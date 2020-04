Der Dax dürfte nach dem Osterwochenende mit Gewinnen in die neue Woche starten. In den USA legen Tech-Schwergewichte wie Tesla und Amazon deutlich zu. Auch in Asien wagen sich wieder Käufer hervor.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Dienstag nach dem Osterwochenende mit leichten Gewinnen in die verkürzte Handelswoche starten. Die Vorgaben für den deutschen Leitindex sind gemischt: Während die Indizes in Asien überwiegend zulegten, gab der Dow Jones in den USA am Ostermontag wieder nach. Die Ölpreise reagierten kaum auf die beschlossene Förderkürzung der OPEC-Länder. Hoffnung macht Anlegern allerdings die feste Tendenz an der US-Technologiebörse Nasdaq: Schwergewichte wie Tesla, Amazon und Netflix legten dort am Montag deutlich zu, Tesla Börsen-Chart zeigen setzte seine Erholung sogar mit zweistelligen Kursgewinnen fort.

Hoffnungen auf die Erreichung des Höhepunkts der Coronavirus-Epidemie haben den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag ebenfalls zu einem Hoch verholfen. "Die Anzeichen für einen Höhepunkt des Ausbruchs - oder zumindest eine Verlangsamung in einigen Regionen - lenken die Gespräche in Richtung Lockerung der Beschränkungen", schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. Die Stimmung der Investoren ist vor den chinesischen Handelsdaten und Unternehmensgewinnen allerdings noch vorsichtig, da die Anleger über eine globale Rezession besorgt sind.

Alle Augen richten sich daher auf Chinas Handelsdaten: Viele Analysten gehen davon aus, dass Chinas Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, im März-Quartal erstmals seit 1992 stark geschrumpft ist. China legt am 17. April seine Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal vor. Schwachen Daten könnten dazu führen, dass China die geldpolitischen und fiskalischen Impulse intensivieren wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. "Wenn wir größere Anzeichen dafür sehen, dass China die Binnenkonjunktur energisch unterstützt, dann wird sich der globale Industriezyklus in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit großem Elan erholen", schrieb BCA Research mit Sitz in Montreal am Montag in einer Mitteilung. "Dies wird positiv für Rohstoffe sein, insbesondere Industriemetalle, aber es wird dem US-Dollar schaden und die Renditen in die Höhe treiben", fügte er hinzu.

Börse Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 19.464 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1419 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,59 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0428 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9645 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0940 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0555 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,2554 Dollar.

Dow Jones am Ostermontag mit Verlusten - Nasdaq aber stark

Gemischte Vorgaben gibt es aus den USA. Die US-Standardwerte sind am Montag nach dem Osterwochenende berwiegend mit Verlusten in den Handel zurückgekehrt. Die Technologiewerte an der Nasdaq Börsen-Chart zeigen verzeichneten aber Gewinne - dort legten vor allem Tesla, Netflix und Amazon zu.

In der Viruskrise bleibt es bei den alarmierend hohen Infektionszahlen in den USA. Bei knapp 560 000 nachgewiesenen Infektionen sind dort bereits mehr als 22 000 Menschen an den Folgen gestorben. Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages sank mit 1557 aber auf den niedrigsten Stand seit vergangenem Montag.

Dominiert wurde die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie und dem Ölpreis, nachdem sich wichtige Förderländer auf eine beispiellose Drosselung der Produktion geeinigt hatten. Am Ölmarkt reagierten die Preise auf die Förderkürzungen mit zeitweise deutlichen Ausschlägen, denen auch US-Branchenwerte wie ExxonMobil und Chevron folgten. Letztere legten am Ende nur noch moderat um 0,7 Prozent zu, erstere dagegen wurden mit einem Abschlag von 0,9 Prozent nicht zum Profiteur.

Dow Jones trotz Senkung der Öl-Fördermenge schwächer

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab am Ende um 1,39 Prozent auf 23 390,77 Punkte nach, konnte sein Minus von zeitweise mehr als 2 Prozent dabei aber reduzieren. Nach dem Anstieg um mehr als 12 Prozent in der Vorwoche kämen Gewinnmitnahmen nicht überraschend, hieß es am Markt. Ein Börsianer sagte, wegen hoher Ungewissheit steuerten die Finanzmarktteilnehmer "im Blindflug" auf die bevorstehende Berichtssaison zu.

Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Montag um 1,01 Prozent auf 2761,63 Zähler.

Kursrally bei Tesla, Netflix und Amazon stützt Nasdaq

Bei Technologiewerten war die Stimmung gestützt auf die Kursgewinne einiger bedeutender Aktien wie Tesla Börsen-Chart zeigen , Netflix Börsen-Chart zeigen oder Amazon Börsen-Chart zeigen besser. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,14 Prozent auf 8332,74 Punkte zu. Die Aktie von Tesla legte am Montag in den USA um mehr als zehn Prozent zu, während Amazon Börsen-Chart zeigen und Netflix Börsen-Chart zeigen Gewinne von mehr als sieben Prozent verzeichneten.

Amazon und Netflix, die von Anlegern als Profiteure der Corona-Krise gehandelt werden, knüpften mit Anstiegen von 7 Prozent an ihre jüngste Rally an. Beide nehmen allmählich wieder Anlauf auf bisherige Höchststände.

Tesla gewinnt sechsten Tag in Folge, Ford und GM geben weiter nach

Während die Papiere der gestanden Autobauer Ford und General Motors an der Wall Street mit Abgaben von 3,9 beziehungsweise 4,4 Prozent unter den Virussorgen litten, gab die Tesla-Aktie weiterhin ein rosiges Bild ab. Mit einem Kurssprung um 13,6 Prozent sprangen sie im Nasdaq 100 an die Spitze. Für die Titel des Elektroautobauers war dies bereits der sechste Gewinntag in Folge.

Ebay mit neuem Chef

Unter die Gewinner mischten sich an der Nasdaq auch die Ebay-Aktien mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Der Online-Marktplatz hat einen neuen Chef gefunden - Jamie Iannone kommt vom US-Shoppingriesen Walmart. Dessen Aktien legten an der Dow-Spitze um fast drei Prozent zu.

US-Banken melden in dieser Woche Quartalszahlen -JP Morgan schwach

Wegen der Auswirkungen des Coronavirus blickten die Anleger auch bereits sorgenvoll auf die Saison der Unternehmensberichte, die im Wochenverlauf im Bankensektor beginnt.

Allgemein gehörten Banken zu den Branchen, um die Anleger am Montag einen großen Bogen machten. Sie blickten damit nicht gerade ermutigt auf die in den kommenden Tagen erwarteten Quartalszahlen zahlreicher Institute. Den Auftakt macht am Dienstag JPMorgan Börsen-Chart zeigen . Hier sackten die Aktien zu Wochenbeginn im Dow um 4,5 Prozent ab.

Euro knapp über 1,09 US-Dollar

Der Euro behauptete sich mit etwas Mühe über 1,09 US-Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung in New York mit 1,0915 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte am Ostermontag keine Referenzkurse für den Euro festgelegt. Die Staatsanleihen der USA waren bei den Anlegern nicht sonderlich gefragt. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 11/32 auf 107 1/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,76 Prozent.