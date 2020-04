Dax-Kurve in Frankfurt am Main: Folgt der Dax den positiven Vorgaben?

Österreich will seine Ausgangsbeschränkungen lockern, auch aus den USA kommen erstmals hoffnungsvolle Töne in der Corona-Krise. Das lässt Anleger hoffen. Die Wall Street schloss kräftig im Plus, der Nikkei verzeichnet ebenfalls Gewinne und für den Dax sind Analysten heute nach dem starken Vortag ebenfalls zuversichtlich.

Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Nach einer kräftigen Erholung des Dax Börsen-Chart zeigen um fast 6 Prozent am Montag zeichneten sich am Dienstagmorgen weitere Gewinne für den deutschen Leitindex ab. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte diesen knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Hauptgeschäfts knapp 2 Prozent höher auf 10.265 Punkte.

Gegenwärtig schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl der Neuinfektionen und der neuen Todesopfer durch Covid 19, erklärte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Da komme es gut an, dass New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels sieht. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie gestorbenen in New York im Vergleich zum Vortag gestiegen, dies liege jedoch im Bereich vergangenen Tage, hatte Cuomo am Montag (Ortszeit) während seiner täglichen Pressekonferenz gesagt. Auch in Teilen von Europa sehen Experten einen positiven Trend.

Lufthansa gefragt

Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen stiegen im vorbörslichen Handel auf Tradegate um gut 3 Prozent. Hier kursieren weiter Spekulationen um Kapitalmaßnahmen, Staatshilfen und ein mögliches Aus für die Tochter Germanwings.

Wegen der Virus-Pandemie strich zudem mit Hugo Boss Börsen-Chart zeigen ein weiteres Unternehmen die Dividende für 2019. Anleger zeigten sich zunächst ungerührt, die Aktie legte vorbörslich um 2 Prozent zu.

Eine Kaufempfehlung der Bank UBS dürfte den Kurs der SAP-Aktie Börsen-Chart zeigen weiter nach oben treiben. Vorbörslich legte er um rund 3 Prozent zu. Die Walldorfer verfügten in der Corona-Krise über einen deutlich höheren Anteil wiederkehrender Umsätze als noch vor Jahren, lautete die Begründung.

Hoffnung auf Entspannung der Lage in Tokio

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Corona-Krise in den USA und in Europa lässt auch Anleger in Japan bei Aktien zugreifen. Für Kauflaune sorgte am Dienstag außerdem das angekündigte, knapp eine Billion Dollar schwere Konjunkturpaket der japanischen Regierung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen notierte gegen Mittag in Tokio 1,2 Prozent höher bei 18.791 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen legte ebenfalls um 1,2 Prozent zu auf 1393 Zähler.

Fulminanter Wochenstart in den USA

Auch an der Wall Street ging es zu Wochenbeginn steil nach oben. Die wichtigsten Aktienindizes schnellten um bis knapp 8 Prozent in die Höhe. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen zog am Montag um 7,73 Prozent auf 22.679,99 Punkte an, nachdem er am Freitag noch nach düsteren Jobdaten auf Talfahrt gegangen war. Nun bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Mitte März. Erst Mitte Februar hatte der Dow bei rund 29.569 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 7,03 Prozent auf 2663,68 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Börsen-Chart zeigen ging es um 7,35 Prozent auf 8081,66 Punkte nach oben.

Euro-Kurs steigt

Auch der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag gestiegen und hat damit die Stabilisierung seit Beginn der Woche fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0823 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch unter 1,08 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0791 Dollar festgesetzt.

Seit Montag konnte sich der Euro damit stabilisieren, nachdem er in der vergangenen Woche etwa zwei Cent gefallen war. Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte am Morgen auch der australische Dollar. Die Notenbank des Landes hatte am Morgen den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent belassen. Das Pfund Sterling blieb in der Defensive, nachdem der an Covid-19 erkrankte Premierminister Boris Johnson auf die Intensivstation verlegt wurde. Zum Euro verlor es 0,2 Prozent auf 88,39 Pence.

