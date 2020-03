Der Dax schwankt um die Marke von 10.000 Punkten und hat seit seinem Tief wieder rund 20 Prozent zugelegt. Da auch die Börsen in Asien zur Erholung ansetzen, hoffen auch die Anleger in Deutschland auf einen versöhnlichen Wochenausklang. Doch es gibt Hindernisse.

Stabilisierung nach dem Corona-Crash: Die Börsen in Asien haben am Freitag überwiegend im Plus geschlossen, nachdem die US-Börsen an der Wall Street den Donnerstag erneut mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen hatten. Auch der Dax dürfte am Freitag zum Auftakt um die Marke von 10.000 Punkten pendeln und sich damit weiter stabilisieren.

Der Dow Jones hatte am Vorabend seine fulminante Rally der letzten Tage dank positiv interpretierter Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell fortgesetzt und mehr als sechs Prozent höher geschlossen. Anleger könnten zum Wochenschluss ihre Wochengewinne aber nun in trockene Tücher bringen, es drohen Gewinnmitnahmen. So gaben die US-Futures seit dem Handelsschluss an der Wall Street ein Stück weit nach.

Dax mit Wochengewinn von derzeit rund 12 Prozent

Der Dax steuert derweil auf ein Wochenplus von 12 Prozent oder 1000 Punkte zu. Seit dem Krisentief aus der Vorwoche beläuft sich die Erholung sogar auf mehr als 20 Prozent.

Ebenso wie die Indizes in China hat auch die Tokioter Börse am Freitag zugelegt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte legte bis zum Mittag um 2,5 Prozent auf 19.131 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 1431 Zähler.

Nach dem Ausverkauf vom Vortag setzten die Anleger ihre Hoffnung auf umfangreiche Konjunkturhilfen unter anderem der USA, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abgefedert werden sollen. Besonders gefragt waren an der Tokioter Börse Werte aus der Pharma-Branche.

Warten auf Konjunkturdaten aus USA

Nach den schockierenden US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag warten Börsianer gespannt auf die Konsumausgaben, um abzuschätzen, wie sich die Krise auf die Kauflaune der US-Verbraucher auswirkt. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. "Ungeachtet staatlicher Konjunkturprogramme und Transferzahlungen werden die Haushaltseinkommen vermutlich einbrechen, und der hohe Konsum dürfte tief fallen", sagen die Experten des Vermögensverwalters MFS.

ProSiebenSat1 klar im Plus nach Abgang von Vorstandschef Conze

Der Wechsel an der Spitze kommt bei den Anlegern des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz fünf Prozent zu. Nach monatelangen Führungsquerelen wechselt das Unternehmen seinen Vorstandschef Max Conze aus. Nun soll Finanzchef Rainer Beaujean zusätzlich als Vorstandschef tätig sein.

Euro legt gegenüber Dollar zu

Gebremst wurden die Gewinne an Asiens Börsen am Freitag durch einen stärkeren Yen. Der Dollar gab zur japanischen Währung ein Prozent nach auf 108,44 Yen. Der Euro legte 0,4 Prozent zu, nachdem er schon am Donnerstag 1,4 Prozent gestiegen war. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1068 Dollar. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9595 Franken je Dollar und bei etwa 1,0621 Franken je Euro.

Deutliche Kursgewinne an der Wall Street hatten den Dax Börsen-Chart zeigen bereits am Donnerstag wieder über die runde Marke von 10.000 Punkten gehievt. Der deutsche Leitindex hat seit seinem erst Mitte Februar erreichten Rekordhoch bei gut 13.795 Punkten rund 25 Prozent an Wert verloren.

Auftrieb gaben unter anderem das angesichts der Coronavirus-Krise nun bewilligte massive US-Konjunkturpaket zur Stützung der Wirtschaft. Zudem hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, weitere Notmaßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise nicht ausgeschlossen.

Wall Street: Dow Jones baut Gewinne aus

Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag den dritten Tag in Folge mit Schwung fortgesetzt - und das trotz des Rekord-Jobabbaus in den USA. Weiter Auftrieb gaben ein inzwischen verabschiedetes billionenschweres Konjunkturpaket sowie Aussagen der US-Währungshüter. Die Bereitschaft, die Wirtschaft angesichts der Coronavirus-Krise mit allen Mitteln zu stützen, sei enorm. Das ließ die Anleger wieder zunehmend zuversichtlicher werden.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Aufschlag von 6,38 Prozent auf 22 552,17 Punkte leicht unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Nachdem das weltweit bekannteste Börsenbarometer zu Wochenbeginn noch auf den tiefsten Stand seit November 2016 abgesackt war, hat es binnen drei Handelstagen bereits wieder knapp 4000 Punkte zurückerobert.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 6,24 Prozent auf 2630,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen rückte um 5,72 Prozent auf 7897,13 Punkte vor.

Nach einigem Hin und Her war in der Nacht zum Donnerstag ein rund zwei Billionen US-Dollar schweres Hilfsprogramm bewilligt worden. US-Präsident Donald Trump hatte es vor dem vergangenen Wochenende in Aussicht gestellt. Details darin waren dann jedoch schwer umkämpft, bevor Demokraten und Republikanern sich einigten. Volkswirt Chris Hussey von Goldman Sachs sieht in dem Paket mittelfristig Chancen, eine Wirtschaftserholung zu beschleunigen. Kurzfristig aber werde es an der Wachstumsschwäche wohl nicht viel ändern, da der absehbare Rückgang der Wirtschaftsaktivität den physischen Einschränkungen geschuldet sei, mit denen der Pandemie begegnet werde.

Fed-Chef Powell deutet weitere Hilfen an

Zu Wort meldete sich außerdem Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Fed. Zwar befürchtet er, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden könnte, wie er im Fernsehen sagte, schloss zugleich aber weitere Notmaßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise nicht aus. Der Notenbank werde "die Munition" nicht ausgehen, versicherte Powell. Derweil belegen die aktuellen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, wie schwer die Einschränkungen durch die Pandemie die heimische Wirtschaft bereits treffen: Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schnellte wie von einigen Experten bereits befürchtet auf gut drei Millionen nach oben.

Angesichts dieser dramatischen Zahlen sind nach Einschätzung von Jasper Lawler, Chef-Analyst des Online-Brokers LCG, neben neuen Konjunkturhilfen der Regierung auch zusätzliche Geldspritzen der Notenbank Fed nicht ausgeschlossen.

No Limits: EZB kippt selbst gesetzte Grenzen bei Anleihekäufen

In Europa gab die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ihre selbst gesteckten Kaufobergrenzen für Staatsanleihen auf. "Das erlaubt es der EZB, diejenigen Volkswirtschaften zu unterstützen, die von der Krise härter getroffen wurden wie zum Beispiel Italien", sagte Anlagestratege Daniel Lenz von der DZ Bank. Außerdem könne sie die Risikoaufschläge für Papiere wirtschaftlich schwächerer Länder unter Kontrolle halten.

Die EZB-Ankündigung ermunterte Anleger zum Kauf von Bonds aus Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Dies drückte die Renditen und auch die Risikoaufschläge (Spreads) zu vergleichbaren Bundesanleihen.