefragt sind die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen und MTU Aero Engines Börsen-Chart zeigen, SAP Börsen-Chart zeigen verlieren dagegen gegen den Trend.

Mit Aufmerksamkeit dürften die Börsianer nach Karlsruhe schauen: Dort verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über ein zentrales Instrument der Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Kern geht es darum, ob die Währungshüter im Rahmen ihrer Geldpolitik Staatsanleihen der Euro-Länder in Billionenhöhe erwerben dürfen. Die Entscheidung könnte unter anderem Einfluss haben auf die jüngsten Stützungsmaßnahmen der EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Denn zu diesen gehören umfangreiche neue Anleihenkäufe im Volumen von 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende.

In Berlin spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Automobilindustrie; dabei dürfte es um Hilfen für die unter der Coronavirus-Pandemie leidende Branche gehen. Die Ministerpräsidenten der Autoländer hatten sich für Kaufprämien von bis zu 4000 Euro ausgesprochen. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in den Geschäftsberichten der Unternehmen.

Unter anderem erlauben der Chipkonzern Infineon Börsen-Chart zeigen, der Medizintechnik-Hersteller Siemens Healthineers, die Niveau-Mutter Beiersdorf Börsen-Chart zeigen und der Kochboxen-Lieferdienst HelloFresh Börsen-Chart zeigen einen Blick in ihre Bücher.

Schlussoffensive treibt Dow ins Plus

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat am Montag nach einem über lange Strecken negativen Verlauf zum Handelsschluss ein kleines Plus erzielt. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler. Am Ende legte der Dow um 0,11 Prozent auf 23.749,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 2842,74 Zähler nach. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 1,33 Prozent auf 8834,114 Punkte.

Lange Zeit hatten allerdings die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie historisch schwache Konjunkturdaten aus der Industrie die Stimmung am US-Aktienmarkt belastet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Pandemie gerügt. Medien zufolge dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.

Wegen eines Feiertags blieben die Börsen in Japan und China am Vortag geschlossen.

Euro stabilisiert sich

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nach deutlichen Vortagesverlusten über 1,09 US-Dollar stabilisiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0908 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,0942 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar hatte am Vortag zu vielen Währungen zugelegt. Der Konflikt zwischen den USA und China in der Corona-Krise sorgt für Verunsicherung. Die USA machen China für den Ausbruch des Virus verantwortlich. An den Märkten wird jetzt ein Wiederaufflammen des Handelskonfliktes befürchtet. Dies unterstützt den Dollar, der als Weltleitwährung gesucht wird.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Wirtschaftsdaten aus den USA den Markt bewegen. So steht am Nachmittag mit dem Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor im April ein wichtiger Konjunkturindikator auf dem Kalender. Der Dienstleistungssektor wurde durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens besonders stark belastet.

Ölpreise im Aufwind

Die Rücknahme weiterer Corona-Einschränkungen und die Förderkürzungen stützen den Ölpreis. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl verteuert sich um 6,3 Prozent auf 21,69 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent kostet mit 28,34 Dollar 4,2 Prozent mehr. Seit Montag sind die von den Opec-Staaten und Verbündeten beschlossenen Drosselungen der Ölförderung in Kraft.

