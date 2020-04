Nach einem starken Wochenauftakt stagniert der Dax am Dienstag zunächst. Die Aktie von Wirecard schwankt nach Veröffentlichung des KPMG Sonderprüfungsberichtes stark. Aktien der Lufthansa setzen ihre Erholung fort.

Atempause nach der Kursrally: Am Dienstag ist der Dax Börsen-Chart zeigen kaum verändert in den Handel gestartet. Zuletzt notierte er 0,2 Prozent im Plus bei 10,671 Zählern. Am Montag war er 3,1 Prozent fester bei 10.659 Punkten aus dem Handel gegangen. Zu den Gewinnern im frühen Handel zählten die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen, die bereits am Vortag rund 10 Prozent zugelegt hatten und nun um weitere 5 Prozent kletterten. Dagegen gab die Aktie von Wirecard zuletzt unter starken Schwankungen deutlich nach.

Im Fokus steht weiter die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen. So äußerte sich der Bezahldienstleister am Dienstag nach unerwartet langem Warten zur Bilanzsonderprüfung durch die KPMG. Der Bericht sei am frühen Morgen übergeben worden und ist nun auf der Website des Unternehmens einsehbar. Eigentlich sollte das schon am Montag geschehen.

Wirecard sieht sich durch den Bericht entlastet. Die Wirtschaftsprüfer hätten keine "belastenden Belege" für die Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden und es hätten sich keine "substanziellen Feststellungen" mit Blick auf die Vorwürfe ergeben. Daher gebe es keinen Bedarf, die Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 zu korrigieren, teilte Wirecard am Dienstag mit.

Wirecard-Aktie schwankt am Dienstag Morgen zwischen 135 und 115 Euro

Am Dienstagmorgen waren die Wirecard-Aktien vorbörslich zunächst um bis zu 16 Prozent abgesackt. Nach der Berichtsankündigung schafften sie auf der Handelsplattform Tradegate den Dreh ins Plus und gewannen gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag 2,5 Prozent auf 135 Euro. Kurz nach Beginn des Xetra-Handels notierten sie wieder bei 115 Euro und damit rund 10 Prozent niedriger als am Vortag.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hatte seit Oktober die Bücher von Wirecard durchleuchtet, nachdem vor allem die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" mit einer kritischen Artikelserie für Unruhe und einen abstürzenden Aktienkurs gesorgt hatte. Regulärer Buchprüfer bei Wirecard ist EY. Die für diesen Donnerstag (30. April) geplante Bilanzpressekonferenz mit Veröffentlichung des Jahresabschlusses werde verschoben, hieß es weiter.

Lufthansa kann auf 9 Milliarden Euro Staatshilfe hoffen

Die Bundesregierung will die wirtschaftlich schwer angeschlagene Fluggesellschaft Lufthansa Börsen-Chart zeigen einem Medienbericht zufolge mit rund neun Milliarden Euro unterstützen. Dafür solle er eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate erhalten, berichtete das digitale Wirtschaftsmagazin "Business Insider" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aus Kreisen, es sei noch keine finale Einigung erzielt worden. Eine Lufthansa-Sprecherin sagte auf Anfrage, der Konzern kommentiere den Bericht nicht.

Japan erhöht Umfang der Anleihekäufe

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte die Entscheidung der Bank von Japan, den Umfang ihrer Anleihekäufe zu erhöhen. Tags zuvor hatte sie ihr Programm zum Kauf von Geldmarktpapieren und Firmenanleihen ausgeweitet. Noch im Laufe der Woche wollen auch die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren weiteren Kurs beraten.

"Händler werden sich fragen, ob die Notenbanken auch Pläne vorlegen, wie sie die Wirtschaft in ihren Ländern in Schwung bekommen wollen", sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt bereits tiefe Spuren in den Geschäftsberichten der Unternehmen. Aufschluss, wie stark der Einbruch ausfallen könnte, erhoffen sich Börsianer aus anstehenden Zahlen.

UBS steigert Gewinn deutlich

So legen unter anderem UBS, Novartis, Delivery Hero, HSBC und Pfizer ihre Geschäftsergebnisse vor. Die UBS konnte ihren Gewinn im ersten Quartal um satte 40 Prozent erhöhen, auch fließt dem weltgrößten Vermögensverwalter wieder deutlich mehr Geld zu nach einem Abfluss im letzten Jahresviertel 2019. Doch angesichts der Corona-Pandemie dämpft die Bank die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf. Gesunkene Vermögenspreise, niedrigere Zinsen und abnehmende Kundenaktivität dürften sich in den zukünftigen Ergebnissen niederschlagen, teilte die Schweizer Großbank am Dienstag mit.

Lage am Ölmarkt bleibt kritisch, Preise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem Preissturz vom Wochenstart weiter nachgegeben. Neben dem seit Mitte März anhaltenden Druck durch Nachfrageschwäche und Angebotsschwemme, belasten sinkende Lagerkapazitäten und Verkäufe großer Ölfonds die Notierungen. Der Preis für US-Öl fiel daher im asiatischen Handel zeitweise unter die Marke von 11 Dollar. Vor einer Woche war der Preis für US-Öl zum Kontraktwechsel zeitweise in den Negativbereich gerutscht.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 19,22 Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Montag. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,67 Dollar auf 11,11 Dollar je Barrel.

Die Lage am Rohölmarkt ist unverändert kritisch. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu großes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt.

Den besonders starken Preisdruck auf amerikanisches Rohöl begründen Marktkenner vor allem mit zwei Entwicklungen. Zum einen wird US-Leichtöl im amerikanischen Cushing (Oklahoma) ausgeliefert, weshalb die dort angespannte Lagersituation besonders schwer wiegt.

Nur wenig Bewegung beim Euro

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0820 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0852 Dollar festgesetzt. Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken, die im Verlauf der Woche erwartet werden. Unter anderem beginnt die US-Notenbank an diesem Dienstag ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid.

New Yorker Börse schließt fest, Tesla und Bankenaktien gefragt

An der Börse in New York hatte der Dow Jones 1,51 Prozent höher geschlossen auf 24.133 Punkte. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

Der Gouverneur des stark von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaates New York hat einen Plan für die Rückkehr zur Normalität vorgelegt. "Wir wollen die Wirtschaft wieder hochfahren", sagte Andrew Cuomo am Wochenende, "aber wir müssen dabei behutsam und intelligent vorgehen." Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,47 Prozent auf 2878 Zähler, während der Nasdaq 100 um 0,58 Prozent auf 8837 Punkte weniger stark zulegte.

Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs sprach von "ermutigenden Zeichen", dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsame. So sei der prozentuale Anstieg der Infiziertenzahl am Sonntag der niedrigste seit Ausbruch der Pandemie gewesen. Die Kursentwicklung am US-Aktienmarkt sei in den vergangenen Wochen sehr eng mit dieser Kennziffer verknüpft gewesen, so Hussey.

Unter den Einzelwerten machten Aktien von Tesla Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von gut 10 Prozent auf sich aufmerksam. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit Anfang März. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, der Hersteller von Elektrofahrzeugen erwäge erste Schritte für eine Wiederaufnahme der Produktion in Kalifornien.

Gesucht waren ferner die Aktien von Banken. Die Kursgewinne von JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen, Morgan Stanley Börsen-Chart zeigen, Citigroup Börsen-Chart zeigen, Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen und Bank of America Börsen-Chart zeigen reichten von 3,5 bis zu 8 Prozent. Facebook Börsen-Chart zeigenwill das rasante Wachstum bei Videochats in der Corona-Krise nicht dem Aufsteiger Zoom überlassen und kontert mit einem eigenen Angebot. Das konnte Anleger jedoch nicht begeistern, die Facebook-Aktie gab um 1,4 Prozent nach. Sie war seit Mitte März allerdings auch stark gestiegen

mit Nachrichtenagenturen