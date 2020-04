Bulle und Bär an der Börse in Frankfurt

Am Montag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag war er in der Hoffnung auf einen raschen Ausweg aus der Coronavirus-Krise 3,1 Prozent fester bei 10.625 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Pandemie bleibt weiter das alles bestimmende Thema an den Börsen. In Deutschland wird zwar die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren, so sollen unter anderem bald kleinere Einzelhandelsunternehmen wieder ihre Türen öffnen dürfen. Doch andere Bereiche, vor allem das Gastgewerbe, stehen weiterhin still.

Die Bundesregierung plant nun weitere Hilfen für besonders gebeutelte Branchen. Die Krise löst eine schwere Rezession weltweit aus. Aufschluss darauf, wie tief der Fall wird, liefern unter anderem die Daten zur Handelsbilanz in der Euro-Zone, die am Vormittag vorgelegt werden.

Auch Unternehmen leiden schwer - wie schwer, geht aus den Bilanzberichten hervor, die unter anderem von Philips Börsen-Chart zeigen, IBM Börsen-Chart zeigen und Vivendi Börsen-Chart zeigen folgen.

An der New Yorker Wall Street notierten die Futures der wichtigsten Börsenindizes am Montagmorgen (MEZ) allesamt leicht im Minus. Dem US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der Dax über die 10 820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der Osterpause zunächst die Kräfte verlassen hatten.

In Asien notierten die Indizes uneinheitlich. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen verlort rund 1,1 Prozent auf 19.685 Punkte. In Shanghai legte der Leitzindex leicht zu, der Hang Seng Börsen-Chart zeigen notierte geringfügig im Minus.

Preis für US-Öl WTI bricht ein

Trotz der von den größten Ölförderländern vereinbarten drastischen Produktionsdrosselung ist der Ölpreis erneut dramatisch abgestürzt. Angesichts der geringen Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie sank im frühen Handel am Montag in Asien der Preis für ein Barrel der US-Referenzsorte WTI um etwa 19 Prozent auf 14,84 Dollar. Dies war der niedrigste Stand seit rund zwei Jahrzehnten. Der Preis für die Nordseesorte Brent ging nur um 1,5 Prozent auf 27,64 Dollar zurück.

Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt am Freitag bringt dem Dax Börsen-Chart zeigenein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise zog der Leitindex zeitweise um mehr als 4 Prozent an. Zum Handelsschluss stand der Index mit 3,15 Prozent im Plus bei 10.625 Punkten. Vor Ostern war er bei knapp 10.565 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 0,6 Prozent.

rei mit Nachrichtenagenturen