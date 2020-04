Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Dank positiver Vorgaben aus Asien und den USA wird der Dax mit deutlichen Gewinnen erwartet. Besonders gefragt sind Aktien der Lufthansa und der Deutschen Bank. Sorgen bereitet allerdings nach wie vor der schwache Ölpreis.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte nach der schwachen Vorwoche mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten. Dank positiver Vorgaben aus den USA und erfreulicher Geschäftszahlen der Deutschen Bank signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex am Montag knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von 2,4 Prozent auf 10.586 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Börsenbarometer der Euro-Zone wird ebenfalls sehr fest erwartet. Die Wall Street hatte sich stark ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.

Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets UK sprach von einem guten Start in eine wichtige Woche - geprägt von Leitzinsentscheidungen großer Notenbanken, einem Reigen wichtiger Wirtschaftsdaten und der aktivsten Woche der US-Berichtssaison.

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern derweil einige Staaten vorsichtig und schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa bald mehr Kinder wieder zur Schule oder in die Kita gehen, Bürger öfter Sport im Freien machen und Läden unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Vor diesem Hintergrund ist laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners der Optimismus der Anleger zurück. "Die zunehmende Lockerung der Corona-Beschränkungen beflügelt die Hoffnung auf eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität", erklärte er. "Allerdings sollten Anleger nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass eine Öffnung der Wirtschaft zu normalen Abläufen mit normalen Umsätzen und Gewinnen führen wird." Euphorie wäre verfrüht. "Dass es beim Ölpreis keine nachhaltige Erholung gibt, ist für mich das deutlichste Zeichen dafür, dass es auch wirtschaftlich noch keine Erholung gibt."

Lufthansa und Deutsche Bank gefragt

Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Der Gewinn ging zwar zurück, fiel aber deutlich besser aus als die vom Unternehmen befragten Analysten erwartet hatten. Diese hatten wegen der Folgen der Corona-Krise mit einem Verlust gerechnet. Die Aktien des Finanzinstituts notierten auf der Handelsplattform Tradegate rund fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Auch andere Unternehmen aus dem Dax öffneten ihre Bücher. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer Börsen-Chart zeigen etwa trotzte dank der Erholung des Agrargeschäfts sowie einer starken Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten der Corona-Krise und übertraf die Erwartungen. Die Papiere zogen auf Tradegate um gut drei Prozent an.

Der Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen aber erlitt im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um mehr als ein Prozent nach unten.

Den Papieren der Lufthansa Börsen-Chart zeigen half vorbörslich die Aussicht auf ein milliardenschweres Rettungspaket. Dabei gehe es um ein Volumen von neun bis zehn Milliarden Euro, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Kurz vor der Entscheidung sind auch neue Hilfen für den Ferienflieger Condor. Die Anteilsscheine der Lufthansa schnellten auf Tradegate um rund elf Prozent in die Höhe.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Die Asiatische Aktien sind nach der Ankündigung weiterer Konjunkturmaßnahmen der Bank of Japan (BOJ) gestiegen. Die BOJ entsprach mit ihrer Verpflichtung, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, den Marktspekulationen. Sie erhöhte den Ankauf von Unternehmens- und Handelsschulden und lockerte die Anforderungen für diese.

Auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) tagen im Laufe der Woche. Es wird erwartet, dass die EU-Notenbank mehr Stimulus in den Markt pumpen wird als die Fed. "Für die Fed sind keine weiteren Entwicklungen bei der quantitativen Lockerung oder den Zinssätzen zu erwarten, aber wir erwarten, dass sie unterstreicht, dass ihre Politik auf unbestimmte Zeit in Kraft sein wird, um die Wirtschaft zu stützen", schrieb das Geldhaus ANZ. "Wir erwarten, dass die EZB das Ausmaß ihres Notfall-Anleihekaufpakets (PEPP) um rund 500 Milliarden Euro auf 1,250 Billionen erhöht und weiterhin auf einen beträchtlichen fiskalischen Anreiz drängt."

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 19.694 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1442 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

Gewinne in den USA

Die US-Börsen haben am Freitag nach einem schwerfälligen Start im späten Handel kräftig zugelegt. Selbst der enttäuschende Ausblick des Chipgiganten Intel Börsen-Chart zeigen geriet in den Hintergrund und wurde letztlich ignoriert. Insgesamt sei der Tag nach dieser sehr turbulenten Woche recht ruhig verlaufen, hieß es am Markt. Abgesehen von Nachrichten rund um die Corona-Krise hatten vor allem heftigen Verwerfungen am Ölmarkt die vergangenen Handelstage geprägt.

Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen ging mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 23.775,27 Punkten ins Wochenende, nachdem er im frühen Geschäft kaum über seinen Vortagesschluss hinausgekommen war. Im Wochenverlauf steht damit dennoch ein Verlust von knapp 2 Prozent zu Buche. Allerdings hat sich das weltweit bekannteste Börsenbarometer in den zwei vorangegangenen Wochen vom Corona-Crash im März noch prozentual zweistellig erholen können.

Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 1,39 Prozent auf 2836,74 Zähler vor. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg um 1,68 Prozent auf 8786,60 Punkte.

US-Öl unter 16 Dollar

Nach einer Stabilisierung zum Ende vergangener Woche haben die Ölpreise am Montagmorgen wieder nachgegeben. Der Preis für US-Öl fiel wegen knapper werdender Öllager im asiatischen Handel unter die Marke von 16 Dollar. Besonders im Fokus steht die Lage in Cushing im Bundesstaat Oklahoma, dem Hauptumschlagplatz für US-Erdöl. Vor einer Woche war der Preis für US-Öl zum Kontraktwechsel zeitweise in den Negativbereich gerutscht.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 20,84 Dollar. Das waren 60 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,69 Dollar auf 15,25 Dollar je Barrel.

Marktbeobachter verwiesen auf die geringe Nachfrage nach Rohöl in führenden Industriestaaten. Trotz erster Anzeichen für eine leichte Verbesserung der Lage in den am stärksten vom Coronavirus getroffenen europäischen Ländern und der vorsichtigen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen bleibt die Wirtschaft in Europa und vielen anderen Staaten weltweit nach wie vor gehemmt.

Nach Einschätzung von Experten der US-Bank Goldman Sachs könnten die weltweiten Lager für Rohöl innerhalb der nächsten drei Wochen voll sein. Händler, Ölverarbeiter und Infrastruktur-Anbieter versuchen daher auf immer neuen Wegen, Öl zu lagern.

"Die Sorge um weltweit wachsende Lagerbestände, besonders in den USA wo die Corona-Pandemie die Benzin-Nachfrage drückt, belasten die Ölpreise weiterhin", sagte Kim Kwangrae, Experte beim Rohstoffhändler Samsung Futures. "Während die Opec begonnen hat, ihre Förderung zurückzufahren, hat sich bei der Nachfrage immer noch nichts verändern. Das wird die Preise weiter nach unten ziehen."

Euro legt zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Montag an die Kurserholung vom Freitag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0800 Dollar festgesetzt.

Damit sind die jüngsten Kursverluste des Euro vorerst gestoppt. In der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung noch etwa um zwei Cent gefallen und am Freitag zeitweise bis auf 1,0727 Dollar gesunken. An diesem Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten.

Zu den Gewinnern zählte auch der australische Dollar, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Zuvor hatten einige Regionen des Landes angekündigt, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu lockern.

Mit Nachrichtenagenturen