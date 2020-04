Die Euro-Finanzminister haben sich nach stundenlangen Verhandlungen noch immer nicht auf ein Corona-Rettungspaket einigen können. Das drückt auf die Stimmung an der Börse. Auch der Euro gibt nach. Im Fokus stehen Aktien von Henkel und der Deutschen Post.

Nach zwei starken Börsentagen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt ins Stocken geraten. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich am Mittwoch nicht auf ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket einigen. Stattdessen vertagten sie sich auf Donnerstag. Das belastete die Kurse: Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor im frühen Handel 0,9 Prozent auf 10.266 Punkte. In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der deutsche Leitindex um fast 9 Prozent erholt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen gab um 0,7 Prozent auf 21.392 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab mit 1,5 Prozent etwas stärker nach.

Schon an der Wall Street war die Erholung am Vortag ins Stocken geraten. Nach wie vor schauen die Investoren auf die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. "In New York gibt es Licht am Ende des Tunnels, aber andere Teile der USA sind bedroht", sagte Aktienstratege Simon Powell von der US-Bank Jefferies. In einigen Bundesstaaten gebe es noch keine Aufforderung an die Bürger, zuhause zu bleiben. Andere Bundesstaaten hätten die öffentlichen Aktivitäten bislang nur teilweise zurückgefahren.

Henkel und Deutsche Post kassieren Prognose

Wegen des Coronavirus nahmen mit Henkel Börsen-Chart zeigen und der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen zwei weitere Dax-Konzerne die Prognosen für das laufende Jahr zurück. Deutsche Post verloren daraufhin 2,2 Prozent, bei Henkel hielt sich der Kursabschlag mit 0,3 Prozent in Grenzen.

Bei der Immobiliengesellschaft Vonovia Börsen-Chart zeigen hat sich die Corona-Krise bislang kaum negativ ausgewirkt. Anleger reagierten hierauf mit Käufen, die Aktie zählte mit plus 1,4 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. Im MDax der mittelgroßen Börsentitel verteuerten sich die Papiere der Immobiliengruppe Aroundtown um 3 Prozent.

Tiefer zeigten sich dagegen die Bankaktien: Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen waren mit minus 3 Prozent schwächster Dax-Titel und Commerzbank Börsen-Chart zeigen lagen mit minus 6 Prozent am Ende des MDax.

Daneben sorgten Analystenkommentare für Bewegung. Die Investmentbank Morgan Stanley rät für Beiersdorf-Aktien Börsen-Chart zeigen zum Verkauf und JPMorgan für die Papiere von HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen. Beiersdorf gaben mit 0,6 Prozent nur mäßig nach, HeidelbergCement verloren 1,7 Prozent.

Nikkei im Plus nach Beschluss des Konjunkturpakets

Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte präsentiert. Während die Börse in Tokio ihren klaren Erholungskurs diese Woche fortsetzte, wiesen die Handelsplätze in Festland-China und Hongkong mehr oder weniger negative Vorzeichen auf.

Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss 2,1 Prozent höher bei rund 19.353 Punkten. Damit summiert sich der Nikkei-Gewinn in dieser Woche nun bereits auf fast 9 Prozent. In Hongkong hingegen fiel der Hang Seng Börsen-Chart zeigen am Mittwoch im späten Handel um 1,15 Prozent auf 23.975 Zähler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen wurde zuletzt mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 3783 Punkten gehandelt.

Dow Jones mit Verlusten, Ölpreisrutsch verunsichert

Die Wall Street hat ihre jüngste Erholung am Dienstag vorerst unterbrochen. Die wichtigsten Aktienindizes waren im späten Handel leicht ins Minus gerutscht, nachdem zuvor die Ölpreise wieder auf Talfahrt gegangen waren. Diese Kehrwende habe die Anleger etwas nervös gemacht, sagte Aktienstratege Matt Maley von Miller Tabak & Co. Die fallenden Ölpreise erinnerten die Anleger Börsianern zufolge wieder an die zuletzt verdrängten Konjunktursorgen. Angesichts der zuletzt starken Schwankungen am Aktienmarkt brauchte es laut Maley zudem nicht viel, dass die Bullen wieder ihre Hörner einzögen.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen fiel am Ende um 0,12 Prozent auf 22.653,86 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch gut 4 Prozent gewonnen hatte. Am Montag war der US-Leitindex sogar noch um 7,7 Prozent in die Höhe geschnellt. Grund für die jüngste Erholung war die zunehmende Zuversicht der Anleger gewesen, dass die Coronavirus-Pandemie in den USA und in vielen Ländern der Welt ihren Höhepunkt schon bald erreichen wird oder bereits erreicht hat.

Der marktbreite S&P 500 schloss am Dienstag 0,16 Prozent tiefer bei 2659,41 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen ging es um 0,40 Prozent auf 8049,31 Punkte nach unten.

Euro-Kurs gibt nach

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0866 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht an der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0885 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen als Begründung für den schwächeren Euro auf den Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket der Europäischen Union. In der vergangenen Nacht hatten sich die EU-Finanzminister vorerst nicht einigen können. Noch sei nichts vereinbart und es sei immer noch unklar, ob eine Lösung erzielt werde, hieß es am frühen Morgen aus Verhandlungskreisen. Die per Videokonferenz geführten Verhandlungen seien in der Nacht immer wieder unterbrochen worden, um neue Dokumente und Formulierungen zu besprechen.

Zu den Verlieren am Devisenmarkt zählte auch der australische Dollar. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat den Ausblick für das Kreditrating des Landes auf "negativ" gesenkt. Australien verfügt zwar bei S&P über das Spitzenrating "AAA". Mit dem gesenkten Ausblick ist aber eine Abstufung in den kommenden Monaten möglich.

mit Nachrichtenagenturen