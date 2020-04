Bulle und Bär an der Börse in Frankfurt

Die Ölpreise erholen sich weiter, das beruhigt Anleger weltweit. Die Wall Street schloss am Vorabend mit deutlichen Gewinnen und auch in Asien zeichnet sich ein positiver Trend ab. Im Fokus stehen die Aktien von Daimler.

Unmittelbar vor einem weiteren EU-Gipfel zur Coronavirus-Krise wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft 1,6 Prozent auf 10.415 Punkte zugelegt.

Börsianer erwarten von den Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs die Verabschiedung eines weiteren Hilfspaketes für die Wirtschaft. Allerdings könnte der Streit um die Ausgabe von "Corona-Bonds", die von den Euro-Staaten gemeinsam garantiert werden, die Gespräche belasten, sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Daneben stehen die Stimmungsbarometer der deutschen Verbraucher sowie der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Bei Ersterem erwarten Experten für Mai einen Rückgang auf minus 1,8 Punkten von plus 2,7 Zählern im Vormonat. Die Einkaufsmanager-Indizes für April seien voraussichtlich auf 31 (Deutschland) und 25,7 (Euro-Zone) zurückgegangen und liegen damit weit von der Marke von 50 Punkten entfernt, die Wachstum signalisiert.

In den USA stehen am Nachmittag vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus. Nach dem zuletzt dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen Experten mit zusätzlichen weiteren 4,5 Millionen Arbeitslosen.

Auf Trab hält Börsianer außerdem die erneute Flut von Firmenbilanzen. Unter anderem öffnet der Chiphersteller Intel Börsen-Chart zeigen seine Bücher. Daimler Börsen-Chart zeigen verbuchte wegen der Krise zum Jahresauftakt einen Gewinneinbruch und kippte seine Prognose für das Gesamtjahr. Mit einem Auge schielen Investoren zudem auf den Ölmarkt, dessen Kurskapriolen die Börsen in den vergangenen Tagen in Turbulenzen gestützt hatten.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Ölpreise erholen sich weiter

Die leichte Erholung der Ölpreise hat sich am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Im Zuge der anhaltenden Doppelbelastung aus Angebotsschwemme und Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Pandemie, bleiben die Ölpreise dennoch belastet.

Im asiatischen Handel kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zuletzt 21,80 Dollar. Das waren 1,45 Dollar mehr als am Vortag. Die US-Sorte WTI wurde je Barrel zu 15,21 Dollar gehandelt. Sie kostete damit 1,46 Dollar mehr als am Dienstag. Zum Wochenstart war der Preis eines mittlerweile ausgelaufenen Terminkontrakts auf US-Öl unter die Nulllinie gefallen. Es war das erste Mal überhaupt, dass so etwas passiert ist.

Grund für diesen Preissturz waren neben der Sorge um genügend Rohöl-Lagerkapazitäten auch Engpässe am Lieferterminal Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma. Jedoch litt auch der Preis für europäisches Öl zusehends. Am Mittwoch fiel dieser bis auf 15,98 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 1999. Am Nachmittag erholten sich die Notierungen dann aber sichtlich.

Ausschlaggebend für die dann steigenden Ölpreise war eine Drohung von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran. Trump twitterte, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See. Am Ölmarkt stiegen nach Trumps Drohung die Risikoprämien an. Das Verhältnis zwischen den USA und dem ölreichen Iran ist stark belastet.

Doch diese Erholung könnte laut der Rohstoffbörse ICE Futures Europe nicht von Dauer sein. Bereits am Dienstag gab die für den Brent-Preis entscheidende Handelsplattform bekannt, man bereite sich auch bei der Nordseesorte auf negative Preise vor. Solange Produktionskürzungen nicht mit der eingebrochenen Nachfrage am Markt Schritt halten, erwarte das Unternehmen Preise nahe oder unter der Nulllinie. Derweil passen auch Händler ihre Risikomodelle an die neuen Realitäten an.

Ungeachtet der jüngsten Preissteigerungen ist die Lage am Ölmarkt nach wie vor drastisch. Sie ist gekennzeichnet durch eine massiv fallende Nachfrage wegen der Corona-Krise, einem viel zu hohen Angebot und zur Neige gehende Lagerkapazitäten. Am Dienst hatte das American Petroleum Institute (API) einen erneut starken Zuwachs der amerikanische Rohölvorräte gemeldet. Am Mittwoch folgte das US-Energieministerium und teilte ebenfalls einen erheblichen Anstieg der Erdölvorräte mit.

Auch Marktbeobachter schätzten die Turbulenzen am Ölmarkt zuletzt als mehr als nur eine Anomalie des Terminhandels ein. "Obwohl manche die negativen WTI-Preise am Anfang der Woche als Kapriole des Future Marktes sehen, ist es ein unheilvolles Zeichen", hieß es Victor Shum, Vizepräsident für Energieberatung beim britischen Marktforschungsinstitut IHS Markit. Es zeige die brutalen Marktkräfte, die die Produzenten dazu zwingen sich auf eine wesentlich niedrigere weltweite Öl-Nachfrage einzustellen.

Asiatische Börsen mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte stiegen am Donnerstag. Die Kombination aus einer Erholung der Rohölpreise und dem Versprechen weiterer US-Staatshilfen zur Abfederung der vom Coronavirus betroffenen Wirtschaft beruhigten die Sorgen der Anleger.

Es wird erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus voraussichtlich am Donnerstag ein viertes Coronavirus-Maßnahmenpaket auf den Weg bringt, das bereits einstimmig vom Kongress abgesegnet wurde. Damit würde der Rettungsschirm insgesamt fast drei Billionen Dollar umfassen.

Analysten glauben daher, dass nach dem Fall der Kurse der Tiefpunkt erreicht sei. Dennoch habe sich die jüngste Erholung eng auf die großen Tech-Firmen konzentriert, sagte Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. Shah glaubt jedoch, dass die Marktpositionierung nun dazu führen könnte, die Märkte nach oben zu treiben, unterstützt durch solide politische Impulse auf der ganzen Welt. "Investoren haben sinnvolle Cash-Positionen aufgebaut, die darauf hindeuten, dass das sinnlose Verkaufen ein Ende hat, sondern dass die Anleger genügend Mittel haben, um die Vorteile von attraktiv bewerteten Risikoaktiva zu nutzen."

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 19.266 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1414 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Erholungsgewinne nach Ölpreis-Crash

Auch die US-Börsen hatten zuvor nach zwei verlustreichen Tagen wieder zugelegt. Auftrieb gab auch hier die deutliche Erholung am Ölmarkt. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem positive Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete den Tag mit einem Aufschlag von 1,99 Prozent auf 23.475,82 Punkte. Damit erholte sich der US-Leitindex etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen zwei Handelstage. Der marktbreite S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 2,29 Prozent auf 2799,31 Zähler und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen rückte um 3,11 Prozent auf 8664,64 Punkte vor.

Euro stabilisiert sich

Nach Verlusten am Vortag hat sich der Euro Börsen-Chart zeigen am Donnerstag über 1,08 US-Dollar stabilisiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0826 Dollar gehandelt. Sie notierte damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0867 (Dienstag: 1,0837) US-Dollar festgesetzt.

Der Markt ist weiterhin durch eine hohe Unsicherheit durch die Corona-Krise geprägt. Für etwas Entspannung sorgten die etwas erholten Ölpreise. Davon profitierten Rohstoffwährungen wie die norwegische Krone und der russische Rubel.

Mit Nachrichtenagenturen