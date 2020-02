Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag erneut niedriger starten. Im Fokus stehen zunächst die Aktien der Allianz.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Freitag weiter zurück. Die Ausbreitung des Coronavirus stimmt sie offenbar vorsichtiger. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen ein Minus von 0,10 Prozent auf 13.650 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird 0,34 Prozent schwächer erwartet.

Angesichts der Ausbreitung des Virus auch in Japan und Südkorea könnten sich die daraus resultierenden wirtschaftlichen Belastungen noch länger hinziehen und weitaus negativere Auswirkungen mit sich bringen als am Markt derzeit eingepreist werde, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Für den Dax zeichnet sich mit einem Minus von 0,7 Prozent eine freudlose Börsenwoche ab - allerdings auf hohem Niveau.

Konjunkturseitig interessieren am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Sie werden genau verfolgt, weil sie einen hohen Gleichlauf mit dem Wirtschaftswachstum aufweisen. Sie könnten weitere Belege liefern für die schwindende Hoffnung auf eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität im ersten Quartal, kommentierte Analyst Hewson.

Beim Optionsverfall an diesem Freitag sollten laut Marktbeobachter Thomas Altmann die Dax-Anleger auf die Marke bei 13 500 Punkten schauen. "Sollten sich die Kursverluste beschleunigen, könnte sie wichtig werden."

Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Allianz Börsen-Chart zeigen . Überzeugende Jahreszahlen, ein Anstieg der Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm bescherten dem Versicherer vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate immerhin einen moderaten Kursanstieg um 0,2 Prozent.

Für den SDax-Neuling LPKF Laser & Electronics Börsen-Chart zeigen ging es vorbörslich indes um gut 8 Prozent abwärts. Wegen des Coronavirus und der üblichen Saisonalität der eigenen Geschäfte rechnet das Unternehmen im laufenden Quartal mit einem schwachem Verlauf.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Ölpreise brechen Erholung vorerst ab

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung der vergangenen Tage vorerst gestoppt. Am Markt war von neuen Sorgen wegen der von China ausgehenden Virus-Krise die Rede. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,72 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 49 Cent auf 53,39 Dollar.

Das neuartige Coronavirus, das die Finanzmärkte seit Wochen in Atem hält, sorgt für neue Belastung. Aufgrund steigender Infektionen in großen asiatischen Ländern wie Südkorea herrscht die Befürchtung, dass das Virus sich in der asiatischen Region ausbreiten könnte. Dies würde die ohnehin fragile Rohölnachfrage zusätzlich belasten. So blieben bereits in China zahlreiche Fabriken wegen der Ansteckungsgefahr vorübergehend geschlossen.

Euro bei Dreijahrestief - asiatische Währungen unter Druck

Der Euro hat am Freitag weiter in der Nähe seines dreijährigen Tiefstands notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0792 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro auf ein neues Dreijahrestief von 1,0778 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0790 Dollar festgelegt.

Zum Wochenausklang stehen in vielen Regionen der Welt die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Zustand von Industrie und Dienstleistern. Analysten und Anleger blicken mit Argusaugen auf die Zahlen, weil sie eine Eintrübung wegen des von China ausgehenden Coronavirus befürchten.