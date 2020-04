Der Dax wird angesichts guter Vorgaben von der Wall Street deutlich im grünen Bereich eröffnen. Aktien von SAP stehen nach gesenkter Prognose im Fokus. Spannung verspricht das erneute Treffen der Euro-Finanzminister, um endlich das Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Auch von dem Treffen der Ölförderländer hängt viel ab.

Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag rund 1,2 Prozent höher bei 10.460 Punkten starten. Damit zeichnet sich für die durch den Karfreitag verkürzte Börsenwoche eine Erholung des deutschen Leitindex von fast 10 Prozent ab. Vom Crash-Tief Mitte März hätte sich der Dax um mehr als ein Viertel nach oben gearbeitet

Am Mittwoch hatte der Dax Börsen-Chart zeigen unter anderem aus Enttäuschung über die vorläufig geplatzten Gespräche über Hilfen für die von der Coronavirus-Pandemie am härtesten getroffenen europäischen Länder 0,2 Prozent auf 10.332 Punkte verloren. Im Tagesverlauf wollen die Finanzminister der Eurogruppe einen neuen Anlauf unternehmen, um sich auf ein Hilfspaket zu einigen. "Der Einfluss der Covid-19-Krise auf die Realwirtschaft ist so brutal, dass es einer raschen Antwort der Politik bedarf", sagte Derek Halpenny, Chef-Analyst für Europa bei Bank Mitsubishi UFJ. Auf europäischer Ebene sei davon bislang wenig zu spüren.

Von großem Interesse dürfte auch die Videokonferenz der "Opec+"-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt sein. Im Raum stehen drastische Produktionskürzungen - sofern denn auch die USA mitziehen. Die Folgen der Corona-Krise und der Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien hat den Ölpreis in den vergangenen Wochen abstürzen lassen. "Sollte das Treffen keine Resultate bringen, droht ein erneuter Kollaps der Ölpreise unter die psychologisch wichtige Marke von 20 Dollar", warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Dies hätte schwerwiegende Folgen für die Ölproduzenten weltweit und dürfte auch zu einer erneuten Verkaufswelle am Aktienmarkt führen."

Eine gesenkte Prognose für 2020 wegen der Coronavirus-Krise macht SAP Börsen-Chart zeigen zu schaffen. Die Aktien notierten am Donnerstag zunächst als einzige Titel im Dax-30 vorbörslich leicht im Minus konnten bis 8.40 Uhr aber wieder leicht ins Plus drehen.

die Aktien von Linde Börsen-Chart zeigen stiegen vorbörslich um gut 1 Prozent und trotzten damit einer gestrichenen Kaufempfehlung der Investmentbank JPMorgan. Kaufempfehlungen der Bank HSBC für Adidas und Puma ließ deren Kurse jeweils um mehr als zwei Prozent anziehen.

Eurokurs nur wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0867 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0871 (Dienstag: 1,0885) Dollar festgesetzt.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten stützte den Euro. Nach einer guten Vorgabe der New Yorker Börse legten die asiatischen Aktienmärkte am Morgen ebenfalls überwiegend zu. Traditionell sichere Anlagehäfen am Devisenmarkt wie der japanische Yen standen hingegen unter Druck.

Ölpreise erholen sich weiter, Opec-Staaten beraten Förderkürzung

Die Ölpreise haben ihre Erholung am Donnerstag trotz der anhaltenden Nachfrageschwäche fortgesetzt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,14 US-Dollar und damit 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai stieg um 72 Cent auf 25,81 Dollar.

Der Nachfrageausfall infolge der Corona-Epidemie hält an. Marktbeobachter sprachen in einigen Weltregionen von einem Rückgang um 70 Prozent. In den USA werden zur Zeit laut Angaben der Regierung nur noch 14,4 Millionen Barrel am Tag nachgefragt, das wäre das niedrigste Niveau seit 1990. Der starke Einbruch der Nachfrage aufgrund der Beschränkungen in zahlreichen Ländern zeige sich laut Aussage von Händlern auch in der Gesamtschau: Normalerweise verbrauche die Welt ungefähr 100 Millionen Barrel Öl am Tag, einige Händler sprachen zuletzt jedoch nur noch von 65 Millionen Barrel täglich.

Am Markt hielt sich der Optimismus angesichts der Entspannung im Preiskrieg daher in Grenzen. "Der Nachfrageausfall, der weit größer ist als die optimistischste Förderkürzung durch die OPEC und ihre Verbündeten, wird die Preise wahrscheinlich weiter drücken", hieß es von Ölmarkt-Experte Bjornar Tonhaugen von Rystad Energy.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq schließen fest im Plus

Die Wall Street hat am Mittwoch wieder an ihren jüngsten Erholungskurs angeknüpft. Nachdem die wichtigsten Aktienindizes am Vortag noch zwischenzeitliche Gewinne komplett abgegeben hatten und leicht ins Minus gerutscht waren, ging es mit den Kursen zur Wochenmitte letztlich deutlich nach oben. Börsianer verwiesen als Antrieb auf erneut aufgekommene Spekulationen, wonach US-Präsident Donald Trump die von der Virus-Krise schwer gebeutelte Wirtschaft wieder zum Teil hochfahren möchte.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gewann nach einem verhaltenen Start 3,44 Prozent auf 23.433 Punkte. Vom erst Mitte Februar bei rund 29 569 Punkten erreichten Rekordhoch aber ist der US-Leitindex noch immer weit entfernt. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 3,41 Prozent auf 2749 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen ging es um 2,24 Prozent auf 8229 Punkte in die Höhe.

Weitere Impulse für den Aktienmarkt kamen von der Geldpolitik: Die Notenbank (Fed) hatte angesichts der Corona-Krise eine länger anhaltende Nullzinspolitik signalisiert. Niedrige Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen in einem besseren Licht erscheinen.

Zudem war der linke Senator Bernie Sanders aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ausgestiegen und hatte damit den Weg frei gemacht für eine Kandidatur des Ex-US-Vizepräsidenten Joe Biden. Dieser gilt als wirtschaftsfreundlicher als Sanders, der die Wall Street und die Konzerne in die Schranken weisen wollte.

Unter den Einzelwerten standen Aktien von Logistikkonzernen hoch in der Gunst der Anleger. So zogen FedEx Börsen-Chart zeigen unter den Favoriten im S&P 500 um gut 8 Prozent an. Die Anteilscheine des Wettbewerbers UPS Börsen-Chart zeigen stiegen um mehr als 6 Prozent. Börsianer verwiesen auf Medienberichte, wonach der Online-Riese Amazon Börsen-Chart zeigen seine Pläne für einen hauseigenen Lieferdienst aussetzt, der mit den Platzhirschen der Branche konkurrieren würde. Die Anteilscheine von Amazon lagen lediglich 1,6 Prozent im Plus.

