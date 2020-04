Der Ölpreis-Absturz verunsichert Anleger weltweit. Dow und Nasdaq schlossen am Vortag tief im Minus. Am Mittwoch wird der Dax jedoch stabil erwartet. Im Fokus der Anleger steht weiterhin der Ölmarkt.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag zeichnet sich im Dax Börsen-Chart zeigen zur Wochenmitte zunächst eine kleine Beruhigung ab. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Dax am Mittwoch mit leichten Gewinnen (1 Prozent) bei 10.360 Punkten starten. Damit bleibt er nur knapp über dem Vorwochentief von 10.239 Punkten. Am Vorabend hatte der Dax bei 10.249 Punkten geschlossen. Am Mittwoch Morgen stützen jedoch die positiven US-Futures, die auf eine mögliche Stabilisierung am Nachmittag an der Wall Street hindeuten.

Fortgesetzt heftige Turbulenzen am Rohölmarkt hatten den US-Börsen am Dienstag einen weiteren sehr schwachen Handelstag eingebrockt. Zudem hat die Coronavirus-Pandemie die Märkte weiter fest im Griff. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen büßte letztlich 2,67 Prozent auf 23 018,88 Punkte ein, nachdem der US-Leitindex bereits tags zuvor 2,4 Prozent verloren hatte. So stark hat das weltweit bekannteste Börsenbarometer seit Anfang April nicht mehr nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel am Dienstag mit einem Abschlag von 3,07 Prozent auf 2736,56 Zähler. Der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen schloss 3,6 Prozent im Minus. In den vergangenen Wochen dagegen hatten sich die US-Börsen spürbar von dem virusbedingten Crash erholen können.

Asien überwiegend mit Verlusten

Die schwachen Vorgaben von der Wall Street, der andauernde Ölpreisrutsch und die Unsicherheit über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kommt weiterhin die Corona-Krise und die Ungewissheit über das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen sank zuletzt um eineinhalb Prozent. In China büßte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,1 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong sank um etwas mehr als ein halbes Prozent.

Ölmarkt weiterhin im Blick

Im Fokus der Anleger steht der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Am Ölmarkt bilden derzeit schwache Nachfrage im Zuge der Corona-Krise und fehlende Lagerstätten eine explosive Mischung. Zeitweise war bei der US-Sorte WTI sogar für die Abnahme von Öl Geld bezahlt worden.

Bafin will Wirecard genauer prüfen

Zudem rollt eine erneute Welle von Firmenbilanzen auf Anleger zu. Ebenso wie am Ölmarkt gelte das Hauptaugenmerk den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft, sagten Börsianer. Unter anderem öffnen der Chip-Hersteller STMicro und US-Laborausrüster Thermo Fisher ihre Bücher. Letztere will den deutschen Konkurrenten Qiagen Börsen-Chart zeigen für gut zehn Milliarden Dollar übernehmen.

Im Fokus steht aber auch Wirecard Börsen-Chart zeigen, zum einen steht die Veröffentlichung der KPMG-Prüfung demnächst bevor, zum anderen will die BaFin nicht nur bei diesem, sondern auch bei anderen Zahlungsdienstleistern die Geldwäscheprävention genauer unter die Lupe nehmen. Die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen hatte gestern gegen den Trend im späten Handel weiter zugelegt und notierte zuletzt bei 124 Euro.

Ölpreis fällt weiter

Am Ölmarkt geht es weiter kräftig nach unten. Zum Handelsstart am Mittwoch stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Der Preis für den Juni-Future, der kommende Woche ausläuft, fiel um bis zu 3,35 Dollar oder 17 Prozent auf 15,98 Dollar. Damit kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent erstmals seit 1999 weniger als 16 Dollar.

Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen und lag bei 16,64 Dollar - das Minus beträgt aber immer noch mehr als 2,69 Dollar oder knapp 14 Prozent. Damit beschleunigt sich auch beim Brent-Öl die Talfahrt dramatisch. Mitte April hatte ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte noch rund 30 Dollar gekostet.

Auch beim Brent rückt das Ende des Terminkontrakts mit der kürzesten Laufzeit näher. Zum Wochenauftakt war vor allem der Markt für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) im Fokus gestanden. Dort hatte ein sogenannter Kontraktwechsel für historische Marktverwerfungen gesort - der Preis für den Terminkontrakt zur Auslieferung für Mai war am Montag heftig ins Minus gerutscht.

Das heißt, dass für die Abnahme von Öl Geld bezahlt wurde. Grund dafür war, dass es derzeit in den USA wegen der vielen Beschränkungen infolge der Corona-Krise stark gesunkenen Nachfrage kaum noch Lager für Öl gibt und vor der Westküste viele voll geladene Tanker liegen.

Inzwischen ist der WTI-Mai-Kontrakt ausgelaufen und der Juni-Future gab am Mittwoch nach heftigen Verlusten zum Wochenauftakt weiter nach - zuletzt gab der Kurs 59 Cent oder rund fünf Prozent auf 10,98 Dollar. Damit summieren sich die Kursverluste seit vergangenen Freitag auf rund 56 Prozent.

Euro verliert leicht gegenüber Dollar

Der Eurokurs Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0850 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0837 US-Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich im frühen Handel in engen Grenzen. Die Unsicherheit bleibt angesichts der Corona-Krise und den Turbulenzen an den Rohölmärkten hoch. Davon profitierte neben der Weltleitwährung Dollar vor allem der japanische Yen, der als sicherer Hafen gilt.

Im weiteren Handelsverlauf werden Daten zum französischen Geschäftsklima erwartet. Frankreich ist von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Volkswirte erwarten im April erneut eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den Unternehmen.

