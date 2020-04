Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch trotz Gesprächen über vorsichtige Lockerungen in einigen Ländern zur Ankurbelung der Wirtschaft ins Minus gerutscht. Warnungen vor der schlimmsten globalen Rezession seit den 30er Jahren unterstrichen den wirtschaftlichen Schaden, den der Coronavirus-Ausbruchs bislang angerichtet hat. Auch Chinas Senkung des wichtigen mittelfristigen Zinssatzes auf Rekordtief, gab den Börsen nicht den nötigen Schwung.

"Die Abflachung von Infektionskurven und die Gedanken an mehr Stimulus gibt allen Auftrieb", sagte Stephen Innes, Chef-Global Marktstratege bei AxiCorp. "Allerdings könnte das Bild trügerisch sein, da sich hinter den Schlagzeilen ein Sturm zusammenbraut - was darauf hindeutet, dass es noch viel zu befürchten gibt." Selbst als einige US-Bundesstaaten eine Lockerung der Beschränkungen in Betracht gezogen hatten, stieg die Zahl der Todesopfer des Landes um mindestens 2.228, laut einer Reuters-Zählung ein Ein-Tages-Rekord.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 19.521 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1435 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,10 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0533 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9607 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0976 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0548 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2607 Dollar.

Spekulationen auf eine nahende Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in den USA hatten der Wall Street am Dienstag noch Auftrieb gegeben. Mehrere US-Bundesstaaten wollen eine gemeinsame Exit-Strategie aus den aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens entwickeln. Allerdings gibt es darüber Streit mit US-Präsident Donald Trump, der von einer "Meuterei" sprach. Nach Angaben eines Beraters will Trump in den kommenden Tagen selbst Ankündigungen zum Wiederanfahren der amerikanischen Wirtschaft machen.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 2,4 Prozent auf 23.949 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 4,0 Prozent auf 8.515 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 3,1 Prozent auf 2.846 Punkte zu.

Besonders gefragt waren die Titel des Online-Händlers Amazon Börsen-Chart zeigen, der angesichts der Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern vom Kaufverhalten der Kunden profitierte. Die Anteilsscheine stiegen um mehr als fünf Prozent.

Die Titel von JPMorgan Börsen-Chart zeigen und Wells Fargo Börsen-Chart zeigen rutschten dagegen nach anfänglichen Gewinnen um bis zu 3,9 Prozent ab. Milliardenschwere Rückstellungen für Kreditausfälle durch die Virus-Krise verhagelte den Instituten die Bilanzen.

Die Papiere von Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen verteuerten sich um 4,5 Prozent. Der Anbieter von "Dolormin"-Schmerztabletten und "Penaten"-Creme habe sich zum Jahresauftakt in der Virus-Krise überraschend gut geschlagen, schrieb Analyst Joshua Jennings vom Vermögensverwalter Cowen. Der Pharma- und Konsumgüterkonzern sei zwar nicht immun gegen die Corona-Folgen, aber besser geschützt als die Konkurrenz.

Gefragt waren auch die Aktien von Fluggesellschaften wie American, Delta Börsen-Chart zeigen oder United Airlines mit Kursgewinnen von bis zu 6,9 Prozent. Insidern zufolge steht die von den Reisebeschränkungen besonders hart getroffene Branche kurz vor einer Einigung mit der US-Regierung über ein 25 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket.

dpa/rtr/ap