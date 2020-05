Nach dem verlängerten Wochenende wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er wegen enttäuschender Konjunkturdaten und Firmenbilanzen 2,2 Prozent auf 10.861,64 Punkte verloren.

Trotz der Verluste am Donnerstag belief sich der Anstieg in der vergangenen Woche noch auf rund 5 Prozent. Im April hat sich der deutsche Leitindex um etwas mehr als 9 Prozent erholt, nachdem er allerdings während des Corona-Crashs auch um bis zu 40 Prozent eingebrochen war.

In den Fokus der Anleger rückt wieder der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Im Streit über die Rolle Chinas beim Ausbruch der Coronavirus-Pandemie drohte US-Präsident Donald Trump dem Land mit neuen Strafzöllen.

Daneben versuchen Börsianer weiterhin, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Virus-Krise abzuschätzen. Auf dem Terminplan stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. In den USA werden die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht.

In Deutschland geht zudem in dieser Woche die Berichtssaison mit der Vorlage von Zahlen zahlreicher Dax-Unternehmen weiter. Am Montag geht es hier allerdings noch ruhig zu - zum Wochenauftakt werden nur Zahlen von Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigen oder Stabilus erwartet. Offen ist noch die Reaktion des Marktes auf die am Donnerstagabend gestrichene Prognose der Allianz Börsen-Chart zeigen.

In den USA öffnet Berkshire Hathaway Börsen-Chart zeigen, die Investmentfirma des Börsengurus Warren Buffett, die Bücher. Auch der Sportwagenbauer Ferrari veröffentlicht seine Bilanz. Wegen eines Feiertags in Japan bleiben die Börsen in Tokio heute geschlossen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Euro gibt etwas nach

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0938 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Der Handel verlief zum Wochenstart zunächst in ruhigen Bahnen. Am Vormittag wird der Sentix-Konjunkturindex für die Euro-Zone veröffentlicht. Die Umfrage könnte einen Hinweis auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft im Monat Mai geben. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Euro-Zone auf dem Programm. Es handelt sich allerdings um die zweite Schätzung des viel beachteten Konjunkturindikators. Beachtet werden dürften vor allem die Daten aus Italien und Spanien, da hier keine Erstschätzung durchgeführt wurde. Beide Länder sind besonders hart von der Corona-Krise betroffen.

Ölpreise schwächer

Die Furcht vor einem zusätzlichen Nachfrage-Rückgang durch den wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den USA und China belastet den Ölpreis. Die Sorte Brent Börsen-Chart zeigen aus der Nordsee verbilligt sich am Montag um 1,3 Prozent auf 26,09 Dollar je Barrel.

Mit Nachrichtenagenturen