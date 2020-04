Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Der Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences scheint unwirksam zu sein - Anleger zeigen sich enttäuscht. Schon in Asien und den USA verzeichneten die Märkte hohe Verluste. In Deutschland stehen die Aktien von Lufthansa und Uniper im Fokus.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen droht wegen mauer Vorgaben aus Übersee ein negativer Wochenausklang: Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Freitag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 2,06 Prozent auf 10.297 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Abschlag von rund drei Prozent an. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Euro-Zone dürfte am Freitag ebenfalls zunächst stark unter Druck geraten.

Einen Dämpfer versetzte bereits den Anlegern an der Wall Street die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences Börsen-Chart zeigen . Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, meldete die "Financial Times". Die Ergebnisse waren anscheinend unabsichtlich öffentlich geworden und sowohl Gilead als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchten Investoren und Öffentlichkeit zu beruhigen, was ihnen aber nicht gelang.

Die Anleger hätten viel Hoffnung in das Mittel gesetzt und so auch schwache Wirtschaftsdaten als wahrscheinlich nur kurzfristige Erscheinung besser ertragen, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Handelshaus Axitrader. Die Risikobereitschaft vor dem Wochenende dürfte nun noch geringer ausfallen. Dafür sorgt auch die weiter angespannte Lage am Ölmarkt und die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Im Handelsverlauf steht das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland auf dem Kalender. Es wird im April erneut ein starker Rückgang des wichtigen Konjunkturindikators erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage dürfte angesichts von Werks- und Geschäftsschließungen stark nachgeben.

Lufthansa unter Druck, Uniper gefragt

Am Aktienmarkt steht erneut die Lufthansa Börsen-Chart zeigen im Fokus. Der Luftfahrtkonzern hatte kurz vor Handelsschluss am Donnerstag für das erste Quartal einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro vermeldet und kann sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten. Für das laufende zweite Jahresviertel wird ein noch deutlich höheres Minus erwartet. Vor diesem Hintergrund reißen die negativen Analystenkommentare nicht ab. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien mehr als 2 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Der Energiekonzern Uniper Börsen-Chart zeigen aber vermeldete für diese Zeiten ungewöhnliches: Man halte an dem Jahresausblick "auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin vollumfänglich fest", teilte das Unternahmen mit. Zahlreiche Firmen hatten sich hingegen in den letzten Wochen von ihren Prognosen für 2020 verabschiedet. Die Börse spendete denn auch am Freitag Beifall: Auf Tradegate stiegen die Papiere um 6 Prozent.

Märkte in Asien mit Verlusten

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag mit Kursverlusten gestartet. Auch hier belasteten die Zweifel an den Fortschritten bei der Entwicklung von Covid-19-Medikamenten die Kurse.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 19.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen sank um 0,6 Prozent und lag bei 1417 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Dow Jones gibt Gewinne fast komplett wieder ab

Auch in den USA hatten die zerschlagenen Hoffnungen auf ein mögliches erstes Mittel gegen Covid-19 den Anleger am Donnerstag die wieder erwachte Risikofreude verdorben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab seine Gewinne bis Handelsschluss nahezu vollständig ab. Es blieb dem US-Börsenbarometer letztlich nur ein Plus von 0,17 Prozent auf 23.515,26 Punkte. Im frühen Handel war es angesichts einer fortgesetzten Erholung der Ölpreise noch um 1,7 Prozent gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 drehte in die Verlustzone und ging mit minus 0,05 Prozent auf 2797,80 Zähler fast unverändert aus dem Tag. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen sank um 0,27 Prozent auf 8641,50 Punkte.

Auch die zwar nicht überraschenden, aber dennoch beunruhigenden sehr schwachen Wirtschaftsdaten rückten wieder in das Bewusstsein der Anleger. So hatten in der vergangenen Woche weitere 4,4 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Am Häusermarkt war im März die Zahl der Neubauverkäufe so stark eingebrochen wie zuletzt 2013. Wie außerdem das Institut IHS Markit mitteilte, sackte im April inmitten der Viruskrise die Stimmung von US-Unternehmen auf ein Rekordtief.

Euro leicht gefallen

Der Euro-Kurs Börsen-Chart zeigen ist am Freitag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0767 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit etwas niedriger als noch in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0772 (Mittwoch: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Die Ergebnisse des Gipfels der Europäischen Union zur Corona-Krise lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Gipfel billigte am Donnerstag ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber weiterhin umstritten.

Nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann hat der EU-Gipfel dem Euro geschadet. Die Ergebnisse seien "Wischiwaschi". Wieder müsse die EZB die Feuerwehr spielen, um die Probleme der Euro-Zone zu lösen.

Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutliche Erholung vom Vortag fortgesetzt. Ausschlaggebend war am Mittwoch jedoch keine Entspannung bei Nachfrageschwäche und Angebotsüberfluss, vielmehr sorgten politische Spannungen zwischen den USA und Iran für steigende Risikoprämien bei Rohöl.

Nach einem Zwischenfall auf offener See hatte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch die Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, sollten sie sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen. Am Donnerstag reagierte Iran scharf mit Gegendrohungen. Die Beziehungen zwischen den USA und dem ölreichen Iran sind seit langem stark belastet.

Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zuletzt 22,48 Dollar. Das waren 1,15 Dollar mehr als am Vortag. Die US-Sorte WTI wurde je Barrel zu 17,70 Dollar gehandelt. Sie kostete damit 1,20 Dollar mehr als am Donnerstag. Dagegen waren die Erdölpreise am Montag und Dienstag noch kollabiert. Auch die Börsen wurden dadurch stark belastet, da mit dem Preiskollaps Sorgen um den amerikanischen Energiesektor verbunden sind.

Nachdem sich der Aktienmarkt im Zuge der steigenden Ölpreise wieder etwas erholt hatte, gab US-Finanzminister Steven Mnuchin zuletzt bekannt, ein Kreditprogramm für die angeschlagene Ölindustrie des Landes zu erwägen. Laut mit der Sache vertrauter Personen würden die Kredite über die Notenbank Fed bereitgestellt werden. Das Instrument sei jedoch nur eine unter mehreren Optionen: "Wir haben uns noch nicht entschieden", hieß es von Mnuchin.

Trotz der aktuellen Erholung blieb der enorme Angebotsüberhang am Markt für Rohöl ungebrochen. Aus Sicht von Marktbeobachtern wird das auch anhalten, weswegen Erdölverarbeiter sich zuletzt einen Wettlauf um Frachtkapazitäten auf Schiffen lieferten um überschüssiges Benzin und Kerosin zu lagern. Daneben versuchten auch Pipeline-Betreiber mehr Lagerplatz zu schaffen.

Da bisher noch kein Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist, stellt sich der Markt auf eine länger anhaltende Nachfrageschwäche ein, die die Ölindustrie verändern wird. Wie die Weltbank mitteilte, rechne sie nach dem Einbruch am Ölmarkt mit der schwächsten Erholung der Geschichte.

Marktbeobachter hoffen mit den ab 1. Mai beginnenden Produktionskürzungen, die von führenden Ölnationen vereinbart wurden, zunächst auf eine Phase der relativen Stabilität. Der Start der Kürzungen sei "sehr aufbauend", hieß es von Michael McCarthy, Stratege beim Broker CMC Markets Asia Pacific. Es scheint als ob der durchschnittliche Preis für WTI sich in naher Zukunft zwischen 15 und 20 Dollar je Barrel bewegen wird.

Mit Nachrichtenagenturen