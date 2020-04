An der Wall Street schafft der Dow Jones im späten Geschäft den Sprung ins Plus. Vorbörslich stehen die Futures satt im Plus und geben ein klares Kaufsignal auch für Dax und Co. Der deutsche Leitindex wird seine Position über 10.500 Punkten festigen können, sagen Händler.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich dank positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten ein versöhnlicher Wochenabschluss ab. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen Leitindex rund zwei Stunden auf 10.626 Punkte und damit 3,15 Prozent höher als am Donnerstag. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So habe eine Bericht vage Hoffnungen geweckt, dass ein Mittel des Pharmaunternehmens Gilead Sciences Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt habe.

Zugleich notierten die Futures der wichtigsten Aktienindizes in den USA mit jeweils rund 3 Prozent zu dieser frühen Stunde im Plus, nachdem der Dow Jones Börsen-Chart zeigen im späten Geschäft am Donnerstag gerade noch den Sprung in den grünen Bereich geschafft hatte.

Sollte der Dax Börsen-Chart zeigen das indizierte Plus im Xetra-Handel behaupten, würde er auf ein leichtes Wochenplus zusteuern. Zudem würde er sich in der achten Woche des Corona-Crashs weiter über der Marke von 10.000 Punkten stabilisieren. Nach wie vor sind sich die Experten nicht sicher, wohin die Reise am Aktienmarkt in der weiter schwelenden Corona-Pandemie geht.

Kleines Wochenplus für Dax in Sicht - Krisenminus noch bei 24 Prozent

Im jetzt seit acht Wochen anhaltenden Corona-Crash war der Dax bis Mitte März um bis zu knapp 40 Prozent auf 8255 Punkte abgesackt, konnte sich aber in den vergangenen Wochen kräftig erholen - aktuell beläuft sich das Krisenminus noch auf 24 Prozent. Viele Analysten halten dies aber für eine sogenannte Bärenmarkt-Rally, in der es in einer länger anhaltenden Talfahrt zwischendrin kräftig nach oben geht. Andere glauben aber, dass sich der Markt erst einmal auf diesem Niveau stabilisieren kann. Am Freitag stützten die Vorgaben aus den USA - dort legte das Coronavirus derzeit die Wirtschaft lahm und lässt die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe schießen.

US-Präsident Donald Trump gab in der Nacht auf Freitag seinen Plan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bekannt. Er will das Land mit neuen Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus.

Am frühen Freitagmorgen wurden bereits die Daten für das Wirtschaftswachstum Chinas veröffentlicht. Chinas Wirtschaft ist wegen der Corona-Pandemie erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank im ersten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 6,8 Prozent. Es ist der erste negative Wert seit mindestens 1992, als die Volksrepublik damit begann, Wachstumszahlen quartalsweise zu veröffentlichen. Der Rückgang fiel zudem etwas stärker aus als von Experten erwartet.

Wall Street: Dow Jones schafft im späten Geschäft den Sprung ins Plus

Mit einem Endspurt war an der New Yorker Wall Street zuvor dem Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag doch noch der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Der US-Leitindex ging mit plus 0,14 Prozent auf 23.537 Punkten ins Ziel. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,58 Prozent auf 2799 Punkte vor. Technologie-Aktien waren wie an den Vortagen erneut besser als die Standardwerte. So gewann der Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen 1,93 Prozent auf 8757 Punkte. Marktbeobachter glauben, dass viele Tech-Unternehmen gestärkt aus der Virus-Krise herausgehen werden.

Neue Wirtschaftsdaten aus den USA fielen abermals verheerend aus. So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab und liegt signifikant unter den Erwartungen. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Pandemie in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. So wurden in der vergangenen Woche 5,2 Millionen Neuanträge registriert. Innerhalb eines Monats haben damit rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Nachdem die meisten Großbanken ihre Quartalsbilanzen in dieser Woche bereits veröffentlicht hatten, folgten nun Morgan Stanley Börsen-Chart zeigen, KeyCorp und die Bank of New York Mellon. Und auch Morgan Stanley teilte mit, angesichts der Covid-19-Krise hohe Rückstellungen für faule Kredite gebildet zu haben, was zu Lasten der Gewinne ging. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel der Überschuss um rund 30 Prozent. Lange recht deutlich im Minus, reduzierten die Anteile dieses zum Schluss auf nur noch 0,10 Prozent. KeyCorp-Papiere verloren fünfeinhalb Prozent, jene von BNY Mellon indes gewannen knapp viereinhalb Prozent.

Höhenflug bei Amazon und Netflix setzt sich fort

ei den Aktien von Amazon Börsen-Chart zeigen und Netflix Börsen-Chart zeigen setzte sich der Höhenflug mit weiteren Kursrekorden fort. Amazon stiegen zum Handelsende um fast viereinhalb Prozent, Netflix um fast drei Prozent. Im internationalen Vergleich aller großen Technologiewerte werde sich Amazon voraussichtlich als einer der Gewinner der Virus-Pandemie herauskristallisieren, schrieben die Autoren des wöchentlich erscheinenden Bernecker-Börsenbriefs. Dem Streaming-Anbieter und Filmproduzenten Netflix kommt zugute, dass viele Menschen wegen der Einschränkungen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens derzeit zuhause sind und mehr Interesse haben, Filme zu schauen.

Aktien der US-Fluggesellschaften mit erneut hohen Verlusten

Die von den Folgen der Corona-Pandemie gezeichneten US-Airlines erlitten abermals sehr hohe Kursverluste. United Airlines ließ verlauten, die Nachfrage sei im Grunde genommen gleich Null und Signale einer Besserung in naher Zukunft gebe es nicht - die United-Anteile sackten um mehr als elf Prozent ab, American Airlines um fast zehn Prozent. Im Dow waren die Anteile des Flugzeugbauers Boeing Börsen-Chart zeigen der größte Verlierer mit einem Minus von etwas mehr als acht Prozent.