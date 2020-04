Kursrally an der Börse: Dax-Kurve in Frankfurt am Main

.

Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf die baldige Markteinführung eines Coronavirus-Medikaments 2,9 Prozent auf 11.107,74 Punkte zugelegt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Zugleich gelobten die Hüter des Dollar, die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen.

Börsianer warteten nun gespannt auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Einige Experten gehen davon aus, dass EZB-Chefin Christine Lagarde eine Aufstockung der Wertpapierkäufe verkündet.

Daneben stehen die Zahlen zu den US-Konsumausgaben auf dem Terminplan. Experten erwarten wegen der Coronavirus-Pandemie für März einen Rückgang um fünf Prozent. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die auf Hochtouren laufende Bilanzsaison hält Anleger ebenfalls auf Trab. Neben dem Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen und dem Triebwerkshersteller MTU Börsen-Chart zeigen öffnen der Onlinehändler Amazon Börsen-Chart zeigen und der iPhone-Anbieter Apple Börsen-Chart zeigen ihre Bücher.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Hoffnung auf Virus-Medikament treibt asiatische Börsen

Die asiatischen Aktien stiegen am Donnerstag auf ein neues Sieben-Wochen-Hoch. Auch hier trieben die ermutigenden ersten Ergebnisse einer Covid-19-Behandlungsstudie die Hoffnungen der Anleger, weil ein Medikament den Ländern helfen kann, Geschäftsbeschränkungen aufzuheben und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 20.282 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1474 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

Dow Jones strebt Richtung 25.000 Punkte

Auch an der Wall Street sorgten die Nachrichten von Gilead zu einem möglichen Covid-19-Medikament für Begeisterung. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 2,21 Prozent auf 24.633,86 Punkte. Damit hat sich der Dow vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt - und ist nun in Schlagdistanz zur runden Marke von 25.000 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,66 Prozent auf 2939,51 Zähler. Der Nasdaq 100 legte mit 3,52 Prozent auf 8982,76 Punkte noch stärker zu. Hier sorgten auch hohe Kursgewinne der Google-Holding Alphabet nach starken Quartalszahlen für Unterstützung. Von der Sitzung der US-Notenbank Fed gingen letztlich keine größeren Impulse aus.

Aktien von Gilead Sciences Börsen-Chart zeigen stiegen um 5,7 Prozent. Die Daten zu Remdesivir seien positiv ausgefallen, hieß es in einer Reaktion der Analysten der Bank RBC. Die Studienergebnisse legten den Schluss nahe, dass der Wirkstoff zugelassen werden und in der Behandlung bestimmter Covid-19-Krankheitsfälle "eine Rolle spielen könnte".

Euro gibt etwas nach

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0860 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0842 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit Kursgewinne nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed vom Vorabend nicht halten. Die Bewegungen nach den Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank hielten sich allerdings in Grenzen und die Dollar-Schwäche war nicht von langer Dauer. Die Fed hatte den Leitzins unverändert in der Spanne von 0 Prozent bis 0,25 Prozent belassen. Darüber hinaus wiesen die Währungshüter auf enorme mittelfristige Risiken für die US-Wirtschaft wegen der Folgen der Corona-Krise hin. "Man sollte sich in den USA angesichts der Zuspitzung der Corona-Krise auf eine weitere lange Nullzinsphase einstellen", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Geldpolitik im Fokus am Devisenmarkt. Am frühen Nachmittag werden weitere Beschlüsse der EZB erwartet. Einige Analysten halten es für denkbar, dass die europäische Notenbank ihre Kriseninterventionen weiter ausbauen und die Wertpapierkäufe zur Stützung der Wirtschaft ausweiten könnte. Darüber hinaus werden im Handelsverlauf zahlreiche Konjunkturdaten aus der Euro-Zone veröffentlicht, die ebenfalls für Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten.

Ölpreise steigen weniger als erwartet

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter merklich zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren zuletzt nicht so stark wie erwartet gestiegen. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen am Morgen 24,69 US-Dollar. Das waren 2,15 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 2,15 Dollar auf 17,21 Dollar je Barrel. Am Dienstagvormittag war der Preis für US-Öl noch zeitweise bis knapp über 10 Dollar gefallen, bevor eine Erholung einsetzte.

Wie die US-Regierung am Vortag gemeldet hatte, waren die Vorräte an Rohöl in der vergangenen Woche um fast neun Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten im Mittel mit einem stärkeren Plus von 11,9 Millionen gerechnet. Zudem gingen die Lagerbestände an Benzin sogar überraschend zurück.

"Öl scheint ein paar Aufwinde eingefangen zu haben", da die Lagerbestände weniger stark gestiegen sind als erwartet und die Benzin-Nachfrage sich erholt, kommentierte Vandana Harie, Gründer von Vanda Insights die Meldung. Es sei jedoch zu früh um einen Wendepunkt auszurufen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit deutlich weniger Nachfrage. Die Experten erwarten für das laufende Jahr einen Nachfrageeinbruch um neun Millionen Barrel am Tag auf den niedrigste Stand seit 2012. Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus hätten zu einem Einbruch der Transportbewegungen geführt, hieß es im Globalen Energiebericht der Agentur.

Am Markt für Rohöl herrscht weiter Unsicherheit. Experten rechnen mit starken Preisschwankungen. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt.

Mit Nachrichtenagenturen