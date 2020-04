Der Ölpreis-Absturz hat Anleger weltweit verunsichert. Nachdem die Börsen in Asien und in den USA in die Verlustzone rutschten, wird auch der Dax tiefer erwartet. Im Fokus stehen die Aktien von SAP

Unter dem Eindruck der Turbulenzen am Ölmarkt schließt sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien an. Kurz nach der Eröffnung notierte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent tiefer bei 10.516 Punkten.

Im US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen waren dem Zwischenhoch vom Freitag zunächst keine Anschlusskäufe gefolgt, sondern er rutschte wieder deutlich unter 24.000 Punkte. Der Dax war derweil mehrfach an der Marke von 10.700 Punkten abgeprallt.

Sorgen machen den Anlegern die Turbulenzen mit historischen Verlusten am Ölmarkt. Angebot und Nachfrage klaffen derzeit stark auseinander. Die Corona-Pandemie legt die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch kräftig. Die Öllager drohen überzulaufen. Sollte nun die US-Ölindustrie mit ihren vielen kleineren Unternehmen noch stärker unter Druck geraten, fürchten Experten eine Pleitewelle, die womöglich auch die Finanzbranche belasten könnte.

Am Vortag war der Preis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) der amerikanischen Ölsorte WTI zur Lieferung im Mai auf unter Null gesunken. Das bedeutet, Käufer werden bei der Abnahme des Öls Geld erhalten. Zuletzt zeichnete sich allerdings eine Beruhigung am Ölmarkt ab. Der Ölpreis zeige eindrucksvoll, wie schlecht es um die Wirtschaft bestellt ist und dass es wirtschaftlich keine schnelle Erholung geben werde, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Neben den Verwerfungen am Ölmarkt kommen aktuell auch noch Spekulationen über die politische Entwicklung in Nordkorea ins Spiel, da der Machthaber des Landes, Kim Jong Un, sich Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

SAP verliert Co-Chefin

Bei den Einzelwerten steht SAP Börsen-Chart zeigen im Fokus der Anleger. Nach nur einem halben Jahr verabschiedet sich der Technologiekonzern wieder von der Doppelspitze. SAP-Aktien gaben in den ersten Handelsminuten bis zu 3,1 Prozent nach.

Die Zahlen von Sartorius Börsen-Chart zeigen nannte ein Börsianer besser als erwartet. Er warnte aber vor möglichen Gewinnmitnahmen. Auf Tradegate ging es für die Anteile um 0,4 Prozent nach unten zum Xetra-Schluss.

Vorbörslich nach unten mit 1,8 Prozent auf Tradegate ging es für die Anteile des Medizin- und Sicherheitstechnik-Herstellers Drägerwerk Börsen-Chart zeigen nach einer Kapitalerhöhung.

Ölpreis-Absturz lastet auf asiatischen Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte sind infolge des Absturzes des US-Ölpreises der Wall Street ins Minus gefolgt. Auch die Sorgen der Anleger vor den Folgen des Coronavirus bestimmten weiterhin die Börsen.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,6 Prozent tiefer bei 19.359 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1411 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,49 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0862 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9702 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0834 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0514 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2400 Dollar.

Dow Jones gibt ebenfalls nach

Der starke Verfall der Rohölpreise hat am Montag auch die Stimmung an der Wall Street zum Kippen gebracht. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen , der im Handelsverlauf mehrfach um die Marke von 24.000 Punkten kämpfte, schloss letztlich wieder deutlich darunter.

Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen beendete der Dow den Tag mit einem Abschlag von 2,44 Prozent auf 23.650,44 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,79 Prozent auf 2823,16 Zähler. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen büßte 1,20 Prozent auf 8726,51 Punkte ein.

Lage am US-Ölmarkt beruhigt sich

Am US-Ölmarkt zeichnet sich nach dem historischen Verfall eines Terminkontrakts und allgemein hohen Verlusten zum Wochenauftakt eine Beruhigung ab. So zog der Preis für amerikanisches Leichtöl (WTI) zur Auslieferung im Juni in den frühen Handelsstunden am Dienstag um rund einen Dollar oder knapp fünf Prozent auf 21,44 Dollar an, nachdem er am Vortag noch um fast ein Fünftel gefallen war.

Auch der Mai-Terminkontrakt, der am Dienstag ausläuft und am Montag bis auf minus 40,32 Dollar gefallen war, drehte zumindest wieder ins Plus und kostete zuletzt etwas mehr als einen Dollar. Erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 hatten am Montag Käufer bei der Abnahme von Öl Geld erhalten. Zudem war der Preisunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgende Terminkontrakte noch nie so hoch.

Den Turbulenzen am US-Ölmarkt konnte sich auch der Handel mit der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen nicht entziehen - hier hatte der Wechsel von den Mai- auf den Juni-Kontrakt schon vor einiger Zeit stattgefunden. Dieser verlor am Montag 2,51 Dollar oder knapp neun Prozent auf 25,57 Dollar und gab am Dienstag in den ersten Handelsstunden leicht nach.

Euro gibt nach

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag im frühen Handel angesichts der hohen Verunsicherung nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0832 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,0871 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0860 (Freitag: 1,0860) Dollar festgesetzt.

Die Finanzmärkte werden weiterhin durch eine hohe Verunsicherung durch die Corona-Krise geprägt. Davon profitiert oft der US-Dollar als Weltleitwährung. "Derweil zeigen die konjunkturellen Datenveröffentlichungen mit teilweise extremen negativen Ausschlägen, wie groß die Schäden sind, die die Viruspandemie angerichtet hat", kommentierten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die jüngsten Turbulenzen an den Rohölmärkten sorgen für zusätzliche Beunruhigung.

Vor der anhaltend hohen Verunsicherung profitiert der japanische Yen. Die oft als sicherer Hafen gesuchte Währung legte zu Euro und Dollar zu

