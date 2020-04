Erholung an der Börse: Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Der Dax pendelt am Mittwoch um die Marke von 10.800 Punkten. In den vergangenen Tagen hat er angesichts der ersten Corona-Lockerungen deutlich zugelegt. Auch in Asien notieren die Indizes etwas fester.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Mittwoch kaum verändert in den Handel starten und um die Marke von 10.800 Punkten pendeln. In den vergangenen Handelstagen hat der deutsche Leitindex deutlich zugelegt und die Marke von 11.000 Zählern wieder in den Blick genommen. Die ersten Lockerungen im Zuge der Corona-Krise in Asien, Europa und den USA stärken die Zuversicht der Anleger.

Auch in Asien legten die Indizes überwiegend zu. In Japan notierte der Nikkei zuletzt 0,3 Prozent fester, und in China verzeichnete der Hang Seng ein Plus von 0,5 Prozent.

Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen hat am Dienstag unterdessen nachgelassen. Hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen im frühen Handel noch um 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Wochen zugelegt, so schmolz der Gewinn zuletzt auf nur noch 0,18 Prozent bei 24.175,54 Punkten.

In den vergangenen fünf Wochen hatte der Dow mehr als die Hälfte der Verluste aus dem weltweiten Börsen-Crash wegen des Coronavirus wieder aufgeholt. Damit ist Beobachtern zufolge schon wieder viel Optimismus in den Kursen eingepreist angesichts der noch immer großen Unwägbarkeiten um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

Wirecard-Aktie bricht um 26 Prozent ein, Lufthansa im Plus

Im Dax zogen einmal mehr die Papiere von Wirecard Börsen-Chart zeigen die Aufmerksamkeit auf sich. Der erhoffte Befreiungsschlag durch dieKPMG-Sonderprüfung der Bilanz blieb aus. Analysten monierten zahlreiche offen gebliebene Fragen und nach wie vor rechtliche Unwägbarkeiten. Die Aktie brach um rund 26 Prozent ein, womit sich ein Großteil der kräftigen Erholungsgewinne seit dem Corona-Börsencrash wieder in Luft auflöste.

Die Anteilscheine von Lufthansa Börsen-Chart zeigen schwankten stark und stiegen schließlich um 2,1 Prozent. Mögliche umfangreiche Staatshilfen für die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene Fluggesellschaft würden nicht nur positiv gesehen, hieß es am Markt mit Blick auf Medienberichte. Zuvor hatte der "Business Insider" unter Berufung auf Quellen aus dem Konzern berichtet, dass die Bundesrepublik rund neun Milliarden Euro in den Konzern pumpen werde. Später wurde außerdem bekannt, dass die Lufthansa auch die Insolvenz in Eigenverwaltung prüft. Erst am Donnerstag hatte der Konzern eingestanden, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Krise retten könne.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Ölpreise uneinheitlich, Lage bleibt chaotisch

Die Ölpreise haben sich etwas von den Verlusten aus dem frühen Handel erholt. Seit Beginn der heftigen Turbulenzen im März hat sich die Lage nicht beruhigt. Nach wie vor sprechen Experten von chaotischen Zuständen auf dem Ölmarkt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete zuletzt 20,34 Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Montag. Der Preis für die US-Sorte WTI lag um 68 Cent niedriger bei 12,11 Dollar je Barrel. Allerdings war der WTI-Preis deutlich stärker bis knapp über die Marke von 10 Dollar gefallen.

"Der Ölmarkt kommt aus dem Chaos nicht heraus", sagte Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank. Als Gründe nannte er eine "massive Überversorgung" und "die Angst vor nicht ausreichenden Lagerkapazitäten". Vor diesem Hintergrund gehen Investoren dazu über, aus Ölgeschäften mit Lieferung im Juni auszusteigen und in Kontrakte mit einer längeren Laufzeit umzuschichten.

Experte Weinberg verwies darauf, dass US-Öl mit Lieferung im August derzeit etwa doppelt so teuer gehandelt wird wie mit Lieferung im Juni. Wegen der Angebotsschwemme auf dem Ölmarkt werden derzeit große Mengen eingelagert, wobei die Lagerkapazitäten laut Medienberichten teilweise an ihre Grenzen stoßen.

Euro etwas höher

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag leicht zugelegt. Händler nannten vor allem die gute Börsenstimmung als Grund. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0877 (Montag: 1,0852) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9193 (0,9214) Euro.

Marktteilnehmer führten die Kursgewinne des Euro vor allem auf die freundliche Stimmung an den Börsen zurück. Dort sorgte für Zuversicht, dass mehrere große Volkswirtschaften ihre strikten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vorsichtig lockern. Der amerikanische Dollar war daher etwas weniger gefragt. Der Dollar wird von vielen Anlegern als sicherer Hort in ungewissen Zeiten angesehen.

mit dpa und reuters